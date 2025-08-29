El provocativo posteo de Olé por el Racing-River por Copa Argentina

La provocación de Diario Olé a los hinchas de Racing

Terminado el encuentro de octavos de final entre Millonarios y Tatengues, la cuenta oficial de Diario Olé en redes sociales realizó una publicación que llamó la atención de varios.

El CM (Community Manager) anunció el cruce entre River y Racing de manera más que llamativa, ya que escogió una foto de Maximiliano Salas en tiempos en los que jugaba para La Academia, junto a Marcos Acuña, jugador del club de Núñez y con pasado en Avellaneda.

El pase de Salas al equipo del Muñeco Gallardo es bastante reciente. Buena parte del morbo que tendrá esta serie copera es justamente por eso, por lo que haber publicado una foto del atacante con los colores celestes y blancos fue poco prudente por parte de Olé...

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Diario Ole (@diario.ole)

Se podría haber tenido un poco más de tacto y haber elegido una foto de Maravilla Martínez, emblema de este Racing, y la cuestión no pasaba de allí. Pero en tiempos en donde se busca excesivamente el bait y las interacciones, no resulta descabellado.

