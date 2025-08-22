Encontraron a Diego Spagnuolo y le secuestraron el celular

Sin embargo, desde el entorno de Spagnuolo, según pudo saber Urgente24, afirman que en ningún momento el exANDIS pretendió darse a la fuga, y que buscaba un amparo legal para que no le quitaran el celular, que finalmente entregó durante el operativo policial.

Más temprano se supo que hubo allanamientos en Nordelta, donde residen los dueños de droguería Suizo Argentina, señalada como la que articulaba el pedido de retornos a los laboratorios.

En ese exclusivo country la policía retuvo a Emmanuel Kovalivker cuando intentaba darse a la fuga. Le secuestraron el celular y US$266 mil y $7 millones distribuidos en sobres.

La causa se inició a raíz de las revelaciones de los audios filtrados con la voz de Spagnuolo. Allí, el entonces titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) relató una trama de pedido de coimas a los laboratorios, a través de sobreprecios de hasta el 8% en la compra de medicamentos, que llegarían a manos de la hermana presidencial, Karina Milei, y su principal operador político, Eduardo 'Lule' Menem.

Más contenido de Urgente24

Y un día el Legislativo vetó a la motosierra de Javier Milei y Federico Sturzenegger

Alfredo Menem hundió a Lule y a Martín: "Están metidos en los hechos de corrupción del gobierno de Milei"

Vuelos afectados en todo el país por inminente paro de controladores

Pamela David desafía a Karina Milei: "¿No es capaz de negar semejante barbaridad?"