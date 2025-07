Lionel Messi ya sabe dónde continuará su carrera

De esta forma The Athletic (sección deportiva del diario The New York Times) da por finalizado el misterio y asegura que Lionel Messi continuará una temporada más en el Inter de Miami, llegando al Mundial que se jugará en tierras norteamericanas militando en el equipo del estado de Florida. Además, desmienten que haya estado interesado en volver a Europa, y de paso le pegó un palo a Newell´s.

The New York Times ningunea a Newell´s

Además de la confirmación de Lionel Messi en el Inter de Miami, el diario neoyorkino no se olvidó de pegarle, defenestrar y ningunear a Newell´s Old Boys de Rosario. El medio más influyente de Estados Unidos dijo lo siguiente sobre la “Lepra”.

“¿Por qué Messi dejaría el confort del que disfruta en la Florida por un club de mitad de tabla que no ha ganado un trofeo desde 2013? Puede que esto les duela a los argentinos, y especialmente a los fanáticos de Newell’s, pero por el momento la lealtad de Messi se mantiene con el club que viste de rosa.”

Con este sencillo párrafo el diario armó un gran revuelo y el enojo en los hinchas leprosos, aunque viendo el presente y futuro cercano de Newell´s no dijo nada que no sea cierto. Lo cierto es que Lionel Messi seguramente cumpla con lo que dijo cuando llegó a Miami, “este será el último club de mi carrera”, algo evidente, ya que es una utopía que pueda jugar en Argentina semejante personaje, sería imposible a nivel organizativo cada uno de sus partidos.

