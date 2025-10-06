Riestra 2 - Vélez 2: en un partido de pelotas paradas, el líder y el escolta no se sacaron diferencias

Deportivo Riestra y Vélez igualaron 2 a 2 en el cierre de la fecha 11 del Torneo Clausura. En un partido atractivo por la posición en la tabla y las buenas actuaciones de ambos equipos en el semestre, el Malevo se puso en ventaja dos veces pero el Fortín logró empatarlo.

Deportivo Riestra llegaba como líder de la Zona B y Vélez como su escolta. Tras el empate, las posiciones se mantuvieron igual. Y lo que también se mantuvo es el impresionante invicto del Malevo en el Estadio Guillermo Laza, donde no pierde desde mayo de 2024. Hace casi un año y medio que nadie le gana cuando lo visita en Soldati.

Además, si Riestra ya venía haciendo un gran semestre, la semana pasada pudo subir un par de escalones más tras dar el batacazo en el Monumental. El Malevo venció a River en Núñez por primera vez en su historia y confirmó su gran momento.

Del otro lado, el Vélez de Guillermo Barros Schelotto apuntaba a destronar al puntero, sabiendo que también es uno de los equipos más interesantes de esta segunda etapa del año. También es el equipo con más títulos en el año, ya que se quedó con la Supercopa Internacional y con la Supercopa Argentina .

Riestra vs. Vélez Partido friccionado en el Laza @Velez

Sin embargo, le costó jugar contra un Riestra que le puso las cosas muy incómodas. El Malevo podrá estar haciendo méritos para lograr un presente satisfactorio, pero no puede renegar de una de sus estrategias más afianzadas: la del juego brusco.

Esta noche, ante el Fortín, utilizó el recurso de las faltas de manera sistemática, evitando cualquier avance de Vélez por la vía del contacto. Le hizo sentir el rigor físico y pagar el derecho de piso por visitar el Guillermo Laza.

Además, aprovechó otra de sus fortalezas: la pelota parada. Una fue desde un lateral, en donde tuvo la complicidad de una floja defensa rival y Díaz a los 38 minutos aprovechó. La otra, una gran jugada de laboratorio que, a los 55´, Herrera terminó muy bien.

Pero no fueron las únicas pelotas paradas del encuentro. De hecho, los dos goles de Vélez también vinieron por esa vía. Primero Magallán, de cabeza, a los 46´y para el empate parcial. Sobre el final, a los 87´, Ramírez en contra volvió a dejar el marcador 2 a 2.

Resumen del partido

Live Blog Post Final del partido: Riestra y Vélez igualaron 2-2

¡GOL DE VÉLEZ! Ramírez en contra le da la igualdad al Fortín

Live Blog Post TARJETA ROJA EN VÉLEZ: Pellegrini ve la segunda amarilla y se va expulsado

¡GOL DE RIESTRA! Magistral jugada preparada y Herrera pone el 2-1

Live Blog Post El Fortín empieza a dejar espacios en defensa por su vocación ofensiva y el Malevo se acerca con sus contragolpes

Live Blog Post Comienza el 2T

Live Blog Post Final del 1T

¡GOL DE VÉLEZ! Magallán le dio a Riestra su propia medicina y, de cabeza, pone el empate

¡GOL DE RIESTRA! Díaz pone arriba al Malevo con un gol de lateral

Live Blog Post El Malevo tiene una herramienta letal en defensa para lastimar en ataque Con el plan de jugar al contragolpe, el arquero del Malevo, Nacho Arce, se apura a sacar cada vez que puede. Sus saques son muy buenos: tiene buen pie y lo coloca de manera tal que vayan rasantes, en velocidad, rectos y bien dirigidos. Los saques de Arce son una daga.

Live Blog Post Las faltas sistemáticas de Riestra son parte de su estrategia y juega al límite: por ahora, el árbitro Echenique se mantiene benevolente

Live Blog Post Poco a poco el Fortín empieza a encontrar líneas de pase, pero Riestra le propone un duelo muy físico e incómodo

Live Blog Post El partido es muy friccionado en el inicio y ya hay dos tarjetas: una amarilla para cada equipo

Live Blog Post Comienza el partido

Live Blog Post Los dos cracks de Vélez que están ausentes por su convocatoria a la Selección Argentina para el Mundial Sub 20 Maher Carrizo es una de las bajas sensibles en el Fortín. El talentoso volante de Vélez está disputando el Mundial Sub 20 con la Selección Argentina de Diego Placente. El otro es Tobías Andrada, otro volante de buen pie pero que habitualmente es suplente. Lea en Golazo24: Diego Placente, el relevo

Live Blog Post Fortaleza en Soldati: hace casi un año y medio que Riestra no pierda en su estadio... ¿cuándo y contra quién fue la última vez que cayó derrotado? Hace 25 partidos que Deportivo Riestra no pierde en el Estadio Guillermo Laza. La última vez que lo derrotaron fue el 24 de mayo de 2024, cuando Rosario Central logró llevarse los tres puntos. Lea en Golazo24: Riestra lleva más de un año invicto en su estadio: ¿qué pasa en Pompeya?

Live Blog Post El arma letal de Riestra que hizo sufrir a River y puede hacer mucho daño a Vélez: el equipo de Guillermo deberá estar muy atento El Malevo, que marcha primero en la Zona B, lleva 14 goles convertidos y 9 fueron de pelota parada. Lo sufrió River en la fecha pasada, cuando Riestra le marcó el primer gol al minuto 11 de partido tras un centro de córner y un cabezazo de Alonso. Cada vez que Riestra lo busque por arriba, principalmente Magallán y Mammana deberán estar con todas las luces encendidas.

Live Blog Post La verticalidad de Vélez puede sufrir con el peligro de Riestra: ¿dónde debe tener cuidado el Fortín? El equipo de Villa Soldati suele esperar a sus rivales, ceder el protagonismo y apostar a contragolpear. En esas transiciones es donde busca lastimar. Ante un Vélez ofensivo y que toma la iniciativa, el mediocampo fortinero deberá ofrecer sólidas contenciones para no sufrir las contras del rival.

