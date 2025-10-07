urgente24
La adictiva miniserie de Netflix que tenés que ver cuanto antes

Esta miniserie de Netflix se convirtió en toda una revolución entre los usuarios. Se trata de una de las series del momento.

07 de octubre de 2025 - 08:56
La miniserie de Netflix que todos quieren ver cuanto antes.

Por MICAELA AGUIRRE

Netflix lo volvió a hacer y estrenó una de las series más aclamadas y exitosas de su plataforma. Se trata de una miniserie de solo 6 episodios donde en cada uno de ellos te vas a sumergir en una historia sumamente dramática y llena de intriga. Una producción que no podés perderte.

Esta miniserie de Netflix se convirtió rápidamente en una de las más vistas de este año. Por ende los usuarios le dieron una muy buena recibida en la plataforma. Es una de las series que sigue generando fascinación entre la gente.

La miniserie de Netflix que todos aclaman y genera furor

Esta miniserie se llama “Solo una mirada” y fue estrenada este año en Netflix. La misma cuenta con 6 capítulos donde el drama, los secretos y los giros inesperados se adueñan de cada uno de ellos. Es sumamente adictiva y todos quieren verla.

La miniserie está basada en una novela de Harlan Coben y sin duda el misterio es uno de sus fuertes. La historia sigue la vida de Greta, una mujer que tendría su vida resuelta hasta que encuentra una foto vieja en la que aparece su esposo Jacek con otras personas. Lo curioso es que en esta imagen hay una cara que está tachada. Ahí empieza todo un revuelo y preguntas que necesitan respuesta.

Sin embargo, cuando se anima a enfrentar a su esposo, se da cuenta que este desapareció de un momento a otro sin dejar ningún tipo de rastro. Son seis episodios donde la tensión, el drama, la intriga y el misterio te dejan pegados a la pantalla.

