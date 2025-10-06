Esta tarde/noche, el Súper Deportivo Riestra, que lidera la Zona B del Torneo Clausura, recibirá a Vélez Sarsfield, que lo escolta con un punto menos (21). Si bien el partido se juega un lunes, que es un día laboral y poco futbolero, la AFA programó el partido fuera del horario habitual del Malevo...
EL DUELO DE LA FECHA
De no creer: AFA no esconde el partido de Deportivo Riestra ante Vélez
Deportivo Riestra recibirá a Vélez este lunes (6/10) desde las 19hs. Si bien es día laboral, el horario del encuentro permite que haya más rating que lo usual.
El blanquinegro es la gran sorpresa de este año. Los dirigidos por Gustavo Benítez acumulan 22 unidades en el Grupo B del Clausura y 46 en la Tabla Anual, a la espera del duelo de hoy en Nueva Pompeya.
Enfrente estará el Fortín, que tiene un punto menos que su rival del día de la fecha en su zona y se encuentra en plena lucha por clasificar a la Copa Sudamericana, luego de la eliminación en 4tos. de final de Copa Libertadores ante Racing. En la Clasificación General, los de Liniers ostentan 35 puntos. De ganar ante Riestra, se pondrán a cinco de Barracas Central, último clasificado a la Sudamericana de momento.
Increíble: Deportivo Riestra no jugará a las 14 horas ante Vélez
Se convirtió en algo habitual que Deportivo Riestra dispute sus compromisos los viernes y en horario habitual. Así ha sido durante casi todo el año.
Al principio, la excusa era que el estadio Guillermo Laza, la casa del Malevo, no estaba en condiciones de albergar partidos por las noches por la falta de luz artificial. Sin embargo, eso ya no corre... y es por eso que hoy el conjunto del Tata Benítez hará de local a las 19 horas ante Vélez Sarsfield.
Además, el blanquinegro casi nunca juega los fines de semana, sino que lo hace los viernes, o, como será ante el Fortinero, los lunes. La premisa es la misma: que haya la menor cantidad de gente posible frente al televisor.
La posible alineación de Deportivo Riestra es la siguiente: Arce; Sansotre, Miño, Paz, Barbieri, Ramírez; Céliz (que dejó atrás su lesión), Monje, Alonso; Díaz, Herrera.
El probable once de Vélez para esta tarde/noche: Marchiori; Lagos, Mammana, Magallán, Gómez; Baeza, Aliendro, Galván, Pizzini, Pellegrini y Romero.
El encuentro será televisado por ESPN Premium. El árbitro principal será Ferando Echenique y en el VAR estará Jorge Baliño.
