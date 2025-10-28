urgente24
Pablo Quirno > USA > Estados Unidos

NUEVO CANCILLER

Objetivos de Pablo Quirno: "Más USA y mayor comercio e inversiones"

Pablo Quirno dijo que con su equipo van a "seguir consolidando la relación con EE.UU." y a profundizar “la inserción internacional con mayor comercio e inversiones”.

28 de octubre de 2025 - 20:04
Luis Caputo y el todavía secretario de Finanzas, Pablo Quirno, salían de la Rosada

Luis Caputo y el todavía secretario de Finanzas, Pablo Quirno, salían de la Rosada

NA/Archivo

Pablo Quirno asumió, el martes (28/10) como nuevo canciller. Al jurar en el salón blanco de la Casa Rosada al prestar remarcó que buscará "seguir consolidando la relación con los Estados Unidos" y profundizar "la inserción internacional con mayor comercio e inversiones".

Luego de la formula del caso frente al Javier Milei, el canciller agradeció "la confianza del Presidente y todo el equipo".

Por ahora no hay segundo

El jefe de la diplomacia argentina aclaró que aún no designó a su número dos ni al resto del equipo que lo acompañará. es muy reciente resaltó

Seguir leyendo

"Todavía no me he juntado con el equipo de Cancillería, estaba esperando la jura. Todo esto es bastante reciente"

720
Javier Milei y Pablo Quirno antes de la jura en el sal&oacute;n blanco (Foto NA)

Javier Milei y Pablo Quirno antes de la jura en el salón blanco (Foto NA)

En linea con el Presidente

Quirno dijo que buscará

Profundizar la agenda del Presidente en cuanto a la inserción internacional, con mayor comercio e inversiones Profundizar la agenda del Presidente en cuanto a la inserción internacional, con mayor comercio e inversiones

Luego remarcó

La Cancillería ha hecho un trabajo importante en estos 20 meses para insertar a la Argentina en el plano internacional y atraer inversiones. Con el respaldo de los resultados de las elecciones del domingo, todo esto se va a poder profundizar, sobre todo atraer inversiones a la Argentina La Cancillería ha hecho un trabajo importante en estos 20 meses para insertar a la Argentina en el plano internacional y atraer inversiones. Con el respaldo de los resultados de las elecciones del domingo, todo esto se va a poder profundizar, sobre todo atraer inversiones a la Argentina

Vinculos con USA

Respecto del vínculo conj USA dijo que seguirá

En medio de la estrecha relación con la administración de Donald Trump y por el viaje que hará Milei a Miami la semana próxima para participar de una cumbre de líderes internacionales En medio de la estrecha relación con la administración de Donald Trump y por el viaje que hará Milei a Miami la semana próxima para participar de una cumbre de líderes internacionales

"Día a Día"

"La agenda con Estados Unidos se consolida día a día, el Presidente ha tenido muchos viajes para cementar esa relación. Vamos a seguir consolidando la relación con los Estados Unidos", acotó el nuevo funcionario

Sobre el cierre Quirno agregó

La secretaría de Finanzas: "Es un lugar muy querido, por allí ingresamos al gobierno tanto el ministro (de Economía, Luis) Caputo como (el titular del Banco Central) Santiago Bausili".

Más contenido en Urgente24

Terror por el precio del nuevo iPhone en Argentina: cuánto va a costar

Revelan qué profesiones "resisten" la inteligencia artificial: ¿Cómo salvarte del reemplazo laboral?

Instagram da terror: Desmienten que te espían, pero ahora usarán tu IA para venderte todo

La desconocida miniserie de Netflix que te atrapa desde el primer capítulo

Te puede interesar

Temas

No te lo pierdas

CONSPIRACIONES