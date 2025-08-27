Celulares y TV desde Tierra del Fuego hasta tú casa

outlet celulares Opciones parea comprar un poco más barato

Sistema desde Tierra del Fuego

El régimen de ventas mediante courier desde Tierra del Fuego habilita a los fabricantes a despachar productos electrónicos directamente a consumidores de todo el país como una operación de exportación simplificada.

El esquema se dirige exclusivamente a bienes nuevos, de manufactura nacional, y se aplica en compras para uso particular, con límites de cantidad y valor por transacción establecidos por la autoridad aduanera.

Veamos ejemplos, en el caso de Mirgor:

Un Celular Samsung Galaxy S25 Ultra 512GB Titanium Gray (el más caro) cuesta US$1.559 y si el envío es a Capital Federal, hay que sumarle US$ 35. El total: US$1.594. Si se compra este mismo teléfono en el exterior, en la web de Amazon, cuesta entre US$1.000 y US$1.100.

Gray (el más caro) cuesta US$1.559 y si el envío es a Capital Federal, hay que sumarle US$ 35. El total: US$1.594. Si se compra este mismo teléfono en el exterior, en la web de Amazon, cuesta entre US$1.000 y US$1.100. En los minoristas cuesta $3.349.999, es decir, 50% más. Ofrecen 12 cuotas sin interés en la cadena y hasta 18 con un banco específico. En Mercado Libre, sin embargo, hay algunos vendedores que lo ofrecen a $1.800.000.

Un Celular Samsung Galaxy S25 256GB Icyblue cuesta US$ 984 y el envío a CABA o provincia de Buenos Aires también es de US$35. El total suma US$ 1.019, que al tipo de cambio oficial representan $1.396.030. En una reconocida cadena de retail el mismo teléfono sale 36% más, aunque ofrecen 3 cuotas sin interés en este caso. En Mercado Libre también cuestan más.

En el caso de Mirgor, la compra por ahora sólo podrá efectuarse en dólares mediante tarjeta de débito asociada a una cuenta en esa moneda y, al tratarse de una exportación, el vendedor emitirá una factura tipo E. En cuanto a la entrega, está garantizada en todo el país, salvo en la isla.

Más noticias en Urgente24

YPF y la "solución" a las rutas deterioradas: un tren (y ya hay empresas interesadas)

LLA reacciona 10 días después y en 829 pb, con Milei en la 3ra. y Francos en Diputados

La miniserie de 5 capítulos que todos maratonean sin parar

China cambia el rumbo comercial e incentiva el consumo en sectores clave

Ex LLA, duros contra Javier Milei: "Le entró la bala"