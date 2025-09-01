Existen chances reales de que Barracas Central y/o Deportivo Riestra -los dos clubes más mirados de reojo de la Primera División del Fútbol Argentino- participen de la Copa Sudamericana en 2026. El Guapo está 5º en la Tabla Anual, y el Malevo, 8º. Se ilusionan Claudio Chiqui Tapia y Víctor Stinfale.
HÁGANSE LA IDEA
El sueño del Chiqui Tapia y Stinfale: Barracas Central y Riestra en zona de Sudamericana
Barracas Central y Deportivo Riestra hicieron los deberes y están en puestos de Copa Sudamericana. La clasificación es realmente algo concreto.
El conjunto que dirige Rubén Darío Insúa venció 2-1 a Newell's Old Boys en Rosario, luego de ir perdiéndolo desde el inicio del encuentro. De la mano del goleador del equipo, Facundo Bruera, y de Iván Tapia, hijo del presidente de la AFA, el elenco de Campana dio el golpe sobre la mesa y le dio otro mazazo a La Lepra, que venía de caer en el clásico ante Rosario Central.
El Súper Deportivo Riestra, por su parte, hundió aún más a Talleres de Córdoba en el Mario Alberto Kempes. Este domingo (31/8), el Malevo sorprendió a la T al derrotarlo 1-0 con un golazo de media distancia del mediocampista Jonatan Goitía.
Los tres puntos obtenidos por el cuadro de Gustavo Benítez provocaron una ola de insultos y silbidos para el Matador y toda la alegría para el blanquinegro, que se estacionó en la octava colocación de la Tabla Anual, y, además, disputará tres de los próximos cuatro partidos en su casa, el Guillermo Laza, escenario en el que no pierde hace 23 encuentros.
Cómo quedó la Tabla Anual y cuáles son las chances para Barracas Central y Deportivo Riestra
Por clasificación general, Conmebol otorga tres cupos a la Argentina para la Copa Libertadores y seis plazas para la Copa Sudamericana. De momento, los que clasifican a la Libertadores que viene por Tabla Anual son River, Boca y Rosario Central, que debe completar 45' por el suspendido encuentro por lluvia ante Sarmiento de Junín el pasado sábado 30 de agosto en el estadio Eva Perón.
Platense ya sacó pasaje por haber conquistado el Torneo Apertura. Se sumará el campeón del Clausura y el de la Copa Argentina. Hipotéticamente, puede haber un lugar más en caso de que algún club argentino diera la vuelta olímpica en la actual edición del mayor galardón de América.
Para la Copa Sudamericana, en cambio, los clasificados momentáneamente son Argentinos Juniors, Barracas Central, San Lorenzo, Huracán, Riestra y Tigre.
Muy cerca del Matador de Victoria hay otra sorpresa, el Independiente Rivadavia de Alfredo Berti, que esta fecha venció al Bicho por 2 a 1 y se ilusiona con participar en la contienda internacional.
También aparece Estudiantes de La Plata, Independiente (adeuda un partido ante Platense pero podría ser descalificado de copas internacionales futuras por el escándalo ante la U. de Chile), Racing (que volvió a perder y está anteúltimo en la Zona A), Central Córdoba y Defensa y Justicia, que sumaron de a tres en esta jornada.
Una reflexión
Breve reflexión de este momento de Barracas y Riestra.
Si bien es insoslayable que ambos equipos han sido beneficiados arbitralmente desde que llegaron a la máxima categoría de nuestro fútbol e incluso han protagonizado campañas muy sospechosas en la Segunda División, muchos quisieran ser representados por el estereotipo de futbolista de Barracas Central y de Deportivo Riestra. Aguerridos, físicos, aplicados, que se maten dentro de la cancha y que sean conscientes del lugar que ocupan.
A donde quiera que vayan, estarán cubiertos bajo el manto de la protección arbitral y del favoritismo de AFA, así que no les queda otra que dar el 110% en cada partido. La tabla del descenso no se mira ni en Campana ni en Bajo Flores. Y bajo este formato de 30 equipos en la Liga Profesional con dos descensos (uno por promedios y otro por Tabla Anual), podríamos tener al Guapo y al Malevo por varios años más en el fútbol grande de la Argentina.
