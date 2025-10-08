La desconocida miniserie de Netflix que te atrapa desde el primer capítulo

A lo largo de sus cinco capítulos te vas a encontrar con una miniserie dramática, con mucha intriga y momentos de gran introspección. Es muy reflexiva y también incluye tintes melancólicos que la hacen muy adictiva. No te la vas a querer perder.
La miniserie de Netflix que supo arrasar
Estamos hablando de la miniserie Por siempre jamás, la cual está basada en una novela de Harlan Coben. Netflix tomó muy bien esta historia y la adaptó con muchísima fidelidad. Se trata de una producción muy sentida y con grandes actuaciones.
Esta miniserie sigue a Guillaume Lucchesi. Tras la desaparición de su novia durante el funeral de su madre, se ve forzado a desenterrar los secretos ocultos por su familia y amigos, volviendo a enfrentarse a las tragedias de su pasado.
Todos los secretos del presente están ligados a los del pasado, así como también las personas. Es una miniserie de capítulos de 50 minutos donde cada segundo cuenta y te deja con ganas de no parar de verla. No dudes en darle una chance.
