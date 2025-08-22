Durante la jornada, muchos trabajadores de la salud que se desempeñan en el prestigioso centro asistencial para menores se movilizaron hasta la Plaza del Congreso en apoyo a una declaración de emergencia para el Garrahan.
ABRUMADOR APOYO: 62 a 8
Garrahan: la oposición aprobó en el Senado mayor presupuesto para la atención pediátrica
Cerca de la 1 de la mañana del viernes 22/8, tras una jornada de 14 horas de sesión, el Senado convirtió en ley la emergencia para el Hospital Garrahan.
La consigna central de los trabajadores para los integrantes de la cámara alta fue " voten a favor de las infancias y al derecho que tienen los niños de tener al Hospital Garrahan".
El Senado sesionó desde el jueves 21 de agosto a las 11 de la mañana hasta la 1 de la mañana del viernes 22.
El titular de la UCR, Martín Lousteau, señaló: "el Garrahan cambió la historia pediátrica de la Argentina y de la región”.
Votaron en contra los senadores de Javier Milei, Una se las senadoras libertarias, Carmen Àlvarez Rivero, argumentó que "no todos los niños argentinos tienen derecho a ser curados en el Garrahan".