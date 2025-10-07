Reseteo de LLA en Mar del Plata: Milei presenta a Diego Santilli con papas fritas

Diego Santilli debuta en la campaña

A la espera de que la Justicia decida si se reimprimen las boletas electorales que tienen a José Luis Espert como 1er candidato a diputado nacional de La Libertad Avanza (LLA), Milei empezará a mostrarse con Diego Santilli con una visita a la fábrica de la empresa de capitales estadounidenses Lamb Weston que produce papas fritas congeladas. Se trata de una nueva planta en General Savio del gigante de las papas con una inversión de U$S 300 millones. Tras ese acto, Milei y Santilli irán a Mar del Plata donde harán una caminata por la calle Güemes.