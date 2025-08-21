Ataque con explosivos en base militar de Cali, Colombia: Petro culpa a disidentes de FARC

El presente atentado en Cali se produjo horas después de que grupos insurgentes atacaran un helicóptero de la Policía en el departamento de Antioquia (Medellín) con un saldo de 8 policías muertos y otros 8 heridos.

Las 6 personas fallecidas son civiles Por lo ocurrido, el alcalde ha ordenado la militarización de la ciudad y convocó a un consejo de seguridad en el que pidió la presencia del presidente Gustavo Petro.

Se conocen las primeras imágenes de uno de los individuos responsables del atentado el día de Hoy en la Ciudad de cali, por favor difundir para que llegue a las autoridades



Gustavo Petro hizo un llamado a la comunidad internacional

El gobierno considera aquí y le pide al mundo que considere a la junta del narcotráfico como una organización terrorista, y a sus bandas armadas en el Cauca, Guaviare, Antioquia y el Caribe colombiano. El gobierno considera aquí y le pide al mundo que considere a la junta del narcotráfico como una organización terrorista, y a sus bandas armadas en el Cauca, Guaviare, Antioquia y el Caribe colombiano.

El Jefe de Estado difundió foto del presunto responsable

“Este es uno de los presuntos responsables del atentado en Cali con camión/bomba, capturado por la comunidad en el lugar de los hechos. Es alias Sebastián y pertenece a las estructuras de las FARC, dirigidas por alias Marlon, subordinado a la Junta del Narcotráfico”.