La adictiva miniserie de Netflix que tenés que ver cuanto antes

La miniserie está basada en una novela de Harlan Coben y sin duda el misterio es uno de sus fuertes. La historia sigue la vida de Greta, una mujer que tendría su vida resuelta hasta que encuentra una foto vieja en la que aparece su esposo Jacek con otras personas. Lo curioso es que en esta imagen hay una cara que está tachada. Ahí empieza todo un revuelo y preguntas que necesitan respuesta.