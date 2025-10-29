Karen Reichardt dio la sorpresa en Buenos Aires: se convirtió en diputada nacional acompañando (y pelando) a Diego Santilli y se viralizó luciendo la camiseta de River. Desde Corrientes, Virginia Gallardo también logró una banca por La Libertad Avanza, aunque ingresó por la minoría tras quedar segunda en su provincia.
CONTRA TODO PRONÓSTICO
Karen Reichardt y Virginia Gallardo, las dos sorpresas del nuevo Congreso
Virginia Gallardo entró al Congreso por Corrientes y Karen Reichardt hizo lo propio en Buenos Aires: dos figuras mediáticas que transformaron fama en votos.
Los famosos que quedaron afuera en las elecciones
Si algo dejaron claro las elecciones de este domingo es que la popularidad no garantiza bancas. Fernando Burlando, con más horas de televisión que muchos diputados en el recinto, apenas arañó el 2,79% de los votos en Buenos Aires. Un número que no alcanza ni para colarse en una lista de suplentes. El "Turco" García, querido y carismático, sacó un 0,48% en la Ciudad. Ni su historia de vida ni su autenticidad alcanzaron para convencer al votante.
En Córdoba, el exárbitro Héctor "La Coneja" Baldassi probó suerte con su propio partido, "Ciudadanos", y apenas llegó al 0,54%, un resultado que lo dejó afuera del Congreso y con la sensación de que su tiempo político ya pasó. Y el caso más insólito fue el del influencer "Alfajor Tatín" López Chiodi, que con un 0,19% demostró que el chiste de internet no siempre funciona en las urnas.
En medio de ese desfile de derrotas mediáticas, Virginia Gallardo apareció como la excepción en un escenario lleno de aspirantes a outsider. La exvedette correntina, que fue parte de "ShowMatch" y panelista de TV, se subió al tren libertario y consiguió el 32,64% de los votos en Corrientes, lo que le dio una banca directa en Diputados. Fue la única figura del espectáculo en todo el país que logró llegar al Congreso, y eso, en tiempos de anti-política y desconfianza general, no es poca cosa.
La clave, según analizan en medios como La Nación y Infobae, fue que Gallardo logró canalizar el voto bronca con un perfil "de a pie", sin el cinismo del político tradicional ni el histrionismo del famoso que busca cámara. Su discurso libertario, alineado con Milei, sonó genuino en una provincia donde el oficialismo quedó apenas 1 punto arriba.
La Libertad Avanza y las excepciones llamadas Karen Reichardt y Virginia Gallardo
Gallardo no inventó el cruce entre la farándula y la política, pero fue la única que lo hizo funcionar este año. Durante la campaña dijo: "Decidí involucrarme porque creo en un país que pueda salir adelante desde el trabajo y la libertad. No soy parte de la política tradicional y eso me motiva", y lo repitió incluso cuando la tildaban de improvisada. Lo cierto es que supo mostrarse sin miedo al prejuicio y con un relato coherente con el de Milei, que la acompañó en un acto en Corrientes semanas antes de la elección.
En redes, sumó una cuota emocional cuando recordó a Ricardo Fort, con quien había tenido una relación mediática en 2009: "Siempre conmigo. Vamos comandante. Confío en que me estarás cuidando", escribió en Instagram. Esa publicación se viralizó y le dio un costado humano a una campaña que, a diferencia de otras, no se apoyó en el escándalo sino en la cercanía.
El caso de Gallardo y ahora el de Reichardt se suman a una larga lista de artistas que intentaron el salto al poder: Amalia Granata en Santa Fe, que hoy sigue firme en la Legislatura; Nito Artaza, que fue senador por Corrientes; Luis Brandoni, histórico radical que fue diputado; o Palito Ortega, que llegó a gobernador y hasta soñó con la Presidencia. Más atrás en el tiempo, Carlos Reutemann, otro caso emblemático, pasó de la Fórmula 1 al Senado y se ganó el respeto de todos los bloques.
Pero hoy el contexto es distinto: la gente ya no compra la fama como carta de presentación, y por eso estos triunfos llaman la atención. Reichardt lo hizo de la mano de Santilli y con una campaña cargada de simbología popular (camiseta de River y mensaje directo), mientras Gallardo lo logró desde una apuesta individual y austera.
Ambas llegan en un momento donde ser "nuevo" todavía vende, pero sostenerlo va a ser otra historia. El desafío arranca recién ahora: demostrar que detrás de las promesas hay diputadas que puedan hablar en serio. Y eso, en la política argentina, vale mucho más que ser tendencia.
--------------------------------------------------------------------
Más contenido en Urgente24
Hoy se vota: Plebiscito por Javier Milei, Donald Trump y JP Morgan Chase (y Scatturice)
Javier Milei tiene el mapa violeta para mostrárselo a Donald Trump
Ley de endeudamiento: Buscan dar una "segunda oportunidad" a 11 millones de argentinos
Teatro: 3 obras recomendadas y baratas en Av. Corrientes