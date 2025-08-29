River volvió a sufrir, a jugar mal y a preocupar a su gente, sin embargo, clasificó a cuartos de final de Copa Argentina. El Millonario derrotó, por penales, 4-3 a Unión de Santa Fe, luego de haber igualado 0-0 en el tiempo regular. Ahora, se enfrentará a Racing por el torneo más federal de todos.
El provocativo posteo de Olé por el Racing-River por Copa Argentina
Tras la clasificación de River a 4tos. de final de Copa Argentina, instancia en la que enfrentará a Racing, Diario Olé realizó un llamativo posteo en redes.
El conjunto de Marcelo Gallardo no tiene una identidad ni un estilo de juego. Es un equipo de individualidades, de chispazos, de apariciones de sus delanteros. Eso y poco más.
En cuestión de una semana, River se transformó en el Boca de Jorge Almirón, que tampoco desplegaba un fútbol vistoso pero ganaba por penales.
Franco Armani está en un momento altísimo y tiene la suerte de que, cuando se equivoca, no la va a buscar adentro. Ya sea porque los rivales fallan de cara al arco o porque sus defensores tapan los remates. Quien muchos consideran como el mejor arquero en la historia del club de Núñez y que en octubre cumplirá 39 años, le sumó a su presencia bajo palos, la cuota de los penales.
La provocación de Diario Olé a los hinchas de Racing
Terminado el encuentro de octavos de final entre Millonarios y Tatengues, la cuenta oficial de Diario Olé en redes sociales realizó una publicación que llamó la atención de varios.
El CM (Community Manager) anunció el cruce entre River y Racing de manera más que llamativa, ya que escogió una foto de Maximiliano Salas en tiempos en los que jugaba para La Academia, junto a Marcos Acuña, jugador del club de Núñez y con pasado en Avellaneda.
El pase de Salas al equipo del Muñeco Gallardo es bastante reciente. Buena parte del morbo que tendrá esta serie copera es justamente por eso, por lo que haber publicado una foto del atacante con los colores celestes y blancos fue poco prudente por parte de Olé...
Se podría haber tenido un poco más de tacto y haber elegido una foto de Maravilla Martínez, emblema de este Racing, y la cuestión no pasaba de allí. Pero en tiempos en donde se busca excesivamente el bait y las interacciones, no resulta descabellado.
