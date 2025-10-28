urgente24
Bullrich se metió en la tragedia de Río de Janeiro: "abandonaron plan de Pacificación de 2011"

“Se han utilizado cárceles como modelo de organización criminal: en los penales mandan el Primer Comando Capital y el Comando Vermelho” sostuvo Bullrich.

28 de octubre de 2025 - 22:06
Bullrich opinó sobre Río de Janeiro.

“Utilizando una violencia absoluta, con ametralladoras y armas de guerra, las bandas lograron una tregua y pudieron subsistir: tienen ritos de iniciación donde deben matar personas para ser aceptados” denunció la ministra de Seguridad Patricia Bullrich en LN+.

“Argentina ha declarado a estas 2 organizaciones como narco terroristas porque nos amenazan desde la Triple Frontera. Tenemos aquí 39 detenidos brasileños, en cárceles nacionales. Del total, 5 son de Comando Vermelho y 7 del Primer Comando Capital”.

Nuestro país ha blindado las fronteras tas los sucesos sangrientos de la "cidade maravilhosa" ya que algunos capos mafiosos podrian intentar abandonar Brasil.

La teoría de la convivencia con los narcos fue la que primó en Brasil y por ello en algunas instituciones penales no pueden entrar ni los jueces. El ex presidente Jair Bolsonaro avanzó mucho en los 4 años de gobierno para normalizar las cárceles y las favelas, los lugares más altos, en la punta de los morros. Desde allí, los criminales manejan todo.

La senadora nacional electa por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires trazó un paralelo entre el vecino país y Argentina.

“Brasil tiene que tomar una decisión. No pueden seguir siendo ingenuos como pasó en Rosario, en Argentina. Lo mismo pasó en Uruguay por pensar que eran grupos vulnerables. Cuando las bandas reemplazan al Estado, los narcos toman clubes, instituciones y, finalmente, barrios enteros”.

“En Brasil, cuando una banda baja a las zonas céntricas y turísticas, destruyen todo. La tasa de homicidios de Brasil se ha disparado en los últimos años”.

Elogios de Bullrich a Bolsonaro

“Nosotros planteamos la guerra sin cuartel. Allá, el gobierno nacional no trabaja en conjunto con el estadual, el carioca. Eso complica mucho la lucha porque los maleantes sí se ponen de acuerdo. Se reparten los territorios y se arman para pelear contra las fuerzas del orden”.

¿Qué ocurrió en Río de Janeiro el 28/10?

Al menos 64 muertos se registraron en operativos policiales contra Comando Vermelho. Una ofensiva con 2.500 agentes, helicópteros y blindados buscó capturar a capos de la organización mafiosa en los complejos de Alemão y Penha. La acción dejó 4 policías caídos y un debate sobre los límites de la fuerza estatal en barrios densamente poblados

Las autoridades incautaron 42 fusiles de alto calibre y detuvieron a 81 personas.

Desplegaron una treintena de vehículos blindados, dos helicópteros, drones de reconocimiento y ataque y diez vehículos de demolición para abrir paso por rutas obstruidas.

El principal objetivo de la operación era Edgar Alves de Andrade, alias “Doca” o “Urso”, 55 años, señalado por la Fiscalía como jefe regional del Comando Vermelho.

Doca acumula más de un centenar de causas judiciales por homicidio, tráfico de drogas, tortura y asociación criminal.

image

En 2024, alrededor de 700 personas murieron en intervenciones de las fuerzas del orden en Río, casi dos por día.

