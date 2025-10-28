Aparecen detalles de la reunión Trump-Jinping de este jueves

Una versión más ambiciosa del acuerdo incluiría que Beijing refuerce las medidas contra el tráfico de fentanilo, retome las compras de soja y facilite la venta de TikTok, siempre que Trump acceda a mayores concesiones. Según David Meale, del Eurasia Group, una posible reducción temporal de los aranceles sobre el fentanilo podría impulsar las bolsas en ambos países.

image Donald Trump y Xi Jinping se volverán a ver las caras este jueves, y los mercados aguardan impacientes.

Sin embargo, esa medida también podría reconfigurar el panorama comercial, al disminuir los impuestos a ciertas exportaciones chinas del 55% actual a niveles similares a los del sudeste asiático, lo que complicaría los esfuerzos estadounidenses por diversificar su cadena de suministro fuera de China. Además, Washington podría relajar algunos controles sobre chips avanzados o retrasar la ampliación de su lista de entidades restringidas, que ya incluye más de 10.000 empresas chinas.

Los analistas subrayan que los detalles técnicos serán determinantes: desde la amplitud de una eventual pausa en los controles tecnológicos hasta la manera en que China administre sus recursos estratégicos. Meale prevé que algunas decisiones se tomen esta semana, mientras otras requerirán meses de trabajo.

Pese a la cautela, ambos líderes parecen dispuestos a avanzar hacia una distensión gradual antes de las visitas de Estado y las próximas cumbres del G20 en Miami y de la APEC en China.

Aun así, el camino promete ser “accidentado y lleno de pequeñas crisis”, advierte Meale.

Los mercados, mientras tanto, observan atentos si Trump volverá a aplicar la estrategia conocida como “Trump Always Chickens Out (TACO)”: retroceder a última hora, para alegría de los inversores.

Más noticias en Urgente24

Cambian los pagos con tarjetas de crédito haciendo uso de esta ley

En la Argentina color violeta, bajar la tasa de interés para aliviar la recesión

Lunes de euforia total, pero muchos advierten: "Ojo, Milei"

Ley de endeudamiento: Buscan dar una "segunda oportunidad" a 11 millones de argentinos

Teatro: 3 obras recomendadas y baratas en Av. Corrientes