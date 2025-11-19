'Siga siga siga' de Javier Milei para silenciar la corrupción

Hace dos años, todo era diferente. Javier Milei daba un paso en alto en una Argentina que apostaba por su figura y sus 'promesas de campaña'. Desde aquel 19 de noviembre de 2023 hubo diferentes cambios que conllevaron a turbulencias en el camino.

Hoy, la economía/inflación es uno de los principales aristas que preocupa a la mayoría y que retumba en la voz de cada ciudadano. Sin embargo, el panorama actual no parece ser el que se buscó desde un principio. En medio de las celebraciones por parte del Presidente recordando lo vivido frente a Sergio Massa , arranca un miércoles complicado.

Por un lado, luego de la negación de Miguel Ángel Calvete , llega el turno de Diego Spagnuolo en la causa de la Agencia Nacional de Discapacidad ( ANDIS ). El extitular deberá presentarse este miércoles a las 13 en los tribunales de Comodoro Py para prestar declaración indagatoria en la causa que investiga presuntos pedidos de corrupción dentro del organismo.

La misma tuvo como primera víctima a Ornella Calvete , hija del mano derecha de Spagnuolo, quien dejó la función pública luego de que estallara un nuevo escándalo que sacude al Gobierno.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/manujove/status/1990833193461714966&partner=&hide_thread=false A Ornella Calvete le encontraron 700 mil USD. Por supuesto, esa suma no figura su última declaración jurada como funcionaria del MECON. Según lo presentado, tiene seis departamentos en la Ciudad de Buenos Aires y el origen de los fondos con los que los obtuvo fue "donación". https://t.co/M273NXkKA7 pic.twitter.com/dnqpdQOwnY — Manu Jove (@manujove) November 18, 2025

La jornada promete ser caliente, y no por las altas temperaturas, sino por las temibles llamas que se podrán observar en las calles producto del paro nacional de 24 horas que realiza la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) para rechazar la reforma laboral que impulsa Nación y ya tuvo una antesala complicada por fuertes cruces entre el secretario general, Rodolfo Aguiar, y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.

Se trata de la primera medida de fuerza del gremio luego de las elecciones del 26 de octubre y se complementará con una movilización hacia la Secretaría de Trabajo desde el mediodía.

Si bien el Presidente sonríe por un respaldo 'positivo' a partir de una encuesta realizada por Explanans, una consultora con origen en Córdoba, la realidad es otra y los adultos mayores son una de las principales víctimas de la gestión libertaria. En base a ello, organizaciones que nuclean a jubilados y autoconvocados presentarán hoy "miles de firmas contra el ajuste" por parte del Gobierno.

A su vez, rechazan la reforma jubilatoria, el aumento de edad para pasar a integrar el sector pasivo, la supresión de regímenes especiales y contra la "represión" que sufren cada miércoles.

El plato ya está servido.

Live Blog Post De Cuadernos a ANDISgate/$LIBRA Este martes (18/11) compitieron en las noticias la subasta de inmuebles de Cristina Kirchner como estrategia de los Milei para tapar las novedades sobre ANDISgate/$LIBRA. La Justicia sigue siempre dócil al poder de turno, pero en particular ANDISgate viene complicadísimo para los Milei. La pregunta que se hace Urgente24: ¿Tiene margen el Gobierno para seguír distrayendo con la corrupción K? Veamos: Para los Milei está siendo una semana complicada en relación con sus propios escándalos de presunta corrupción. El dictamen del fiscal Franco Picardi sobre el caso de las presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) desempolvó el caso que había quedo en un letargo con la victoria electoral de los libertarios en octubre pasado, que lograron ganar las elecciones a pesar de las fuertes sospechas sobre Karina y sobre el propio Javier en el caso $Libra. En paralelo, se conoció la decisión del Tribunal Oral Federal 2 (TOF2) de decomisar bienes de Cristina Kirchner que la Corte Suprema será la encargada de administrar y subastar. A los casos de corrupción que afronta ahora judicialmente Cristina Kirchner se suma su interna con Axel Kicillof tras la derrota de octubre. El peronismo-kirchnerismo no sale de ese estado de convulsión ni encuentra un liderazgo que pueda competir seriamente en 2027 contra Milei. VER NOTA VER +

Live Blog Post Siga el baile, siga el baile... El medio del caso $LIBRA y ANDISgate, calificado como el peor escándalo de corrupción del Gobierno de Javier Milei, llega una nueva encuesta de la consultora cordobesa que pronosticó con precisión el resultado del balotaje presidencial 2023, que indica que 6.152 personas calificaron a la actual administración otorgándole el mayor puntaje que recibió hasta ahora. La noticia es "buena" pero es mucho mejor, si se tiene en cuenta que 100 días atrás, esa misma calificación, que se promedia, por supuesto, llegaba a su punto más bajo. Al parecer el presidente y su equipo tomaron nota de lo sucedido y actuaron, exitosamente, en consecuencia. Pero tampoco marca un real éxito, ya que del 1 al 10, promedió los 5,4 puntos, según el estudio de la consultora llamada 'Explanans', que desde marzo de 2024 difunde los resultados cada 100 días de gestión. Va por los 700 y esta vez, las entrevistas en todo el país se realizaron entre el 5 y el 11 de noviembre, con +/- 1,25% de margen de error. image VER NOTA VER +

