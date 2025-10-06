Deportivo Riestra y Vélez igualaron 2 a 2 en el cierre de la fecha 11 del Torneo Clausura. En un partido atractivo por la posición en la tabla y las buenas actuaciones de ambos equipos en el semestre, el Malevo se puso en ventaja dos veces pero el Fortín logró empatarlo.
Riestra 2 - Vélez 2: en un partido de pelotas paradas, el líder y el escolta no se sacaron diferencias
Deportivo Riestra y Vélez igualaron en un duelo donde la pelota parada fue protagonista. El Malevo logró sostener la punta y el Fortín sigue siendo su escolta.
EN VIVO
-
20:53
Final del partido: Riestra y Vélez igualaron 2-2
-
20:44
¡GOL DE VÉLEZ! VIDEO: Ramírez en contra le da la igualdad al Fortín
-
20:24
TARJETA ROJA EN VÉLEZ: Pellegrini ve la segunda amarilla y se va expulsado
-
20:12
¡GOL DE RIESTRA! VIDEO: Magistral jugada preparada y Herrera pone el 2-1
-
20:11
El Fortín empieza a dejar espacios en defensa por su vocación ofensiva y el Malevo se acerca con sus contragolpes
-
20:07
Comienza el 2T
-
19:48
Final del 1T
-
19:45
¡GOL DE VÉLEZ! VIDEO: Magallán le dio a Riestra su propia medicina y, de cabeza, pone el empate
-
19:39
¡GOL DE RIESTRA! VIDEO: Díaz pone arriba al Malevo con un gol de lateral
-
19:36
El Malevo tiene una herramienta letal en defensa para lastimar en ataque
-
19:23
Las faltas sistemáticas de Riestra son parte de su estrategia y juega al límite: por ahora, el árbitro Echenique se mantiene benevolente
-
19:12
Poco a poco el Fortín empieza a encontrar líneas de pase, pero Riestra le propone un duelo muy físico e incómodo
-
19:06
El partido es muy friccionado en el inicio y ya hay dos tarjetas: una amarilla para cada equipo
-
19:00
Comienza el partido
-
18:33
Los dos cracks de Vélez que están ausentes por su convocatoria a la Selección Argentina para el Mundial Sub 20
-
17:51
Fortaleza en Soldati: hace casi un año y medio que Riestra no pierda en su estadio... ¿cuándo y contra quién fue la última vez que cayó derrotado?
-
17:30
El arma letal de Riestra que hizo sufrir a River y puede hacer mucho daño a Vélez: el equipo de Guillermo deberá estar muy atento
-
17:22
La verticalidad de Vélez puede sufrir con el peligro de Riestra: ¿dónde debe tener cuidado el Fortín?
-
17:19
TV: Dónde ver Deportivo Riestra vs. Vélez
-
17:19
Formaciones confirmadas en Deportivo Riestra y Vélez
Deportivo Riestra llegaba como líder de la Zona B y Vélez como su escolta. Tras el empate, las posiciones se mantuvieron igual. Y lo que también se mantuvo es el impresionante invicto del Malevo en el Estadio Guillermo Laza, donde no pierde desde mayo de 2024. Hace casi un año y medio que nadie le gana cuando lo visita en Soldati.
Además, si Riestra ya venía haciendo un gran semestre, la semana pasada pudo subir un par de escalones más tras dar el batacazo en el Monumental. El Malevo venció a River en Núñez por primera vez en su historia y confirmó su gran momento.
Del otro lado, el Vélez de Guillermo Barros Schelotto apuntaba a destronar al puntero, sabiendo que también es uno de los equipos más interesantes de esta segunda etapa del año. También es el equipo con más títulos en el año, ya que se quedó con la Supercopa Internacional y con la Supercopa Argentina.
Sin embargo, le costó jugar contra un Riestra que le puso las cosas muy incómodas. El Malevo podrá estar haciendo méritos para lograr un presente satisfactorio, pero no puede renegar de una de sus estrategias más afianzadas: la del juego brusco.
Esta noche, ante el Fortín, utilizó el recurso de las faltas de manera sistemática, evitando cualquier avance de Vélez por la vía del contacto. Le hizo sentir el rigor físico y pagar el derecho de piso por visitar el Guillermo Laza.
Además, aprovechó otra de sus fortalezas: la pelota parada. Una fue desde un lateral, en donde tuvo la complicidad de una floja defensa rival y Díaz a los 38 minutos aprovechó. La otra, una gran jugada de laboratorio que, a los 55´, Herrera terminó muy bien.
Pero no fueron las únicas pelotas paradas del encuentro. De hecho, los dos goles de Vélez también vinieron por esa vía. Primero Magallán, de cabeza, a los 46´y para el empate parcial. Sobre el final, a los 87´, Ramírez en contra volvió a dejar el marcador 2 a 2.
Deja tu comentario