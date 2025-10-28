Pablo Quirno asumió, el martes (28/10) como nuevo canciller. Al jurar en el salón blanco de la Casa Rosada al prestar remarcó que buscará "seguir consolidando la relación con los Estados Unidos" y profundizar "la inserción internacional con mayor comercio e inversiones".
NUEVO CANCILLER
Objetivos de Pablo Quirno: "Más USA y mayor comercio e inversiones"
Pablo Quirno dijo que con su equipo van a "seguir consolidando la relación con EE.UU." y a profundizar “la inserción internacional con mayor comercio e inversiones”.
Luego de la formula del caso frente al Javier Milei, el canciller agradeció "la confianza del Presidente y todo el equipo".
Por ahora no hay segundo
El jefe de la diplomacia argentina aclaró que aún no designó a su número dos ni al resto del equipo que lo acompañará. es muy reciente resaltó
En linea con el Presidente
Quirno dijo que buscará
Luego remarcó
Vinculos con USA
Respecto del vínculo conj USA dijo que seguirá
"Día a Día"
"La agenda con Estados Unidos se consolida día a día, el Presidente ha tenido muchos viajes para cementar esa relación. Vamos a seguir consolidando la relación con los Estados Unidos", acotó el nuevo funcionario
Sobre el cierre Quirno agregó
La secretaría de Finanzas: "Es un lugar muy querido, por allí ingresamos al gobierno tanto el ministro (de Economía, Luis) Caputo como (el titular del Banco Central) Santiago Bausili".
