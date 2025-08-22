Wall Street vuela tras sugerencia de Powell de menores tasas

Bonos y dólar en retroceso

Los bonos del Tesoro acompañaron la tendencia con una caída en los rendimientos. El título a 2 años cedió de 3,79 a 3,71 por ciento, mientras que el bono a 10 años retrocedió hasta 4,26 por ciento. La baja de tasas en el tramo corto de la curva refleja que los operadores ya descuentan un giro más flexible en la política de la Fed.

El dólar también perdió terreno frente a una canasta de monedas globales, ya que la expectativa de menores tasas de interés tiende a restarle atractivo a la divisa norteamericana frente a otros activos.

El mercado a la espera de septiembre

Con esta reacción, los contratos de futuros de los fondos federales elevaron al 90 por ciento la probabilidad de que la Reserva Federal concrete un recorte en septiembre, frente al 75 por ciento que se descontaba antes del discurso de Powell.

Wall Street interpretó el mensaje como un punto de inflexión en la política monetaria después de casi dos años de endurecimiento. La posibilidad de un alivio en el costo del dinero reconfigura las apuestas de los inversores y devuelve oxígeno a las acciones que habían perdido tracción en las últimas semanas.

Criptomonedas

Este panorama sin duda también trajo un fuerte rebote de los activos más riesgosos y volátiles del mercado:

image

Más noticias en Urgente24:

INTA: Javier Milei avanzó con el freno puesto y pasó a disposición a 367 trabajadores

Milei busca un 'tiempo muerto' en el Congreso y recomponer vínculos con los gobernadores

Garrahan: la oposición aprobó en el Senado mayor presupuesto para la atención pediátrica

Chats de empleados de Ariel García Furfaro advertían sobre riesgos en sus laboratorios