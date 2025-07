Desplante de Lula a Javier Milei, otra amenaza y condicionamiento a Brasil por el acuerdo con la UE

Milei condiciona a Lula y la amenaza de irse

En su discurso de despedida de la presidencia pro tempore del bloque regional, Milei pareció condicionar a la presidencia que asumirá Brasil: "Hemos promovido activamente los trabajos técnicos y jurídicos para alcanzar la pronta firma, en el próximo semestre, del Acuerdo de Estratégica entre el MERCUSUR y la Unión Europea; acuerdo que esperamos se firme, durante la próxima presidencia pro tempore, en Brasil".

"Termino esta presidencia dejando este compromiso a la siguiente presidencia del bloque a cargo del Brasil, seguro de que – juntos - lograremos dotar al MERCOSUR de una herramienta necesaria para combatir eficazmente el crimen transnacional organizado. En esta misma línea, tampoco podemos hacer la vista gorda con los numerosos casos, de detenciones ilegales, en Venezuela. Se trata de personas privadas de su libertad en violación de cualquier tipo de derecho y exigimos su pronta liberación, en particular, reiteramos nuestro firme reclamo por la inmediata liberación, del Gendarme argentino Nahuel Gallo".

Por último, dejó una advertencia: "Sería una gran alegría que, dentro de unos años, cuando Argentina tenga nuevamente la oportunidad de presidir este bloque, nos encontremos en la recta final para lograr este conjunto de objetivos. Pero si esto no fuera posible, y los socios del bloque prefirieran resistir, persistir en un camino que no nos ha resultado, entonces tendremos que insistir en flexibilizar las condiciones de sociedad que nos unen. Emprenderemos el camino de la libertad, y lo haremos acompañados o solos, porque —como ya he dicho— Argentina no puede esperar".

