El sueño del Chiqui Tapia y Stinfale: Barracas Central y Riestra en zona de Sudamericana

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1962265382368018614&partner=&hide_thread=false ¡¡GOLAZO DESDE AFUERA DEL ÁREA DE GOITÍA PARA EL 1-0 DE RIESTRA ANTE TALLERES EN EL KEMPES, EN 30' ST!!



ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/3wGBKw8ofY — SportsCenter (@SC_ESPN) August 31, 2025

Cómo quedó la Tabla Anual y cuáles son las chances para Barracas Central y Deportivo Riestra

Por clasificación general, Conmebol otorga tres cupos a la Argentina para la Copa Libertadores y seis plazas para la Copa Sudamericana. De momento, los que clasifican a la Libertadores que viene por Tabla Anual son River, Boca y Rosario Central, que debe completar 45' por el suspendido encuentro por lluvia ante Sarmiento de Junín el pasado sábado 30 de agosto en el estadio Eva Perón.

Platense ya sacó pasaje por haber conquistado el Torneo Apertura. Se sumará el campeón del Clausura y el de la Copa Argentina. Hipotéticamente, puede haber un lugar más en caso de que algún club argentino diera la vuelta olímpica en la actual edición del mayor galardón de América.

Para la Copa Sudamericana, en cambio, los clasificados momentáneamente son Argentinos Juniors, Barracas Central, San Lorenzo, Huracán, Riestra y Tigre.

Muy cerca del Matador de Victoria hay otra sorpresa, el Independiente Rivadavia de Alfredo Berti, que esta fecha venció al Bicho por 2 a 1 y se ilusiona con participar en la contienda internacional.

También aparece Estudiantes de La Plata, Independiente (adeuda un partido ante Platense pero podría ser descalificado de copas internacionales futuras por el escándalo ante la U. de Chile), Racing (que volvió a perder y está anteúltimo en la Zona A), Central Córdoba y Defensa y Justicia, que sumaron de a tres en esta jornada.

image Tabla Anual. (Foto: Captura Promiedos).

Una reflexión

Breve reflexión de este momento de Barracas y Riestra.

Si bien es insoslayable que ambos equipos han sido beneficiados arbitralmente desde que llegaron a la máxima categoría de nuestro fútbol e incluso han protagonizado campañas muy sospechosas en la Segunda División, muchos quisieran ser representados por el estereotipo de futbolista de Barracas Central y de Deportivo Riestra. Aguerridos, físicos, aplicados, que se maten dentro de la cancha y que sean conscientes del lugar que ocupan.

A donde quiera que vayan, estarán cubiertos bajo el manto de la protección arbitral y del favoritismo de AFA, así que no les queda otra que dar el 110% en cada partido. La tabla del descenso no se mira ni en Campana ni en Bajo Flores. Y bajo este formato de 30 equipos en la Liga Profesional con dos descensos (uno por promedios y otro por Tabla Anual), podríamos tener al Guapo y al Malevo por varios años más en el fútbol grande de la Argentina.

image Barracas Central y Deportivo Riestra tienen un buen promedio, y, le pese a quien le pese, son equipos de Primera División. Al menos, en la AFA de Chiqui Tapia.

Más de Golazo24

Se hunde Talleres de Córdoba: Carlos Tevez se aferra al cargo y furia contra Andrés Fassi

Quién es Senne Lammens, el arquero que le ganó la pulseada al Dibu Martínez

Marcelo Tinelli dio a entender que va a volver a la política de San Lorenzo