Las 6 personas fallecidas en Colombia son civiles: el alcalde de Cali ha ordenado la militarización de la ciudad y convocó a un consejo de seguridad en el que pidió la presencia de Gustavo Petro.
Ataque con explosivos en base militar de Cali, Colombia: Petro culpa a disidentes de FARC
El presidente de Colombia Gustavo Petro responsabilizó a ex miembros de las FARC por lanzar cilindros bomba a base aérea de Cali, ciudad que luce militarizada.
El presidente expresó en su cuenta de X:
El municipio de Cali ha anunciado una recompensa de US$ 90 mil por información que ayude a dar con los responsables. Por su parte, la Gobernación de Valle del Cauca se unió con un ofrecimiento por el mismo monto.
La logística de este atentado coincide con la empleada por grupos de ex FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) que suelen atacar instalaciones militares y de policías como parte de su guerra contra el Estado.
El presente atentado en Cali se produjo horas después de que grupos insurgentes atacaran un helicóptero de la Policía en el departamento de Antioquia (Medellín) con un saldo de 8 policías muertos y otros 8 heridos.
Las 6 personas fallecidas son civiles Por lo ocurrido, el alcalde ha ordenado la militarización de la ciudad y convocó a un consejo de seguridad en el que pidió la presencia del presidente Gustavo Petro.
Gustavo Petro hizo un llamado a la comunidad internacional
El Jefe de Estado difundió foto del presunto responsable
“Este es uno de los presuntos responsables del atentado en Cali con camión/bomba, capturado por la comunidad en el lugar de los hechos. Es alias Sebastián y pertenece a las estructuras de las FARC, dirigidas por alias Marlon, subordinado a la Junta del Narcotráfico”.