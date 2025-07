A Marcelo Tinelli se le acabó la protección: La nueva acusación que generó repudio en redes

Y no se detuvo ahí. “No voy a iniciar ninguna demanda, ni mandar cartas documento. Pero sí, no me pienso callar más. No me callo más”. Una declaración que dejó en claro que esta vez no hay intención de arreglar las cosas puertas adentro.

Cuando se le preguntó si había intentado hablar con Tinelli, su respuesta fue tan filosa como dolorosa: “Con 52 años en este medio, ¿voy a rebajarme a hablar con alguien que está en otro lado disfrutando de algo que en parte es mío? Me parece indigno. Merezco respeto. No voy a meterme en esa mier**. Que se quede con la plata, que la use de papel higiénico si quiere. A mí ya no me interesa”.

Asimismo, la actriz también arremetió contra la complicidad silenciosa del ambiente, acusando a muchos de encubrir por conveniencia: “Estoy furiosa, pero más que nada harta de que nadie diga nada, de que todos se callen. Yo no le tengo miedo. Hice mi carrera sola. Tinelli me ayudó y lo agradezco, pero ahora que me pague lo que trabajé. Nunca necesité arrastrarme por nadie”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/luisaalbinoni/status/1939728610668990955?t=8IkcKlR8o_cxDMDF5DUT3w&s=03&partner=&hide_thread=false Hola Marcelito me acabo de enterar que cerras La https://t.co/G96wrGIBf8 vas a pagar lo del año pasado o me considero garcada? — Luisa Albinoni (@luisaalbinoni) June 30, 2025 Publicación en X de @luisaalbinoni.

Y cerró con un mensaje que todavía retumba: “Quiero ver qué dicen todos esos chupacu***. Se callan porque tienen miedo. Pero cuando uno tiene talento, garra, salud y ganas de trabajar, no tiene por qué temerle a nadie. Y mucho menos a un poderoso de mier**”.

Usuarios en X apoyan a Albinoni y cuestionan a Tinelli

La publicación en X no tardó en viralizarse. Acumuló más de 500 respuestas y superó los 11 mil "me gusta", pero lo más significativo fue el respaldo masivo que Albinoni recibió por parte de los usuarios, muchos de los cuales celebraron su valentía por haber decidido hablar y exponer una situación que, según ellos, se arrastra desde hace tiempo y afecta a varios en silencio.

“Por fin alguien que no le teme y reclama sus derechos, ojalá hablen todos los lame cu***, de la cantidad de gente a la que este ser le debe guita”, escribió con dureza el usuario @diegodaramber, sintetizando el hartazgo colectivo que flota en el ambiente.

En la misma línea, @marigloriani lanzó una crítica directa a la impunidad con la que, según muchos, se manejan ciertos personajes del espectáculo: “Le debe a tantos y se va de viaje. Vive de lujos y nadie habla, todos tapando”.

Por su parte, @muydelbarrio destacó el rol clave que asumió la actriz al romper el silencio: “¡Es el momento! Nadie reclamaba porque tenían la ilusión de más trabajo. Tenía que venir alguien con el temperamento de Luisa para hacer punta. ¡Aguante Albinoni!”.

La repercusión fue inmediata y contundente. Lo que comenzó como un descargo personal, terminó convirtiéndose en una especie de catarsis colectiva, donde muchos usuarios encontraron la oportunidad para expresar lo que hasta ahora parecía permanecer bajo la alfombra.

-----------------------------

Más contenido en Urgente24

Cuenta DNI despliega un arsenal de beneficios para julio: Cuáles son

Marcelo Tinelli negó los despidos en LaFlia pero Flor de la V lo machacó: "Esa plata fue para ustedes"

Robots se adueñan de la cancha: El fútbol ya no es solo para humanos

La miniserie que tiene a la crítica absolutamente obsesionada