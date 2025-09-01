Talleres de Córdoba sufrió este último domingo 31/08 una nueva derrota ante Deportivo Riestra 0-1 en el partido de la séptima fecha de la Zona B del Torneo Clausura 2025 pero el técnico Carlos Tevez se aferra a su cargo y los hinchas volvieron a estallar contra el presidenteAndrés Fassi.
TORNEO CLAUSURA 2025
Se hunde Talleres de Córdoba: Carlos Tevez se aferra al cargo y furia contra Andrés Fassi
Talleres de Córdoba sufrió una nueva caída ante Deportivo Riestra pero Carlos Tevez se aferra a su cargo y los hinchas explotaron contra Andrés Fassi.
En conferencia de prensa, Tevez lamentó el nuevo traspié de la “T” frente al “Malevo” y apuntó: “Hay que seguir trabajando”.
Carlos Tevez decidió transmitir calma tras la nueva caída de Talleres de Córdoba
Pese al delicado momento, el equipo no gana hace cinco fechas y sigue sin conocer la victoria como local en lo que va del Torneo Clausura, Tevez decidió transmitir calma: “A este equipo, si se le abre el arco, van a fluir mucho más las cosas. No es un momento para calentarse. No es fácil la situación que viven estos chicos”.
“Lo importante es que estamos convencidos. Hoy encontré el equipo que a Carlos Tévez le gusta”, sentenció el entrenador.
Otra caída de Talleres de Córdoba y los hinchas explotaron contra Andrés Fassi
Una vez consumada la caída de Talleres de Córdoba ante Deportivo Riestra, los simpatizantes de la “T” explotaron contra el presidente Andrés Fassi y le lanzaron una fuerte advertencia si el equipo pierde la categoría.
Con el peligro del descenso cada vez más grande, y en seguidilla a las manifestaciones del viernes en La Boutique; el Mario Alberto Kempes fue una auténtica caldera este último domingo 31/08 por la tarde. Los hinchas de la “T” presentes en las tribunas mostraron su descontento, y lo tradujeron en repudio para la comisión directiva y los jugadores del primer equipo.
En diversos tramos del partido, los seguidores albiazules apuntaron con cánticos insultantes contra los protagonistas. La furia fue en aumento, y luego de la derrota consumada ese enojo se tradujo en más insultos para los protagonistas.
El fuerte mensaje de los hinchas de Talleres de Córdoba contra Andrés Fassi
“Jugadores, la c... de su madre, a ver si ponen huevo, que no juegan con nadie”, fue la canción principal para el plantel de Talleres, en tanto que Andrés Fassi y la comisión directiva recibió el repudio más grande en el Kempes.
“Dirigentes, dirigentes, no se los decimos más, si nos mandan al descenso, que quilombo se va armar”, y “Que se vayan todos, que no quede ni uno solo” bajaron al unísono desde las gradas del reducto cordobés contra la actual conducción de la “T”.
El propio Fassi, que en la semana evitó dialogar con los hinchas que se movilizaron en masa a La Boutique, fue visto retirándose de su palco envuelto en insultos de todo tipo y hasta siendo blanco de lanzamiento de varios objetos por parte de los hinchas.
Talleres de Córdoba cayó ante Deportivo Riestra y se hundió en el fondo de la tabla anual
Talleres de Córdoba cayó en la tarde de este último domingo 31/08 como local por 1-0 ante Deportivo Riestra, en un partido correspondiente a la séptima fecha de la Zona B del Torneo Clausura 2025, llevado a cabo en el estadio Mario Alberto Kempes.
El único gol del encuentro para el “Malevo” lo convirtió el defensor Jonatan Goitía, a los 31 minutos del segundo tiempo.
Con este resultado, el elenco dirigido por Carlos Tevez no levanta cabeza y se complicó aún más en la lucha por la permanencia en la máxima categoría del fútbol argentino. La “T” se encuentra en la vigésimo octava posición de la tabla anual con 18 puntos, mismos que Aldosivi (29º), y a uno de San Martín de San Juan (30º).
Sin embargo, el cuadro verdinegro también es el último ubicado en la tabla de promedios, por lo que el segundo descenso pasaría a ocuparlo el penúltimo clasificado en la tabla general del 2025. Ahora, la “T” visitará Victoria para enfrentar a Tigre el domingo 14 de septiembre desde las 20:00 por la siguiente jornada del campeonato local.
Por su parte, el “Malevo” sumó tres puntos clave y se metió en zona de puestos de Copa Sudamericana para el año próximo. En tanto, los comandados por Gustavo Benítez recibirán a Central Córdoba el viernes 12 de septiembre a partir de las 14:30.
