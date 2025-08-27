Las empresas que fabrican en el electrodoméstico y tecnología en Tierra del Fuego activaron el sistema de compras que debería ahorrar entre un 20 y 30%, en las compras. Es venta directa de celulares y televisores via courier
COMPRAS POR COURIER
Celulares y TV desde Tierra del Fuego hasta tú casa
El sistema que habilitó una de las ensambladoras, supone ahorros en precios finales. Las demás lo harán más adelante. Te contamos formas de pagos.
La empresa que inauguró el esquema fue Mirgor, con el lanzamiento de una página web específica (https://couriertdf.com/). de ahora en adelante quienes busquen un nuevo dispositivo de las marcas Samsung y Qüint podrán ingresar a el portal y completar la operación sin intermediarios ni trámites complejos.
Por su lado Newsan habilitó en su plataforma de e-commerce www.tiendanewsan.com.ar una solapa llamada “Venta courier Tierra del Fuego” donde se ofrecen seis productos: tres modelos de aires acondicionados, 1 teléfono celular y dos televisores.
Las marcas son Sansei, Noblex y Whirlpool. En este caso, a diferencia de Mirgor, la venta se realiza en pesos.
Otras empresas más adelante
Tanto BGH y el resto de las ensambladoras de la isla, avanzarán con la venta directa en los próximos días. A todo esto, los minoristas ofrecerán los productos de las marcas en sus páginas webs y la venta se hará por cuenta y orden, con el objetivo de no perder demanda, detalla Natalia Donato en Infobae.
Sistema desde Tierra del Fuego
El régimen de ventas mediante courier desde Tierra del Fuego habilita a los fabricantes a despachar productos electrónicos directamente a consumidores de todo el país como una operación de exportación simplificada.
El esquema se dirige exclusivamente a bienes nuevos, de manufactura nacional, y se aplica en compras para uso particular, con límites de cantidad y valor por transacción establecidos por la autoridad aduanera.
Veamos ejemplos, en el caso de Mirgor:
- Un Celular Samsung Galaxy S25 Ultra 512GB Titanium Gray (el más caro) cuesta US$1.559 y si el envío es a Capital Federal, hay que sumarle US$ 35. El total: US$1.594. Si se compra este mismo teléfono en el exterior, en la web de Amazon, cuesta entre US$1.000 y US$1.100.
- En los minoristas cuesta $3.349.999, es decir, 50% más. Ofrecen 12 cuotas sin interés en la cadena y hasta 18 con un banco específico. En Mercado Libre, sin embargo, hay algunos vendedores que lo ofrecen a $1.800.000.
- Un Celular Samsung Galaxy S25 256GB Icyblue cuesta US$ 984 y el envío a CABA o provincia de Buenos Aires también es de US$35. El total suma US$ 1.019, que al tipo de cambio oficial representan $1.396.030. En una reconocida cadena de retail el mismo teléfono sale 36% más, aunque ofrecen 3 cuotas sin interés en este caso. En Mercado Libre también cuestan más.
En el caso de Mirgor, la compra por ahora sólo podrá efectuarse en dólares mediante tarjeta de débito asociada a una cuenta en esa moneda y, al tratarse de una exportación, el vendedor emitirá una factura tipo E. En cuanto a la entrega, está garantizada en todo el país, salvo en la isla.
