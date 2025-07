Siguen los cortes de gas, por lo menos, hasta el viernes (04/07)

El viernes alrededor de las 9.00 habrá una nueva reunión del comité de Emergencia y ahí se definiría la conclusión de las restricciones, gracias a que suben las temperaturas en los centros urbanos y afloja la demanda de gas.

Empresarios del sector referidos por el medio porteño consideran que "es muy difícil, con el sistema frágil como está, que se levanten los cortes. Desde la noche del miércoles se realizaron gestiones para reforzar el sistema de gas, pero todavía no es suficiente", aseguran.

Qué informó Camuzzi

La empresa distribuidora de gas natural, Camuzzi, informó que logró reabastecer el suministro de Gas Natural Comprimido (GNC) a más de 1.000 vecinos en la ciudad de Mar del Plata.

“Las cuadrillas conformadas por más de 150 técnicos se encuentran recorriendo los domicilios afectados para realizar las tareas de restitución correspondientes. El operativo está desplegado en distintos puntos de la ciudad, para restablecer en forma simultánea y progresiva las distintas viviendas alcanzadas”, informaron desde la compañía.

La empresa detalló que mantendrá una guardia permanente para “atender aquellos casos en que los vecinos no se encuentren en el domicilio al momento de la visita de las cuadrillas para resolver dificultades de manera inmediata.

Guillermo Montenegro. (Foto: Tito La Penna/Télam) Guillermo Montenegro, intendente de General Pueyrredón

Por su parte, el intendente del partido de General Pueyrredón, Guillermo Montenegro, dijo en declaraciones a Radio Rivadavia que ayer a las 18 horas empezó a recibir llamados de vecinos que le planteaban problemas de gas. Luego agregó

Me di cuenta que no era algo puntual sino general, me comunique con Camuzzi, uno de los llamados era de un hospital por lo que convoqué al Comité de Crisis del municipio

El jefe comunal explicó que “se está normalizando la situación” aunque en los lugares donde se cortó el suministro la restauración del gas no es automática, mientras que “en muchos lugares no llegó a cortarse del todo, porque se corta cuando baja de determinada presión”.

En el comunicado, la empresa lamentó lo ocurrido, pero señaló que se originaron en razones "ajenos al ámbito de prestación de la compañía",

Garrafas liberadas y "gobierno de pelotudos"

Avanzada la mañana del jueves se supo que el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, anunció la desregulación del mercado de Gas Licuado de Petróleo (es decir, las garrafas), justo cuando medio país sufre cortes de suministro de GNC en industrias

El funcionario realizó el anuncio, como suele hacerlo, en su cuenta de X (ex Twitter) y las respuestas a dicho mensaje no se hicieron esperar.

El que sobresalió fue el comentario del exdiputado de JxC, Daniel Lipovetzky, quien salió con los tapones de punta: "Gobierno de pelotudos y también de perversos" remarcó

"La única explicación coherente para justificar la publicación de un Decreto desregulador del gas, el mismo día que hay medio país casi sin gas y una ciudad como Mar del Plata totalmente sin gas, es que es un gobierno de pelotudos. Ah, y también de perversos", escribió en su cuenta de X, citando el anuncio de Sturzenegger.

