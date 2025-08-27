El centro de Argentina se prepara para recibir una poderosa combinación meteorológica durante el último fin de semana de agosto. Una nueva ciclogénesis se desarrollará entre el sábado 30 y domingo 31, coincidiendo con la tradicional tormenta de Santa Rosa, fenómeno conocido por su intensidad en esta época del año. Alerta total.
Alerta roja por la tormenta de Santa Rosa y una nueva ciclogénesis: Cuándo llegarán las lluvias
Una tormenta de gran intensidad azotará el centro del país este último fin de semana de agosto. Los especialistas advierten sobre Santa Rosa .
Según los pronósticos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este sistema climático traerá consigo lluvias generalizadas que podrían acumular más de 100 milímetros en diversas localidades, representando un volumen extraordinario para la región durante esta temporada.
Pronóstico detallado para el fin de semana
Durante el sábado, el cielo permanecerá completamente cubierto, condición que se extenderá hasta el domingo. Las probabilidades de precipitaciones arrancarán bajas por la mañana, pero se incrementarán notablemente durante la tarde, alcanzando entre 40% y 70% de posibilidades.
La temperatura oscilará entre 15 y 18 grados, mientras que las descargas eléctricas impactarán principalmente en las provincias del centro y noreste argentino. Los vientos se intensificarán progresivamente, con ráfagas que alcanzarán entre 42 y 50 kilómetros por hora durante la tarde y noche del sábado.
El domingo mantendrá similares condiciones durante las primeras horas, aunque sin actividad eléctrica significativa. Sin embargo, los vientos podrían intensificarse aún más, registrando ráfagas de 51 a 59 km/h, mientras que las precipitaciones disminuirán hacia la tarde-noche, con probabilidades del 10% al 40%.
Zonas críticas bajo alerta máxima
Las áreas más comprometidas incluyen el sur de Mendoza y San Luis, sectores de Córdoba y el centro-noroeste bonaerense. Localidades como Bolívar, 25 de Mayo, Carlos Casares, Hipólito Yrigoyen, 9 de Julio, Pehuajó, Lincoln y Viamonte figuran entre las más vulnerables.
El sur mendocino resulta particularmente preocupante, considerando que los registros habituales de agosto rondan entre 15 y 20 milímetros mensuales.
Este episodio podría depositar más de 80 milímetros en pocas horas, según estimaciones del modelo europeo ECMWF, representando un volumen cuatro veces superior al promedio mensual regional.
