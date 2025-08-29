Clima: Llega la tormenta de Santa Rosa y en el campo esperan fuerte impacto

El clima de inicio de septiembre tendrá como inauguración central la llegada de la tradicional tormenta de Santa Rosa, en alusión a la festividad religiosa del Día de Santa Rosa de Lima. Con una sorprendente puntualidad, el evento meteorológico proyecta una alta intensidad y en el campo ya hay estimaciones sobre su posible impacto.
En ese sentido, la Bolsa de Comercio de Rosario y el Servicio Meteorológico Nacional lanzaron advertencias especialmente preocupantes para los productores de la zona centro o núcleo. Si bien la llegada de agua es siempre bien recibida, en este caso el milimetraje esperado podría superar los 150 milímetros y dejar inundaciones en algunos sectores, en especial en la Provincia de Buenos Aires.
La advertencia está puntualizada en PBA debido a la inundación residual que permanece en más de un millón de hectáreas que han quedado cubiertas por agua en los últimos meses. Además, hay una superficie dos veces mayor de campos con rendimiento afectado por exceso hídrico.
Los productores bonaerenses sufren, en gran parte, la afectación de campos. Pero lo más dañino es el anegamiento de caminos rurales que ha impedido sacar la producción hacia los puntos de distribución.
Se espera que la zona afectada por la llegada de la tormenta abarque las provincias de Buenos Aires (incluido el AMBA), Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba, La Pampa, San Luis, Mendoza y el este de San Juan y de La Rioja.
El clima y el campo
Según las advertencias del SMN, la tormenta podría incluir fuertes vientos y granizo. Además, el organismo anticipó que los lugares con mayor milimetraje podrían estar ubicados en el área que comprende el centro y sur de Córdoba, norte de La Pampa, centro y oeste de Buenos Aires y sur de Santa Fe.
La cronología proyectada comenzaría con la tormenta pasando por la zona de Cuyo, especialmente en Mendoza y San Luis durante este viernes 29 de agosto. Para el sábado 30 se espera que el fenómeno alcance gran parte de Córdoba, el sur de Santiago del Estero, parte de Santa Fe y Buenos Aires.
Rumbo al lunes 1 de septiembre, la tormenta se trasladaría hacia el Litoral y parte del norte argentino, abarcando zonas como el AMBA, Entre Ríos, Corrientes, Chaco y Formosa. De esa forma, su impacto estaría previsto para casi toda el área productiva a nivel agropecuario.
Las proyecciones indican que las ráfagas de viento podrían alcanzar hasta 90 kilómetros por hora. Recién el martes 2 de septiembre podría presentarse una mejora notoria a nivel climático en buena parte del país.
Cultivos
La tormenta de Santa Rosa podría afectar puntualmente el trabajo sobre la campaña de trigo y la siembra de maíz. Al respecto, la Bolsa de Comercio rosarina explicó que si bien el impacto podría ser negativo en la zona bonaerense y el sur de Santa Fe, hacia el oeste la llegada de la lluvia podría traducirse en una mejora de los rendimientos futuros, sobre todo de cultivos de implantación reciente.
En ese sentido, se destacó que el invierno (al que le quedan unos cuantos días más) ha sido inusualmente húmedo. De hecho, se triplicaron los valores registrados en los últimos periodos y las proyecciones neutras de cara al 2026 no anticipan grandes cambios en la tendencia.
