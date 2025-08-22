El presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed), Jerome Powell, aprovechó el Jackson Hole para abrir la posibilidad de un recorte de tasas en la próxima reunión del 16 y 17 de septiembre y Wall Street reaccionó. Aunque evitó confirmarlo de manera directa, reconoció que la pérdida de dinamismo en el mercado laboral y la presión inflacionaria vinculada a los aranceles de Donald Trump son factores que obligan a la Fed a actuar con cautela.
¿VOLANTAZO DE LA FED?
Wall Street vuela tras sugerencia de Powell de menores tasas
Powell sostuvo que la economía se encuentra en un frágil equilibrio y que los riesgos para el empleo se inclinan a la baja, mientras que los riesgos inflacionarios se mantienen visibles, aunque moderados.
Una reacción inmediata en Wall Street
Los comentarios del titular de la Fed dispararon una fuerte recuperación en los mercados norteamericanos. El S&P 500 trepó a 6.466 puntos con una suba de 1,49%. El Dow Jones escaló más de 917 puntos hasta los 45.702, lo que representó un salto de 2,04%. El Nasdaq, más vinculado al sector tecnológico, avanzó 1,70% hasta los 21.459 puntos.
El movimiento más llamativo fue el del Russell 2000, índice que nuclea a compañías pequeñas y medianas, con un salto de 3,80 por ciento hasta los 2.360 puntos. La mejora en este segmento mostró que la expectativa de tasas más bajas benefició especialmente a las firmas más sensibles al financiamiento.
En paralelo, el índice VIX, que mide la volatilidad implícita del mercado, se desplomó 12,17 por ciento hasta los 14,58 puntos, reflejando un mayor apetito por el riesgo. El oro, clásico refugio en contextos de incertidumbre, también subió y se ubicó en 3.416 dólares la onza, con un alza de 1,04 por ciento.
Bonos y dólar en retroceso
Los bonos del Tesoro acompañaron la tendencia con una caída en los rendimientos. El título a 2 años cedió de 3,79 a 3,71 por ciento, mientras que el bono a 10 años retrocedió hasta 4,26 por ciento. La baja de tasas en el tramo corto de la curva refleja que los operadores ya descuentan un giro más flexible en la política de la Fed.
El dólar también perdió terreno frente a una canasta de monedas globales, ya que la expectativa de menores tasas de interés tiende a restarle atractivo a la divisa norteamericana frente a otros activos.
El mercado a la espera de septiembre
Con esta reacción, los contratos de futuros de los fondos federales elevaron al 90 por ciento la probabilidad de que la Reserva Federal concrete un recorte en septiembre, frente al 75 por ciento que se descontaba antes del discurso de Powell.
Wall Street interpretó el mensaje como un punto de inflexión en la política monetaria después de casi dos años de endurecimiento. La posibilidad de un alivio en el costo del dinero reconfigura las apuestas de los inversores y devuelve oxígeno a las acciones que habían perdido tracción en las últimas semanas.
Criptomonedas
Este panorama sin duda también trajo un fuerte rebote de los activos más riesgosos y volátiles del mercado:
