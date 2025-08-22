La Policía de la Ciudad halló este viernes y le incautó el teléfono celular a Diego Spagnuolo, extitular de la ANDIS, en el marco de una causa que investiga el presuto pago de coimas destapadas por la filtración de audios del exfuncionario.
COIMAS EN LA ANDIS
Encontraron a Diego Spagnuolo y le secuestraron el celular
El exANDIS que destapó el escándalo de las coimas que recaudaría Karina Milei fue encontrado en su domicilio de Pilar en el marco de una serie de allanamientos.
Spagnuolo fue encontrado en su domicilio del partido de Pilar, luego de que no fuera hallado en otra vivienda que formó parte de una serie de allanamientos ordenados por el juez Sebastián Casanello.
Según informó Radio 10, Spagnuolo intentó darse a la fuga en su automóvil, por lo que la Policía "le cruzó" un vehículo para retenerlo.
De acuerdo a fuentes citadas por ese medio, los efectivos realizaban consultas a la fiscalía para determinar si el exfuncionario debía ser detenido. Cabe recordar que no se libraron órdenes de captura para ninguno de los implicados en la causa.
Sin embargo, desde el entorno de Spagnuolo, según pudo saber Urgente24, afirman que en ningún momento el exANDIS pretendió darse a la fuga, y que buscaba un amparo legal para que no le quitaran el celular, que finalmente entregó durante el operativo policial.
Más temprano se supo que hubo allanamientos en Nordelta, donde residen los dueños de droguería Suizo Argentina, señalada como la que articulaba el pedido de retornos a los laboratorios.
En ese exclusivo country la policía retuvo a Emmanuel Kovalivker cuando intentaba darse a la fuga. Le secuestraron el celular y US$266 mil y $7 millones distribuidos en sobres.
La causa se inició a raíz de las revelaciones de los audios filtrados con la voz de Spagnuolo. Allí, el entonces titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) relató una trama de pedido de coimas a los laboratorios, a través de sobreprecios de hasta el 8% en la compra de medicamentos, que llegarían a manos de la hermana presidencial, Karina Milei, y su principal operador político, Eduardo 'Lule' Menem.
