'Siga siga siga' de Javier Milei para silenciar la corrupción

Hace dos años, todo era diferente. Javier Milei daba un paso en alto en una Argentina que apostaba por su figura y sus 'promesas de campaña'. Desde aquel 19 de noviembre de 2023 hubo diferentes cambios que conllevaron a turbulencias en el camino.
De Cuadernos a ANDISgate/$LIBRA
Este martes (18/11) compitieron en las noticias la subasta de inmuebles de Cristina Kirchner como estrategia de los Milei para tapar las novedades sobre ANDISgate/$LIBRA. La Justicia sigue siempre dócil al poder de turno, pero en particular ANDISgate viene complicadísimo para los Milei. La pregunta que se hace Urgente24: ¿Tiene margen el Gobierno para seguír distrayendo con la corrupción K?
Veamos: Para los Milei está siendo una semana complicada en relación con sus propios escándalos de presunta corrupción. El dictamen del fiscal Franco Picardi sobre el caso de las presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) desempolvó el caso que había quedo en un letargo con la victoria electoral de los libertarios en octubre pasado, que lograron ganar las elecciones a pesar de las fuertes sospechas sobre Karina y sobre el propio Javier en el caso $Libra.
En paralelo, se conoció la decisión del Tribunal Oral Federal 2 (TOF2) de decomisar bienes de Cristina Kirchner que la Corte Suprema será la encargada de administrar y subastar.
A los casos de corrupción que afronta ahora judicialmente Cristina Kirchner se suma su interna con Axel Kicillof tras la derrota de octubre. El peronismo-kirchnerismo no sale de ese estado de convulsión ni encuentra un liderazgo que pueda competir seriamente en 2027 contra Milei.
