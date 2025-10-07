El CONICET reveló un sorprendente hallazgo sobre los cazadores de la Patagonia

Que los huesos muestren curación completa indica no solo atención prolongada, sino que la persona vivió años después con esa lesión, lo que demuestra que el cuidado no era ocasional sino parte de la vida comunitaria.

Cuando una herida nos afectaba a todos

El estudio distingue tres tipos de atención: cuidado leve, cuidado moderado y cuidado intensivo, que van desde lesiones leves que sanaban en pocas semanas hasta fracturas graves que podían necesitar meses o años de cuidado.

Las lesiones moderadas afectaban el brazo o las extremidades superiores y podían alterar la dinámica del grupo, dificultando las tareas cotidianas como la caza, el despiece de animales o la recolección de plantas, mientras que las más intensivas exigían un acompañamiento continuo que reflejaba un compromiso comunitario sostenido.

image Se identificaron tres niveles de atención: leves, moderadas e intensivas, que influían en la dinámica del grupo. La cooperación era clave para enfrentar limitaciones físicas y sostener la vida diaria.

Romano agrega: "Sí, hay evidencia que sugiere que el cuidado interpersonal se practicaba en períodos anteriores de la Patagonia", citando hallazgos previos de lesiones de calcáneo del Holoceno medio que muestran indicios de atención. Estos datos permiten pensar que la cooperación y el cuidado mutuo eran estrategias de supervivencia imprescindibles, y que la vulnerabilidad física no llevaba necesariamente al abandono.

El registro óseo deja claro que la vida en estos grupos implicaba apoyo constante y adaptación a los cuerpos lesionados, y que las relaciones dentro del grupo podían determinar la supervivencia frente a un entorno exigente, donde la movilidad y la capacidad de contribuir al colectivo eran decisivas para todos.

