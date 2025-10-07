urgente24
Reseteo de LLA en Mar del Plata: Milei presenta a Diego Santilli con papas fritas

Primer acto de Javier Milei con Diego Santilli tras la baja de Espert intentando relanzar la campaña libertaria con una visita a una fábrica de papas fritas.

07 de octubre de 2025 - 09:00
Diego Santilli.

Foto: NA

Javier Milei intentará resetear la campaña libertaria en provincia de Buenos Aires este martes (7/10) cuando visite la planta de Lamb Weston con Diego Santilli. El presidente busca dejar atrás la escandalosa baja de José Luis Espert de la candidatura a 1er diputado desde una fábrica de papas fritas congeladas, un producto que se dice le produce una especie de fobia.

Diego Santilli debuta en la campaña

A la espera de que la Justicia decida si se reimprimen las boletas electorales que tienen a José Luis Espert como 1er candidato a diputado nacional de La Libertad Avanza (LLA), Milei empezará a mostrarse con Diego Santilli con una visita a la fábrica de la empresa de capitales estadounidenses Lamb Weston que produce papas fritas congeladas. Se trata de una nueva planta en General Savio del gigante de las papas con una inversión de U$S 300 millones. Tras ese acto, Milei y Santilli irán a Mar del Plata donde harán una caminata por la calle Güemes.

image
As&iacute; anunci&oacute; Diego Santilli que aceptaba reemplazar a Espert como 1er candidato de LLA en la provincia de Buenos Aires.

La caminata será otro desafío para la campaña libertaria tras los problemas que hubo en las calles de Lomas de Zamora, Tierra del Fuego y Santa Fe.

El primer mandatario estará acompañado por Santilli, Guillermo Francos, el intendente local Guillermo Montenegro y Alejandro Carrancio. El acto será a las 18 en Avellaneda y Güemes y también estaría Karina Milei.

Regreso de Milei a Mar del Plata y los 20 puntos abajo

Dentro de 10 días, Milei volverá a Mar del Plata para hablar en el cierre del Coloquio de IDEA, en el Sheraton Mar del Plata. Se desconoce si se sumará Santilli, quien ahora tiene por delante la difícil tarea de hacer olvidar al electorado del traspié con Espert y levantar los casi 14 puntos por los que perdió el oficialismo en los comicios legislativos bonaerenses de septiembre pasado.

image
Lamb Weston, un gigante en el mercado de las papas fritas congeladas

Pero la diferencia con Fuerza Patria hoy podría ser mayor tras el caso Espert. En el Gobierno tenían encuestas que mostraban que la brecha de votos se habría estirado hasta los 20 puntos.

