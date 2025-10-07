Juana Repetto se mostró tomando cerveza embarazada y explotaron las redes

image La actriz habló de los cambios físicos del embarazo y cómo afectan su imagen y bienestar. También reflexionó sobre la presión social sobre el cuerpo femenino y la maternidad.

La actriz explicó que el problema se relaciona no tanto con lo estético, sino con la historia de presiones y estándares que acompañan a muchas mujeres: "Cada vez que hablo de este tema, me juzgan un montón. Yo les quiero decir a todas las que me critican que yo sufro un poco de esto. Soy en algún punto víctima. He sufrido toda mi preadolescencia, mi adolescencia y mi juventud por no tener un cuerpo hegemónico como te decían o te hacían creer en las revistas, en la tele, en los programas".

Juana no dejó pasar la oportunidad de reflexionar sobre los mandatos sociales: "En el pasado había una creencia de que ese cuerpo tenía que ser así para que seas la que tenía novio y encajaras en un grupo", y recordó que esas expectativas siguen influyendo en cómo las mujeres viven la maternidad y la propia imagen. Porque ser madre en la era de las redes no solo implica cambios físicos, es además enfrentarse constantemente al escrutinio de una sociedad que evalúa cada gesto, cada elección y hasta cada bebida que aparece en una mesa.

image

En plena cuenta regresiva para la llegada de su tercer hijo, Juana Repetto continúa mostrando tanto los momentos cotidianos de su embarazo como las incomodidades que trae, dejando en evidencia cómo la exposición amplifica discusiones que antes quedaban en lo privado.

--------------------------------------------------------------------

Más contenido en Urgente24

Tiene 6 episodios y es la miniserie más inteligente y entretenida del momento

Total (a)normalidad: Milei rockstar, y si hay crisis que no se note

Faltan 20 para el 26/10: Javier Milei, Diego Santilli y el tiempo perdido

Riestra 2 - Vélez 2: en un partido de pelotas paradas, el líder y el escolta no se sacaron diferencias

El pueblo en Buenos Aires con la mejor cocina al disco