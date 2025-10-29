Récord en Wall Street: una empresa superó los US$ 5 billones y se espera que siga creciendo

El optimismo también se extiende a la posibilidad de que Nvidia reanude las ventas de chips en China, tras las declaraciones del presidente Donald Trump, quien podría discutir el tema con el mandatario chino Xi Jinping durante la cumbre que ambos sostendrán en Corea del Sur mañana. La eventual reapertura del mercado chino supondría un fuerte impulso adicional para la compañía.

image Jensen Huang, CEO de Nvidia.

La reacción en Wall Street

Los analistas de Wall Street reaccionaron de inmediato. Ben Reitzes, de Melius Research, elevó su precio objetivo para las acciones de Nvidia de US$ 275 a US$ 300, reiterando su recomendación de compra. Según sus cálculos, los ingresos de los próximos cinco trimestres podrían superar en hasta US$ 5.000 millones las estimaciones actuales, y hasta US$ 10.000 millones más por trimestre si se concreta el regreso a China.

Reitzes pronostica que el gasto mundial en infraestructura de IA podría alcanzar los US$ 2 billones anuales a finales de la década, abriendo la puerta a ingresos de US$ 800 mil millones para Nvidia hacia 2029.

El auge de la demanda quedó reflejado también en el anuncio de SK Hynix, proveedor surcoreano de Nvidia, que confirmó haber agotado su producción de chips para todo el próximo año.

Otros analistas, como Sebastien Naji, de William Blair, estiman que los nuevos productos Blackwell y Rubin aportarán US$ 435 mil millones adicionales en ingresos en los próximos seis trimestres, según publicó Barron’s.

Pese a haber subido 54% en lo que va del año, los expertos consideran que las acciones de Nvidia siguen razonablemente valoradas, cotizando a unas 33 veces las ganancias estimadas, similar a gigantes como Apple o Microsoft, pero con un crecimiento proyectado del 50% en ventas.

Con fundamentos sólidos y una demanda que no da señales de agotamiento, el mercado ya mira hacia el próximo hito, los US$ 6 billones. Por eso, muchos aún recomiendan comprar acciones de Nvidia.

