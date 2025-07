Caso YPF: Argentina pidió suspender el fallo de la Jueza Preska (habrá apelación)

Preska está invadiendo una jurisdicción. No puede ordenarle algo a un Estado y las acciones son de imposible expropiación, porque están registradas en la Caja de Valores Preska está invadiendo una jurisdicción. No puede ordenarle algo a un Estado y las acciones son de imposible expropiación, porque están registradas en la Caja de Valores

Explicaron que dejaron sentado en el escrito, que cualquier decisión vinculada a la expropiación de la petrolera deberá pasar por el Congreso de la Nación y obtener una aprobación con dos tercios de los votos.

Para la Argentina, si se avanza con la decisión de Preska podría haber “consecuencias irreparables si se entregan las acciones de YPF sin que esté definida la cuestión de fondo”.

“Esto no es un juicio comercial entre dos empresas, es un caso que involucra a un Estado soberano y su ordenamiento legal interno”, consideraron los representantes argentinos en la presentación.

En el medio, las partes tendrán, desde el momento en que se les corra vista del escrito, tres días hábiles para responder. Luego de eso, la Argentina tendrá otro día más para retrucar lo que hayan manifestado los fondos.

En la Casa Rosada ratificaron la decisión de apelar el fallo de la jueza de Nueva York, como anticipó este lunes el presidente Javier Milei. Se hará, sobre la cuestión de fondo, dentro de los próximos quince días.

La sentencia que ordena entregar acciones de YPF es jurídicamente inaplicable: contradice la Ley 26.741, que exige autorización del Congreso por mayoría agravada y desconoce la inmunidad… — Manuel Adorni (@madorni) July 2, 2025

Honorable Loretta Preska: No es fácil 'la cuestión argentina'. La jueza Loretta Preska, tendrá otra semana movida en su despacho del sur de Manhattan

Conceptos principales enviados a Loretta Preska

En representación de la República Argentina, requiero respetuosamente que quede pendiente la decisión del Tribunal tomada el 30 de junio de 2025 durante el ínterin que resta y que puede dar un respiro a la República en la segunda instancia.

El Tribunal debería dejar en standby la orden de turnover (es decir, de entrega de acciones a acreedores), en tanto la moción presentada fácilmente colma cuatro factores para soportar la instancia de apelación:

1) el gobierno argentino demostró que sus argumentos pueden tener éxito;

2) que el gobierno resultaría muy damnificado si no se le concediera la instancia de apelación;

3) que también otras partes podrían resultar damnificadas por este procedimiento adoptado;

4) prima el interés público.

"La República sufrirá un daño irreparable sin una suspensión. La Orden de Transferencia exige expresamente que la República ceda su interés controlador en la mayor empresa de energía de Argentina, que la ley argentina requiere que la República mantenga como un asunto de su importante interés nacional.

"La Orden de Transferencia también presume que los fallos del Tribunal en los casos subyacentes de Petersen y Eton Park, basados en su interpretación de la ley argentina vigente y que ahora están ante el Segundo Circuito, serán confirmados. Si los Demandantes toman el control de las acciones de YPF de la República y venden esas acciones, como han prometido hacer.. (solicitando al Tribunal que “instruya a BNYM para transferir las acciones al U.S. Marshall para el S.D.N.Y. para su venta al público”)

"Los demandantes no sufrirían daños por una suspensión, que solo mantendría el status quo a la espera de la revisión del Segundo Circuito. La República no tiene planes de vender sus acciones en YPF; no puede hacerlo sin la acción del Congreso argentino".

"El interés público claramente apoya una suspensión en las circunstancias extraordinarias de este caso sin precedentes. A diferencia de una "disputa comercial típica . . . entre dos empresas,"

"La Orden de Transferencia también tiene consecuencias inmediatas para YPF—una empresa que cotiza en bolsa con el 49 por ciento de su capital en circulación en manos de accionistas que no son la República y que emplea a más de 23,000 personas. En consecuencia, “mantener el status quo” “mejor sirve al interés público . . . dado el involucramiento de partes no demandadas en esta acción post-judgment".

"Si el Tribunal no concede una suspensión pending appeal, el Tribunal debería al menos ordenar una suspensión provisional para que la República pueda solicitar una suspensión ante el Segundo Circuito, como lo hacen rutinariamente los tribunales en este Distrito en casos comerciales ordinarios".

"Si alguna vez ha habido una orden que debería ser suspendida, esta es, porque esta orden implica activos estratégicos de una soberanía extranjera, es directamente contraria a la posición de los Estados Unidos, y la apelación pendiente de la República sobre los fallos que apoyan la Orden de Entrega plantea cuestiones sustanciales bajo la ley argentina y estadounidense".

