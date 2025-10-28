Bullrich se metió en la tragedia de Río de Janeiro: "abandonaron plan de Pacificación de 2011"

“Brasil tiene que tomar una decisión. No pueden seguir siendo ingenuos como pasó en Rosario, en Argentina. Lo mismo pasó en Uruguay por pensar que eran grupos vulnerables. Cuando las bandas reemplazan al Estado, los narcos toman clubes, instituciones y, finalmente, barrios enteros”.

“En Brasil, cuando una banda baja a las zonas céntricas y turísticas, destruyen todo. La tasa de homicidios de Brasil se ha disparado en los últimos años”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/i/status/1983208272837411049&partner=&hide_thread=false Os vídeos dão a impressão de que falam de Gaza. Mas não — é o Rio de Janeiro, dentro do Brasil. E lá também existe um grupo terrorista: o Comando Vermelho, que faz o mesmo papel que o Hamas faz no Oriente Médio. A diferença é que o governo Lula se recusa a reconhecer isso, a… pic.twitter.com/nyLmYOSZnJ — Arlete Caetana (@ArleteCaetana) October 28, 2025

Elogios de Bullrich a Bolsonaro

“Nosotros planteamos la guerra sin cuartel. Allá, el gobierno nacional no trabaja en conjunto con el estadual, el carioca. Eso complica mucho la lucha porque los maleantes sí se ponen de acuerdo. Se reparten los territorios y se arman para pelear contra las fuerzas del orden”.

¿Qué ocurrió en Río de Janeiro el 28/10?

Al menos 64 muertos se registraron en operativos policiales contra Comando Vermelho. Una ofensiva con 2.500 agentes, helicópteros y blindados buscó capturar a capos de la organización mafiosa en los complejos de Alemão y Penha. La acción dejó 4 policías caídos y un debate sobre los límites de la fuerza estatal en barrios densamente poblados

Las autoridades incautaron 42 fusiles de alto calibre y detuvieron a 81 personas.

Desplegaron una treintena de vehículos blindados, dos helicópteros, drones de reconocimiento y ataque y diez vehículos de demolición para abrir paso por rutas obstruidas.

El principal objetivo de la operación era Edgar Alves de Andrade, alias “Doca” o “Urso”, 55 años, señalado por la Fiscalía como jefe regional del Comando Vermelho.

Doca acumula más de un centenar de causas judiciales por homicidio, tráfico de drogas, tortura y asociación criminal.

En 2024, alrededor de 700 personas murieron en intervenciones de las fuerzas del orden en Río, casi dos por día. En 2024, alrededor de 700 personas murieron en intervenciones de las fuerzas del orden en Río, casi dos por día.