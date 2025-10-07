Juana Repetto volvió a estar en el centro de las redes después de compartir un almuerzo con amigas que no pasó desapercibido. En determinado momento, apareció una botella de cerveza que despertó preguntas y críticas sobre lo que podía o no consumir durante su embarazo, dejando a todos con ganas de saber cómo se estaba manejando.
¿SE PUEDE?
Juana Repetto se mostró tomando cerveza embarazada y explotaron las redes
Juana Repetto compartió un almuerzo con unos amigos y una cerveza de por medio, se desató polémica y tuvo que aclarar: ¿alcohol sí o no durante su embarazo?
Un almuerzo, una cerveza y la polémica en redes
Todo empezó cuando la hija de Nicolás Repetto subió a sus historias de Instagram un video de un almuerzo con amigas, donde se veían snacks, gaseosas y una botella de cerveza. Allí, Juana Repetto anticipó que la mesa podía generar controversia: "Esta mesa no se puede ni mostrar", dijo, y agregó: "No importa, yo la voy a mostrar porque siempre muestro la realidad de la vida".
Rápidamente, muchos seguidores le preguntaron si estaba consumiendo alcohol durante el embarazo: "¿Podés tomar cerveza?" se repitió en varias historias. Para aclarar la situación, Juana publicó una foto mostrando la botella y escribió: "Para todas las preocupadísimas", dejando claro que se trataba de cerveza sin alcohol. Intentó calmar las aguas, pero la discusión ya estaba servida.
Y es que esto muestra la complejidad de ser figura pública y madre: un gesto cotidiano, como mostrar un almuerzo, puede convertirse en un detonante de juicio social. En declaraciones recientes, Juana resumió su forma de manejarlo: "Yo siempre muestro la realidad, no voy a ocultar mi vida por miedo a los comentarios", dejando entrever que para ella la transparencia es un valor central, aunque sea polémica.
Juana Repetto entre la panza, el espejo y los mandatos sociales
Pero la polémica no quedó solo en la cerveza, puesto que Juana habló también de los cambios físicos que atraviesa en su tercer embarazo y cómo esto impacta en su día a día. En sus redes, contó: "Me quedé pensando en esto del cambio físico. Yo me lo estoy tratando de tomar con humor, pero en el fondo un poco me cuesta a mí. No me hace feliz. Verme la panza es divino, pero te crece el culo, la papada. Me veo en el programa y es tipo: ‘Me re noto el cambio físico’. Y no solo en la panza, entonces me cuesta mucho".
La actriz explicó que el problema se relaciona no tanto con lo estético, sino con la historia de presiones y estándares que acompañan a muchas mujeres: "Cada vez que hablo de este tema, me juzgan un montón. Yo les quiero decir a todas las que me critican que yo sufro un poco de esto. Soy en algún punto víctima. He sufrido toda mi preadolescencia, mi adolescencia y mi juventud por no tener un cuerpo hegemónico como te decían o te hacían creer en las revistas, en la tele, en los programas".
Juana no dejó pasar la oportunidad de reflexionar sobre los mandatos sociales: "En el pasado había una creencia de que ese cuerpo tenía que ser así para que seas la que tenía novio y encajaras en un grupo", y recordó que esas expectativas siguen influyendo en cómo las mujeres viven la maternidad y la propia imagen. Porque ser madre en la era de las redes no solo implica cambios físicos, es además enfrentarse constantemente al escrutinio de una sociedad que evalúa cada gesto, cada elección y hasta cada bebida que aparece en una mesa.
En plena cuenta regresiva para la llegada de su tercer hijo, Juana Repetto continúa mostrando tanto los momentos cotidianos de su embarazo como las incomodidades que trae, dejando en evidencia cómo la exposición amplifica discusiones que antes quedaban en lo privado.
