Caos en la Fed: La grieta interna frena el próximo recorte de tasas

Esto significa que la Fed no contará con información actualizada del mercado laboral antes de su encuentro del 9 y 10 de diciembre, lo que añade un elemento adicional de incertidumbre a la decisión.

Qué dicen los miembros de la Fed

En su reunión de octubre, el FOMC aprobó un recorte de 0,25 puntos porcentuales, el segundo del año. Aun así, la votación evidenció la fractura interna.

Stephen Miran, cercano al presidente Donald Trump, presionó por un recorte más agresivo de medio punto; en el extremo opuesto, Jeff Schmid, titular de la Fed de Kansas City, defendió la idea de mantener los tipos sin cambios.

El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, evitó dar señales firmes sobre el rumbo a seguir y afirmó que la decisión de diciembre está “lejos de ser inevitable”. Las actas muestran que la mayoría de los participantes ve probable la necesidad de “nuevos ajustes a la baja” del rango objetivo para la tasa de fondos federales.

Sin embargo, varios miembros creen que diciembre podría ser demasiado pronto, sobre todo ante la falta de datos confiables y el cierre temporal del gobierno, que dejó “puntos ciegos” en la evaluación de la actividad económica.

En los mercados, las expectativas también han virado. Según datos recientes del CME Group, la probabilidad de un nuevo recorte de 25 puntos básicos cayó desde niveles cercanos a la certeza hasta alrededor del 30% en el último mes, en línea con comentarios de funcionarios considerados “halcones”, como Susan Collins y Michael Barr, quienes insistieron en que la inflación aún no ha cedido lo suficiente, según informó Financial Times.

image Christopher Waller, posible próximo presidente de la Fed.

Los moderados, en cambio, argumentan que el deterioro del mercado laboral exige una respuesta más firme. Christopher Waller, uno de los nombres que más suenan para asumir la presidencia de la Fed el próximo año, aseguró que el empleo “sigue débil y prácticamente estancado”.

Con la inflación persistente, el empleo sin nuevos datos y una economía resistente pero heterogénea, la Fed enfrentará en diciembre una de sus decisiones más delicadas del año. Hasta entonces, la división interna promete seguir marcando el pulso del debate monetario en Estados Unidos.

