El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su contraparte china, Xi Jinping, se preparan para una reunión decisiva este jueves con la expectativa de delinear un plan que estabilice la deteriorada relación entre ambas potencias. Las conversaciones podrían culminar en un acuerdo que contemple la reducción de los aranceles estadounidenses vinculados al fentanilo.
REUNIÓN CUMBRE
Aparecen detalles de la reunión Trump-Jinping de este jueves
En dos días será la tan esperada reunión entre Donald Trump y Xi Jinping en Corea del Sur: Los temas que se tratarán y qué esperan los mercados.
La cumbre pondrá fin a una semana intensa de negociaciones entre funcionarios de ambos países, quienes buscan concretar los avances logrados en los últimos meses. En Malasia, los equipos comerciales elaboraron un acuerdo marco preliminar que los mandatarios discutirán para aliviar tensiones recientes.
Washington insinuó que podría retirar la amenaza de un arancel del 100% sobre productos chinos si Beijing aplaza la aplicación de nuevas restricciones a las tierras raras, materiales clave para las cadenas de suministro tecnológicas globales.
Entre los temas centrales figuran la reanudación de las compras chinas de productos agrícolas estadounidenses, la reducción de tasas de envío, y los controles a la exportación de tecnología. También se espera que surja el asunto de la desinversión de TikTok por parte de ByteDance, así como la insistencia de China en que Estados Unidos modifique su postura respecto a Taiwán.
Qué se espera de la reunión entre Trump y Jinping
Aunque las señales previas apuntan a un posible entendimiento, los expertos dudan que se concrete un pacto de aplicación inmediata. Según publicó Barron’s, Mira Rapp-Hooper, exasesora de la Casa Blanca, considera probable un acuerdo progresivo que se implemente por etapas. Andy Rothman, analista de Sinology, anticipa un pacto “modesto” donde China se comprometería a mantener los envíos de tierras raras y Estados Unidos evitaría nuevos aranceles o restricciones tecnológicas.
Una versión más ambiciosa del acuerdo incluiría que Beijing refuerce las medidas contra el tráfico de fentanilo, retome las compras de soja y facilite la venta de TikTok, siempre que Trump acceda a mayores concesiones. Según David Meale, del Eurasia Group, una posible reducción temporal de los aranceles sobre el fentanilo podría impulsar las bolsas en ambos países.
Sin embargo, esa medida también podría reconfigurar el panorama comercial, al disminuir los impuestos a ciertas exportaciones chinas del 55% actual a niveles similares a los del sudeste asiático, lo que complicaría los esfuerzos estadounidenses por diversificar su cadena de suministro fuera de China. Además, Washington podría relajar algunos controles sobre chips avanzados o retrasar la ampliación de su lista de entidades restringidas, que ya incluye más de 10.000 empresas chinas.
Los analistas subrayan que los detalles técnicos serán determinantes: desde la amplitud de una eventual pausa en los controles tecnológicos hasta la manera en que China administre sus recursos estratégicos. Meale prevé que algunas decisiones se tomen esta semana, mientras otras requerirán meses de trabajo.
Pese a la cautela, ambos líderes parecen dispuestos a avanzar hacia una distensión gradual antes de las visitas de Estado y las próximas cumbres del G20 en Miami y de la APEC en China.
Aun así, el camino promete ser “accidentado y lleno de pequeñas crisis”, advierte Meale.
Los mercados, mientras tanto, observan atentos si Trump volverá a aplicar la estrategia conocida como “Trump Always Chickens Out (TACO)”: retroceder a última hora, para alegría de los inversores.
Más noticias en Urgente24
Cambian los pagos con tarjetas de crédito haciendo uso de esta ley
En la Argentina color violeta, bajar la tasa de interés para aliviar la recesión
Lunes de euforia total, pero muchos advierten: "Ojo, Milei"
Ley de endeudamiento: Buscan dar una "segunda oportunidad" a 11 millones de argentinos