Quién es Senne Lammens, el arquero que le ganó la pulseada al Dibu Martínez

Dibu Martínez, borrado por Unai Emery en el Aston Villa

Previo a la goleada sufrida a manos del vigente campeón de la FA Cup y de la Community Shield y que jugará Conference League y no Europa League pese a haberse ganado el boleto al segundo trofeo de mayor importancia en Europa, el entrenador del Aston Villa, Unai Emery, enfrentó los micrófonos y fue consultado por la situación de Emiliano Dibu Martínez.

- Periodista: "No estuvo Emiliano Martínez en la escuadra esta noche. ¿Por qué fue eso?".

- Unai Emery: "Bizot. Marco Bizot (en referencia a que será ese su arquero titular)".

- Periodista: "¿Dónde está Emiliano Martínez?".

- Unai Emery: "Marco Bizot".

- Periodista: "¿Será tu arquero en el futuro?".

- Unai Emery: "Marco Bizot. El tiempo terminó".

Quién es Senne Lammens, el arquero le ganó la pulseada a Dibu Martínez

Senne Lammens nació el 7 de julio de 2002 en Zottegem, Bélgica, y mide unos 1,93 m. Se formó en las divisiones juveniles de KRC Bambrugge, FCV Dender y Club Brugge. Con este último, debutó en el primer equipo en la Supercopa de Bélgica de 2021 contra Genk.

Siempre fue marcado en Bélgica como un gran talento: con 16 años ya integró el primer equipo del Brujas como arquero suplente en un partido de Champions League ante el Atlético de Madrid en 2018.

En esa etapa de juveniles tuvo un recuerdo imborrable: en diciembre de 2019, por la UEFA Youth League, le marcó un gol de cabeza al Real Madrid Sub-19 en tiempo de descuento, dándole así la clasificación a su equipo.

Durante la temporada 2024–25 se impuso como una de las figuras del Royal Antwerp, sumando destacadas actuaciones que incluyeron varias atajadas clave y una notable capacidad para frenar penales: logró al menos cuatro penales detenidos, más de 170 intervenciones y diez porterías con la valla mantenida en cero. Su buen desempeño lo llevó incluso a ganar repetidas veces el premio al Jugador del Mes en su club.