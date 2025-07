Tensiones entre Colombia (Gustavo Petro) y Donald Trump por trama golpista

“Nos dijo que tenía todas las herramientas para ejecutar un plan y sacarlo. Su lugar lo ocuparía Francia Márquez [la vicepresidenta]. Contaba con evidencias de que Petro no podía seguir ejerciendo el cargo y que en caso de que esto saliese adelante, el presidente no tendría capacidad de respuesta. La ayuda de los americanos era muy importante”, relató a El País una de las personas que se reunió en abril con el excanciller colombiano, Leyva, de 82 años.

Según unos audios a los que el medio tuvo acceso, y fuentes cercanas a congresistas republicanos, Leyva intentó acercarse a Marco Rubio, secretario de Estado, con la intención de que ayudara a ejercer “una presión internacional” que trajera la salida anticipada de Gustavo Petro del poder.

image.png El presidente Gustavo Petro al exministro Álvaro Leyva. Fernando Vergara | GENTILEZA AP NEWS

Leyva también habría intentado contactar a Mario Díaz-Balart, congresista estadounidense por Florida, y Carlos Antonio Giménez, ambos figuras conocidas dentro del Partido Republicano. "Estuve en EE.UU. y con un tipo de primera fila: Mario Díaz-Balart. Los Díaz-Balart son los que están detrás del secretario de Estado", sostuvo el excanciller en un audio.

En uno de los audios se menciona Miguel Uribe Turbay, quien casi se muere en un atentado reciente. Leyva lo señala como parte del plan, junto con "malos y buenos, pero con representación".

image.png El excanciller colombiano Álvaro Leyva | GENTILEZA LEGIÓN MEDIA

Tras la filtración de un supuesto complot golpista contra Petro, las tensiones entre Washington y Petro se fueron intensificando. Este jueves (03/07/25) en la mañana, el secretario de Estado de EE.UU, Marco Rubio, llamó a "consultas urgentes" a John T. McNamara, encargado de negocios interino de la Embajada estadounidense en Colombia.

Rubio declaró que, aunque se ordenó el retorno a Washington, la administración de Donald Trump aún decide preservar los lazos diplomáticos con el país latinoamericano: “Esperamos recuperar la cooperación bilateral y trabajar de forma constructiva”, afirmó Rubio.

Sin embargo, Washington inició el proceso de revocación de visas contra funcionarios cercanos a Petro.

“El procedimiento de las visas de Estados Unidos no es serio. Conmigo han jugado y me han usado, me la han quitado dos veces, la primera fue en noviembre de 2017 por una pelea pública y famosa con Néstor Humberto Martínez, él mismo se jactó de decir por toda Bogotá que por él me la habían quitado. La segunda vez fue en junio de 2023 también por otra pelea pública y famosa con Álvaro Leyva por 'mal uso del pasaporte' y él mismo se jactó de decir por toda Bogotá que por él me la habían quitado. Aprovecho la ocasión para decir que he sido una víctima de los juegos de las visas. Ojalá revisen sus propios procedimientos”, sentenció el ministro del Interior de Colombia, Armando Benedetti.

image.png

Por su parte, 30 congresistas colombianos, pertenecientes al Pacto Histórico, al Partido Comunes, la Alianza Verde y el Partido de la U, enviaron una carta a la Comisión de Ética de la Cámara de Representantes del Congreso de EE.UU. para exigirles que se abra una investigación contra los legisladores republicanos Mario Díaz-Balart, María Elvira Salazar y Carlos Giménez, por sus "presuntas acciones injerencistas" contra Colombia.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/PactoCol/status/1940858477787992266?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1940858477787992266%7Ctwgr%5E301e10cc82ffecde75e4cca842ccf674233aba9a%7Ctwcon%5Es1_c10&ref_url=https%3A%2F%2Factualidad.rt.com%2Factualidad%2F556588-tensiones-colombia-eeuu-escandalo-golpista-petro&partner=&hide_thread=false Desde el Congreso de la República y el Pacto Histórico, los 30 Congresistas abajo firmantes solicitamos formalmente investigación y sanción contra Mario Díaz- Balart, María Elvira Salazar y Carlos Antonio Giménez por presuntas acciones injerencistas en Colombia. pic.twitter.com/963FTdgPAd — Pacto Histórico Oficial (@PactoCol) July 3, 2025

"Solicitamos respetuosamente una investigación exhaustiva sobre estos hechos. Que se determine si existió alguna violación a los códigos de conducta parlamentaria y que, de comprobarse infracciones, se apliquen las sanciones correspondientes", indicaron los senadores colombianos en alusión a la trama conspirativa que filtró el diario español El País.

