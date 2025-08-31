River venció a San Martín de San Juan por 2 a 0, en la fecha 7 del Torneo Clausura. En medio de la lluvia, el Millonario derrotó en el Monumental a un rival que fue menos endeble de lo esperado y lo puso en aprietos en más de una ocasión.
River 2 - San Martín (SJ) 0: al Millonario no le fluyó el juego, pero fue efectivo en el área
En un partido parejo, San Martín de San Juan mereció haberse llevado más. Pero River golpeó dos veces en un abrir y cerrar de ojos y eso fue suficiente.
21:06
Final del partido: River venció a San Martín de San Juan por 2 a 0
20:56
San Martín de San Juan sigue acumulando llegadas al arco de Armani, pero sufre la falta de eficacia
20:56
Aprobado el aplausómetro para Salas: el delantero se va reemplazado y muy ovacionado por el Monumental
20:49
El Verdinegro va con las armas que tiene y el Millonario no está fino: el cotejo se vuelve chato
20:48
Malas noticias para River: Juanfer Quintero se fue reemplazado y se colocó hielo en su rodilla izquierda
20:24
Los ataques del Millonario son más sólidos y se acerca al tercero
20:23
Comienza el 2T
20:03
Final del 1T
20:01
A River no le fluye el juego, pero aprovecha la desesperación de los sanjuaninos
19:47
Tras los dos goles, el equipo de Gallardo juega más tranquilo pero San Martín no afloja y va por el empate
19:38
¡GOL DE RIVER! VIDEO: Salas saca un zurdazo para el 2 a 0
19:31
¡GOL DE RIVER! VIDEO: Lencina pone el 1 a 0 para el Millonario
19:21
El Millonario se encontró con un San Martín que le planta cara y juega de igual a igual
19:17
Buen comienzo de San Martín, que en 5 minutos ya tuvo dos llegadas al arco de Armani
19:15
Comienza el partido
17:18
San Martín de San Juan juega mirando el milagro del descenso
17:18
La apuesta de Gallardo por dos jugadores que nunca habían jugado juntos
17:18
Equipos confirmados en River y San Martín de San Juan
