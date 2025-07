Estudian spray nasal que mejora la depresión en poco tiempo

El futuro inmediato para este desarrollo implica avanzar hacia un ensayo de fase 3, el último paso antes de la posible aprobación oficial por parte de los organismos reguladores. A pesar de que ningún tratamiento psicodélico ha recibido aún la luz verde definitiva para su uso generalizado, varias drogas de esta naturaleza se encuentran en distintas etapas de ensayo para patologías como el trastorno de estrés postraumático, anorexia y otros tipos de depresión, lo que da cuenta del interés creciente en explorar nuevas vías terapéuticas.

Una mención particular merece la comparación con el aerosol nasal Spravato, desarrollado por Johnson & Johnson, que también está orientado a la depresión resistente al tratamiento. Sin embargo, Spravato requiere dos horas de supervisión clínica, y su administración depende de una red de clínicas que facilitan este proceso. La reducción a 90 minutos de supervisión en el nuevo ensayo plantea una ventaja competitiva clara, tanto para los pacientes como para los sistemas de salud, ya que implica menores costos y mayor rapidez en la atención.

Respaldo político

El momento político también juega un rol relevante en este contexto. Algunas empresas del sector ponen sus esperanzas en que el nuevo secretario de salud de Estados Unidos, Robert F. Kennedy Jr., pueda adoptar una postura más favorable hacia la utilización terapéutica de los psicodélicos, lo que podría acelerar la integración de estas sustancias en el arsenal médico.

Desde el punto de vista económico, Atai Life Sciences, con sede en Berlín, cerró recientemente la adquisición de Beckley Psytech en una operación valuada en 390 millones de dólares. No obstante, las acciones del sector han sufrido caídas significativas desde los picos alcanzados en 2021, reflejando la alta volatilidad y el riesgo asociado a la industria de psicodélicos, que aún no logra consolidar ventas estables. En particular, las acciones de Atai Life Sciences han descendido un 89 % desde su salida a bolsa en junio de 2021, un dato que, sin embargo, no desalienta a sus directivos.

“La gran pregunta era: ¿cómo lograr que esos tratamientos sean realmente accesibles y comercialmente viables para los pacientes y el sistema de salud?”, planteó Feilding-Mellen, subrayando que la compañía “siempre había creído que los psicodélicos podían hacer una gran diferencia para los pacientes con problemas mentales”. La creciente aceptación por parte de fondos biotecnológicos y farmacéuticas confirma que el interés no solo persiste, sino que se intensifica, alimentando la expectativa de que este tipo de terapias formen parte integral del futuro del cuidado psiquiátrico.

--------------------------

Más contenido en Urgente24

El error en el auto que muchos ignoran y puede ser fatal

A Marcelo Tinelli se le acabó la protección: La nueva acusación que generó repudio en redes

MasterChef en suspenso: Telefe le impuso una condición inesperada a Wanda Nara

Mastercard dejó helados a sus clientes con esta decisión