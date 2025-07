"Jesica Cirio es una persona excelente: muchas cosas que hice no se las conté" dijo Elías Piccirillo

Elías Piccirillo: "Yo no trabajo para la política o los políticos"

El financista se refirió a las sospechas sobre su fortuna y admitió que “las dudas se dan porque no investigan, no cuentan los fracasos. Uno no construye un imperio de la noche a la mañana. Nadie cuenta los fracasos que tuve”.

“He tenido distintas empresas de salud y estética. He trabajado 8 años en bienes raíces y 6 años en finanzas. A veces te va bien, a veces te va mal. Yo construyo mis propios negocios y los manejo yo. Yo no soy ningún Fariña, no soy ningún Yabrán. No existe. Intentan implantar algo sin conocimiento. No con conocimientos”.