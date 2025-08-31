urgente24
River 2 - San Martín (SJ) 0: al Millonario no le fluyó el juego, pero fue efectivo en el área

En un partido parejo, San Martín de San Juan mereció haberse llevado más. Pero River golpeó dos veces en un abrir y cerrar de ojos y eso fue suficiente.

31 de agosto de 2025 - 18:56

EN VIVO

River venció a San Martín de San Juan por 2 a 0, en la fecha 7 del Torneo Clausura. En medio de la lluvia, el Millonario derrotó en el Monumental a un rival que fue menos endeble de lo esperado y lo puso en aprietos en más de una ocasión.

Noticia en desarrollo...

Resumen del partido

Final del partido: River venció a San Martín de San Juan por 2 a 0

San Martín de San Juan sigue acumulando llegadas al arco de Armani, pero sufre la falta de eficacia

Aprobado el aplausómetro para Salas: el delantero se va reemplazado y muy ovacionado por el Monumental

El Verdinegro va con las armas que tiene y el Millonario no está fino: el cotejo se vuelve chato

Malas noticias para River: Juanfer Quintero se fue reemplazado y se colocó hielo en su rodilla izquierda

Los ataques del Millonario son más sólidos y se acerca al tercero

Comienza el 2T

Final del 1T

A River no le fluye el juego, pero aprovecha la desesperación de los sanjuaninos

Tras los dos goles, el equipo de Gallardo juega más tranquilo pero San Martín no afloja y va por el empate

¡GOL DE RIVER! VIDEO: Salas saca un zurdazo para el 2 a 0

¡GOL DE RIVER! VIDEO: Lencina pone el 1 a 0 para el Millonario

El Millonario se encontró con un San Martín que le planta cara y juega de igual a igual

Buen comienzo de San Martín, que en 5 minutos ya tuvo dos llegadas al arco de Armani

Comienza el partido

San Martín de San Juan juega mirando el milagro del descenso

El Verdinegro atraviesa un presente durísimo. Su primer año en la máxima categoría le ha costado horrores, y la posibilidad de bajar nuevamente a la Primera Nacional es muy concreta. Aunque logró sumar algunos puntos en el Torneo Clausura, la Tabla Anual lo encuentra último y, por ahora, es el equipo que desciende a fin de año.

La apuesta de Gallardo por dos jugadores que nunca habían jugado juntos

De arranque juegan Lencina y Quintero, dos volantes que, hasta ahora, no habían disputado minutos juntos desde el arranque. Con perfiles similares aunque con diferencias destacables, hasta ahora el entrenador siempre se había inclinado por el juvenil por la banda derecha, en una posición que también suele ocupar Juanfer. Hoy, los dos comparten 11 inicial.

Equipos confirmados en River y San Martín de San Juan

River: Armani; Bustos, Martínez Quarta, Díaz, Casco; Portillo, Castaño, Lencina; Quintero, Subiabre, Salas

San Martín: Borgogno; Cáseres, Recalde, Portillo, Diarte; Watson, Jaurena, González, Salle; Tijanovich, Maestro Puch

