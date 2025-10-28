Objetivos de Pablo Quirno: "Más USA y mayor comercio e inversiones"

Profundizar la agenda del Presidente en cuanto a la inserción internacional, con mayor comercio e inversiones Profundizar la agenda del Presidente en cuanto a la inserción internacional, con mayor comercio e inversiones

Luego remarcó

La Cancillería ha hecho un trabajo importante en estos 20 meses para insertar a la Argentina en el plano internacional y atraer inversiones. Con el respaldo de los resultados de las elecciones del domingo, todo esto se va a poder profundizar, sobre todo atraer inversiones a la Argentina La Cancillería ha hecho un trabajo importante en estos 20 meses para insertar a la Argentina en el plano internacional y atraer inversiones. Con el respaldo de los resultados de las elecciones del domingo, todo esto se va a poder profundizar, sobre todo atraer inversiones a la Argentina

Vinculos con USA

Respecto del vínculo conj USA dijo que seguirá

En medio de la estrecha relación con la administración de Donald Trump y por el viaje que hará Milei a Miami la semana próxima para participar de una cumbre de líderes internacionales En medio de la estrecha relación con la administración de Donald Trump y por el viaje que hará Milei a Miami la semana próxima para participar de una cumbre de líderes internacionales

"Día a Día"

"La agenda con Estados Unidos se consolida día a día, el Presidente ha tenido muchos viajes para cementar esa relación. Vamos a seguir consolidando la relación con los Estados Unidos", acotó el nuevo funcionario

Sobre el cierre Quirno agregó

La secretaría de Finanzas: "Es un lugar muy querido, por allí ingresamos al gobierno tanto el ministro (de Economía, Luis) Caputo como (el titular del Banco Central) Santiago Bausili".

