Se hunde Talleres de Córdoba: Carlos Tevez se aferra al cargo y furia contra Andrés Fassi

SEHUNDETALLESDECORDOBACARLOSTEVEZSEAFERRAALCARGOYFURIACONTRAANDRESFASSIFOTO2 Talleres de Córdoba sufrió una nueva caída ante Deportivo Riestra pero Carlos Tevez se aferra a su cargo y los hinchas explotaron contra Andrés Fassi.

Otra caída de Talleres de Córdoba y los hinchas explotaron contra Andrés Fassi

Una vez consumada la caída de Talleres de Córdoba ante Deportivo Riestra, los simpatizantes de la “T” explotaron contra el presidente Andrés Fassi y le lanzaron una fuerte advertencia si el equipo pierde la categoría.

Con el peligro del descenso cada vez más grande, y en seguidilla a las manifestaciones del viernes en La Boutique; el Mario Alberto Kempes fue una auténtica caldera este último domingo 31/08 por la tarde. Los hinchas de la “T” presentes en las tribunas mostraron su descontento, y lo tradujeron en repudio para la comisión directiva y los jugadores del primer equipo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/nachocaste_/status/1962271792216576111&partner=&hide_thread=false Una mancha más…



#Talleres mejoró, mereció más, pero volvió a perder y se hunde.



Continúa en la zona roja y, si hoy terminara el torneo, debería jugar un desempate con #Aldosivi, para ver quién desciende.



Hoy no le salió ninguna, pero la realidad no es casualidad,… pic.twitter.com/uS7UDaoHrc — Nacho Castellano (@nachocaste_) August 31, 2025

En diversos tramos del partido, los seguidores albiazules apuntaron con cánticos insultantes contra los protagonistas. La furia fue en aumento, y luego de la derrota consumada ese enojo se tradujo en más insultos para los protagonistas.

El fuerte mensaje de los hinchas de Talleres de Córdoba contra Andrés Fassi

“Jugadores, la c... de su madre, a ver si ponen huevo, que no juegan con nadie”, fue la canción principal para el plantel de Talleres, en tanto que Andrés Fassi y la comisión directiva recibió el repudio más grande en el Kempes.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1962290392851685792&partner=&hide_thread=false "VOY A SEGUIR HASTA EL FINAL... EL EQUIPO HOY DEMOSTRÓ QUE TIENE GANAS DE REVERTIR LA SITUACIÓN". Carlos Tevez se mostró firme en conferencia de prensa, luego de la derrota ante Riestra en el Kempes. pic.twitter.com/7WEdEp2tJP — SportsCenter (@SC_ESPN) August 31, 2025

“Dirigentes, dirigentes, no se los decimos más, si nos mandan al descenso, que quilombo se va armar”, y “Que se vayan todos, que no quede ni uno solo” bajaron al unísono desde las gradas del reducto cordobés contra la actual conducción de la “T”.

El propio Fassi, que en la semana evitó dialogar con los hinchas que se movilizaron en masa a La Boutique, fue visto retirándose de su palco envuelto en insultos de todo tipo y hasta siendo blanco de lanzamiento de varios objetos por parte de los hinchas.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1962272800216944645&partner=&hide_thread=false ¡FURIA TOTAL EN EL KEMPES! Los jugadores de Talleres dejaron el campo de juego silbados e insultados tras la derrota ante Riestra. pic.twitter.com/n0VjSan32p — SportsCenter (@SC_ESPN) August 31, 2025

Talleres de Córdoba cayó ante Deportivo Riestra y se hundió en el fondo de la tabla anual

Talleres de Córdoba cayó en la tarde de este último domingo 31/08 como local por 1-0 ante Deportivo Riestra, en un partido correspondiente a la séptima fecha de la Zona B del Torneo Clausura 2025, llevado a cabo en el estadio Mario Alberto Kempes.

El único gol del encuentro para el “Malevo” lo convirtió el defensor Jonatan Goitía, a los 31 minutos del segundo tiempo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1962270770383486998&partner=&hide_thread=false "QUE SE VAYAN TODOS, QUE NO QUEDE, NI UNO SOLO". La gente de Talleres se expresó en el Kempes, luego de la derrota 1-0 ante Riestra...



ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/HcvwX4FxvE — SportsCenter (@SC_ESPN) August 31, 2025

Con este resultado, el elenco dirigido por Carlos Tevez no levanta cabeza y se complicó aún más en la lucha por la permanencia en la máxima categoría del fútbol argentino. La “T” se encuentra en la vigésimo octava posición de la tabla anual con 18 puntos, mismos que Aldosivi (29º), y a uno de San Martín de San Juan (30º).

Sin embargo, el cuadro verdinegro también es el último ubicado en la tabla de promedios, por lo que el segundo descenso pasaría a ocuparlo el penúltimo clasificado en la tabla general del 2025. Ahora, la “T” visitará Victoria para enfrentar a Tigre el domingo 14 de septiembre desde las 20:00 por la siguiente jornada del campeonato local.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1962269371687989738&partner=&hide_thread=false Adicionaron 5 minutos en el Kempes y EXPLOTARON Pablo Pérez y Tevez... ¡Carlitos empujó al 4° arbitro!



ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/4GFFUT872H — SportsCenter (@SC_ESPN) August 31, 2025

Por su parte, el “Malevo” sumó tres puntos clave y se metió en zona de puestos de Copa Sudamericana para el año próximo. En tanto, los comandados por Gustavo Benítez recibirán a Central Córdoba el viernes 12 de septiembre a partir de las 14:30.

Embed - TALLERES 0 - 1 DEPORTIVO RIESTRA | Resumen del partido | #TorneoBetano Clausura 2025

Más notas de Golazo24

Inesperado cabaret en Brasil: Neymar se la pudrió a Carlo Ancelotti

Vélez de Guillermo Barros Schelotto sigue exponiendo a River de Marcelo Gallardo

Inter Miami 0 - Seattle Sounders 3: Las Garzas sufrieron una paliza en la final

River 2 - San Martín (SJ) 0: al Millonario no le fluyó el juego, pero fue efectivo en el área

Insólita lesión de Marchesín: quiso amagar un defensor, le tiró y pidió el cambio

Aburrido empate entre San Lorenzo y Huracán (0-0)