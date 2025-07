Daniel Lipovetzky estalló contra Sturzenegger: "Gobierno de pelotudos"

Según reporta el sitio local 0223, el panorama desde este mediodía parece estar cambiando y hubo una mejora en la presión de gas. De hecho en algunos domicilios ya volvió todo a la normalidad.

Hernán Szkrohal, titular de la Asociación Gastronómica de Mar del Plata, contó a 0223 que anoche ante un pedido “de solidaridad” por parte de las autoridades, decidieron suspender el servicio y así priorizar el consumo energético para los hospitales y geriátricos. “Ayer a la tarde, antes de la solicitud del Intendente, algunos locales del centro notaban la baja presión y otros tenían con normalidad, a pesar de estar a pocas cuadras. Y como en las cocinas el gas salía con poca presión, debieron cerrar”, sostuvo.

En tal sentido, el empresario aclaró que este jueves a la mañana y la tarde no hay hasta el momento ninguna restricción a la actividad, ya que mejoró la presión de gas. “Ahora estamos trabajando aunque algunos locales, sobre todo en la zona Guemes y el sur, no tienen presión de gas”, lamentó.

“Vemos que se está arreglando el problema pero veremos cómo responde la red en la tardecita y noche. Ahora se está trabajando regularmente y me dicen que se va a solucionar. No hay ninguna orden de no abrir. Pero cada 4 horas se va a tirar un parte. Entiendo que si hay problemas con hospitales o geriátricos, se verá. Es un problema complejo, porque la gente quiere abrir para laburar. Pero si no hay hospitales, hay que ser solidario”, completó.

Esto decía anoche el intendente Guillermo Montenegro:

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/RoiLopezRivas/status/1940811345295036452&partner=&hide_thread=false Intendente de Mar del Plata : por 1ra vez en la historia la ciudad está SIN GAS



Suspendidas las CLASES

Queda PROHIBIDO abrir restaurantes

Queda PROHIBIDO cargar GNC en el auto

SUSPENDIDA cualquier actividad deportiva



El milagro de Milei.



pic.twitter.com/BCdV1LJv0a — Roi Lopez Rivas (@RoiLopezRivas) July 3, 2025

