La adictiva miniserie de Netflix que tenés que ver cuanto antes

Esta miniserie de Netflix se convirtió rápidamente en una de las más vistas de este año. Por ende los usuarios le dieron una muy buena recibida en la plataforma. Es una de las series que sigue generando fascinación entre la gente.
La miniserie de Netflix que todos aclaman y genera furor
Esta miniserie se llama “Solo una mirada” y fue estrenada este año en Netflix. La misma cuenta con 6 capítulos donde el drama, los secretos y los giros inesperados se adueñan de cada uno de ellos. Es sumamente adictiva y todos quieren verla.
La miniserie está basada en una novela de Harlan Coben y sin duda el misterio es uno de sus fuertes. La historia sigue la vida de Greta, una mujer que tendría su vida resuelta hasta que encuentra una foto vieja en la que aparece su esposo Jacek con otras personas. Lo curioso es que en esta imagen hay una cara que está tachada. Ahí empieza todo un revuelo y preguntas que necesitan respuesta.
Sin embargo, cuando se anima a enfrentar a su esposo, se da cuenta que este desapareció de un momento a otro sin dejar ningún tipo de rastro. Son seis episodios donde la tensión, el drama, la intriga y el misterio te dejan pegados a la pantalla.
