De no creer: AFA no esconde el partido de Deportivo Riestra ante Vélez

Increíble: Deportivo Riestra no jugará a las 14 horas ante Vélez

Se convirtió en algo habitual que Deportivo Riestra dispute sus compromisos los viernes y en horario habitual. Así ha sido durante casi todo el año.

Al principio, la excusa era que el estadio Guillermo Laza, la casa del Malevo, no estaba en condiciones de albergar partidos por las noches por la falta de luz artificial. Sin embargo, eso ya no corre... y es por eso que hoy el conjunto del Tata Benítez hará de local a las 19 horas ante Vélez Sarsfield.

Además, el blanquinegro casi nunca juega los fines de semana, sino que lo hace los viernes, o, como será ante el Fortinero, los lunes. La premisa es la misma: que haya la menor cantidad de gente posible frente al televisor.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/enunabaldosa/status/1969158750847078532&partner=&hide_thread=false Se cortó la luz en Riestra vs. Gimnasia.

pic.twitter.com/iI4Np1CYSn — En Una Baldosa (@enunabaldosa) September 19, 2025

La posible alineación de Deportivo Riestra es la siguiente: Arce; Sansotre, Miño, Paz, Barbieri, Ramírez; Céliz (que dejó atrás su lesión), Monje, Alonso; Díaz, Herrera.

El probable once de Vélez para esta tarde/noche: Marchiori; Lagos, Mammana, Magallán, Gómez; Baeza, Aliendro, Galván, Pizzini, Pellegrini y Romero.

El encuentro será televisado por ESPN Premium. El árbitro principal será Ferando Echenique y en el VAR estará Jorge Baliño.

