Alerta roja por la tormenta de Santa Rosa y una nueva ciclogénesis: Cuándo llegarán las lluvias

La temperatura oscilará entre 15 y 18 grados, mientras que las descargas eléctricas impactarán principalmente en las provincias del centro y noreste argentino. Los vientos se intensificarán progresivamente, con ráfagas que alcanzarán entre 42 y 50 kilómetros por hora durante la tarde y noche del sábado.

image

El domingo mantendrá similares condiciones durante las primeras horas, aunque sin actividad eléctrica significativa. Sin embargo, los vientos podrían intensificarse aún más, registrando ráfagas de 51 a 59 km/h, mientras que las precipitaciones disminuirán hacia la tarde-noche, con probabilidades del 10% al 40%.

Zonas críticas bajo alerta máxima

Las áreas más comprometidas incluyen el sur de Mendoza y San Luis, sectores de Córdoba y el centro-noroeste bonaerense. Localidades como Bolívar, 25 de Mayo, Carlos Casares, Hipólito Yrigoyen, 9 de Julio, Pehuajó, Lincoln y Viamonte figuran entre las más vulnerables.

image

El sur mendocino resulta particularmente preocupante, considerando que los registros habituales de agosto rondan entre 15 y 20 milímetros mensuales.

Este episodio podría depositar más de 80 milímetros en pocas horas, según estimaciones del modelo europeo ECMWF, representando un volumen cuatro veces superior al promedio mensual regional.

