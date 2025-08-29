Clima: Llega la tormenta de Santa Rosa y en el campo esperan fuerte impacto

lluvia-campo-1280x720.jpg El clima depara fuertes lluvias para este fin de semana.

El clima y el campo

Según las advertencias del SMN, la tormenta podría incluir fuertes vientos y granizo. Además, el organismo anticipó que los lugares con mayor milimetraje podrían estar ubicados en el área que comprende el centro y sur de Córdoba, norte de La Pampa, centro y oeste de Buenos Aires y sur de Santa Fe.

La cronología proyectada comenzaría con la tormenta pasando por la zona de Cuyo, especialmente en Mendoza y San Luis durante este viernes 29 de agosto. Para el sábado 30 se espera que el fenómeno alcance gran parte de Córdoba, el sur de Santiago del Estero, parte de Santa Fe y Buenos Aires.

Rumbo al lunes 1 de septiembre, la tormenta se trasladaría hacia el Litoral y parte del norte argentino, abarcando zonas como el AMBA, Entre Ríos, Corrientes, Chaco y Formosa. De esa forma, su impacto estaría previsto para casi toda el área productiva a nivel agropecuario.

Las proyecciones indican que las ráfagas de viento podrían alcanzar hasta 90 kilómetros por hora. Recién el martes 2 de septiembre podría presentarse una mejora notoria a nivel climático en buena parte del país.

caminos rurales.jpg Caminos intransitables en el campo bonaerense.

Cultivos

La tormenta de Santa Rosa podría afectar puntualmente el trabajo sobre la campaña de trigo y la siembra de maíz. Al respecto, la Bolsa de Comercio rosarina explicó que si bien el impacto podría ser negativo en la zona bonaerense y el sur de Santa Fe, hacia el oeste la llegada de la lluvia podría traducirse en una mejora de los rendimientos futuros, sobre todo de cultivos de implantación reciente.

En ese sentido, se destacó que el invierno (al que le quedan unos cuantos días más) ha sido inusualmente húmedo. De hecho, se triplicaron los valores registrados en los últimos periodos y las proyecciones neutras de cara al 2026 no anticipan grandes cambios en la tendencia.

