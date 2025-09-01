Manchester United necesita sí o sí a un arquero. El conjunto de Rúben Amorim tiene un gran poderío ofensivo y ha invertido mucho dinero en la faceta ofensiva del plantel, no así en la defensa y en el arco. Al final: Dibu Martínez no, Senne Lammens sí.
Quién es Senne Lammens, el arquero que le ganó la pulseada al Dibu Martínez
Emiliano Dibu Martínez no jugará en el Manchester United. Sobre el cierre del mercado de pases, los Red Devils irán en busca de Senne Lammens.
En las últimas horas había cobrado fuerza el nombre de Emiliano Martínez para ocupar la portería del United. El hombre del seleccionado argentino y del Aston Villa había sido vinculado al club que viste de rojo hace varios meses, cuando comenzó el mercado de pases veraniego europeo.
Lo cierto es que entre los dos arqueros que tiene el Manchester, no hacen uno. El camerunés André Onana no da ningún tipo de garantías, sino por el contrario, y el turco Altay Bayndr no convence a nadie por el momento.
Las agujas del reloj apresuran al conjunto de Amorim. La ventana de transferencias cierre este martes 2 de septiembre y debe resolver cuanto antes quién será el guardián del arco de cara a la temporada que recién comienza en el Viejo Continente.
Todo indicaba que sería Emiliano Martínez. El periodista especializado en mercado de pases, Fabrizio Romano, detalló que la dirigencia del Manchester United había alcanzado un acuerdo en términos personales con él, pero no con Aston Villa. Es más, el marplatense ni siquiera fue convocado para el partido del pasado domingo (31/8), que terminó en derrota 0-3 para los 'Villanos' ante el Crystal Palace.
Dibu Martínez, borrado por Unai Emery en el Aston Villa
Previo a la goleada sufrida a manos del vigente campeón de la FA Cup y de la Community Shield y que jugará Conference League y no Europa League pese a haberse ganado el boleto al segundo trofeo de mayor importancia en Europa, el entrenador del Aston Villa, Unai Emery, enfrentó los micrófonos y fue consultado por la situación de Emiliano Dibu Martínez.
- Periodista: "No estuvo Emiliano Martínez en la escuadra esta noche. ¿Por qué fue eso?".
- Unai Emery: "Bizot. Marco Bizot (en referencia a que será ese su arquero titular)".
- Periodista: "¿Dónde está Emiliano Martínez?".
- Unai Emery: "Marco Bizot".
- Periodista: "¿Será tu arquero en el futuro?".
- Unai Emery: "Marco Bizot. El tiempo terminó".
Quién es Senne Lammens, el arquero le ganó la pulseada a Dibu Martínez
Senne Lammens nació el 7 de julio de 2002 en Zottegem, Bélgica, y mide unos 1,93 m. Se formó en las divisiones juveniles de KRC Bambrugge, FCV Dender y Club Brugge. Con este último, debutó en el primer equipo en la Supercopa de Bélgica de 2021 contra Genk.
Siempre fue marcado en Bélgica como un gran talento: con 16 años ya integró el primer equipo del Brujas como arquero suplente en un partido de Champions League ante el Atlético de Madrid en 2018.
En esa etapa de juveniles tuvo un recuerdo imborrable: en diciembre de 2019, por la UEFA Youth League, le marcó un gol de cabeza al Real Madrid Sub-19 en tiempo de descuento, dándole así la clasificación a su equipo.
Durante la temporada 2024–25 se impuso como una de las figuras del Royal Antwerp, sumando destacadas actuaciones que incluyeron varias atajadas clave y una notable capacidad para frenar penales: logró al menos cuatro penales detenidos, más de 170 intervenciones y diez porterías con la valla mantenida en cero. Su buen desempeño lo llevó incluso a ganar repetidas veces el premio al Jugador del Mes en su club.