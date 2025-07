Estos son los celulares que podrán tener internet Starlink desde julio 2025

Internet satelital gratuito: Qué celulares podrán conectarse a Starlink a partir de julio de 2025

¿Cómo funcionará el internet satelital en celulares?

Gracias a esta nueva alianza, los usuarios podrán acceder a la red satelital sin necesidad de antenas externas. Esto es posible por los avances en los satélites de órbita baja, desarrollados por Starlink, que permiten baja latencia y mayor velocidad de navegación, incluso en movimiento o zonas remotas.

Además de clientes de T-Mobile, también podrán usar este servicio quienes estén en otras operadoras como Verizon y AT&T, lo que amplía aún más el alcance del programa.

¿Dónde se podrá usar el internet Starlink desde el celular?

El principal objetivo del proyecto es llevar internet a regiones rurales, montañosas o alejadas, donde las redes tradicionales no llegan o son muy costosas de instalar. Esto incluye pueblos pequeños, zonas selváticas, áreas desérticas o regiones aisladas por catástrofes naturales.

En países como Brasil, donde muchas comunidades en el Amazonas están desconectadas, el internet satelital Starlink ya empezó a operar con buenos resultados, llevando conectividad a través de terminales fijas. Ahora, con esta expansión a smartphones, se busca replicar ese impacto positivo en otros lugares.

¿Por qué el internet satelital puede transformar el acceso a la red?

La conectividad satelital no es solo una mejora tecnológica, es una herramienta social. Donde no hay internet, no hay acceso a educación virtual, trámites, oportunidades laborales o servicios médicos a distancia. La llegada de Starlink a los teléfonos busca cerrar esa brecha.

Según el Banco Mundial, por cada 10% de aumento en la penetración de internet en países en desarrollo, el crecimiento económico puede aumentar hasta un 1,5%. En este contexto, la expansión de Starlink puede ser clave para el desarrollo de comunidades enteras.

Starlink.webp Starlink, la empresa de internet satelital de Elon Musk, se asoció a Stylus para aumentar su presencia en el mercado corporativo y competir con Telefónica.

¿Qué ventajas tiene el internet Starlink en celulares?

Conectividad sin infraestructura terrestre: no depende de antenas ni cables.

no depende de antenas ni cables. Cobertura ampliada: funciona incluso donde no hay señal tradicional.

funciona incluso donde no hay señal tradicional. Utilidad en emergencias: ideal para situaciones de desastre o pérdida de señal.

ideal para situaciones de desastre o pérdida de señal. Accesibilidad para viajeros: conexión en movimiento o fuera de zonas urbanas.

¿Cuál es el impacto de esta alianza entre T-Mobile y Starlink?

Esta colaboración marca un cambio de paradigma en la forma en que entendemos la conectividad. Ya no es necesario estar dentro del alcance de una torre de señal para tener internet, ahora basta con tener un celular compatible.

Aunque todavía quedan desafíos, como el costo del servicio o la disponibilidad en otros países, la dirección es clara, el acceso a internet se vuelve más universal, más portátil y más democrático.