Live Blog Post Con el aumento de jubilaciones, no alcanza El cierre del año llegará con un nuevo incremento para jubilados, pensionados y titulares de asignaciones sociales, después de que el último dato de inflación volviera a mover el tablero. Con la publicación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de octubre por parte del Indec, la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) confirmó que en diciembre todas las prestaciones tendrán un aumento del 2,3%, un porcentaje que replica exactamente la inflación de ese mes de referencia. Sin embargo, esta medida no alcanza a tapar lo que vienen atravesando los adultos mayores. A partir de lo comentado por la Agencia Noticias Argentinas, organizaciones que nuclean a jubilados y autoconvocados presentarán “miles de firmas contra el ajuste” de la gestión del presidente Javier Milei en el marco de las habituales marchas en la Plaza Congreso. Desde la Unión de Trabajadores Jubilados En Lucha (UTJEL) indicaron que se reclama “una jubilación mínima de $1.250.000 proporcional en todas las escalas, que respete la canasta básica total de la tercera edad; la movilidad previsional bimestral, sin techo ni tope, y aumento de las patronales e igual compensación etaria a mujeres desde los 55 años y varones desde los 60 años”. También rechazan la reforma jubilatoria, el aumento de edad para pasar a integrar el sector pasivo, la supresión de regímenes especiales y contra la “represión” que sufren cada miércoles. A su vez, este miércoles habrá una conferencia de prensa y una reunión organizativa, previa a la entrega del documento, para anticipar la presentación que se hará en el marco de la “jornada nacional de lucha”, para la cual convocaron a todas las organizaciones sindicales, de Derechos Humanos, piqueteras, barriales, estudiantiles y sociales “a sumarse y coordinar la movilización”, que comenzará a las 17. “Entregaremos miles de firmas en un petitorio, en el Congreso y en Casa Rosada, con una consigna central en contra de la entrega y el ajuste. Además, rechazamos el pacto del Gobierno con (Donald) Trump y con el Tesoro yanqui. En la antesala del Día de la Soberanía, reafirmamos nuestra resistencia y nuestro compromiso con las luchas populares”, concluyeron. VER NOTA VER +

Live Blog Post Dos años que Argentina apostó por Javier Milei Hace dos años, el Presidente se impuso en el balotaje frente a Sergio Massa (Unión por la Patria) con el 55,7% de los votos y desde ahí el país tomó otro rumbo. El 22 de octubre, Milei había obtenido 7,8 millones de votos, el 29,9% del total. En el balotaje alcanzó los 14,3 millones de votos, es decir, superó su marca del 22 de octubre en más de 6,4 millones de sufragios. En proporciones, mejoró en más de un 80% su cifra de las elecciones generales. Massa había obtenido 9,6 millones de votos en octubre, el 36,6% de los votos. En el balotaje llegó a los 11,3 millones, 1,7 millones de votos más que en las generales. Un crecimiento del 17%, por debajo del registrado por Milei. Ante esto, el recuerdo de Javier Milei en sus redes sociales: Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/JMilei/status/1991115576765223324&partner=&hide_thread=false LA LIBERTAD AVANZA Hace dos años Argentina elegía al primer Presidente liberal libertario de la historia de la humanidad. Desde el primer día de la gestión nos hemos dedicado a cumplir cada una de las promesas de campaña, a punto tal que las mismas fueron completadas en menos de… pic.twitter.com/vFgZUJjw1m — Javier Milei (@JMilei) November 19, 2025 VER NOTA VER +

Live Blog Post ANDISgate: El turno de Diego Spagnuolo La causa por el presunto entramado de coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) tomó velocidad y este miércoles es el turno de uno de los personajes centrales del expediente, el extitular del organismo Diego Spagnuolo, quien comparecerá ante el juez Sebastián Casanello para prestar declaración indagatoria. El abogado había sido llamado a declarar el viernes último por el fiscal federal Franco Picardi, quien también convocó a Pablo Atchabahian, Miguel Ángel Calvete, Daniel Garbellini, Eduardo González, Lorena Di Giorno, Roger Grant, Luciana Ferrari, Federico Santich, Guadalupe Muñoz, Patricio Rama, Ruth Lozano, Andrés Arnaudo, Silvana Escudero y Alejandro Fuentes Acosta. "La ANDIS se constituyó como una agencia en la cual existió un esquema estructurado y sostenido de direccionamientos de contrataciones públicas y, en consecuencia, por las características, de defraudación al erario nacional, instrumentado mediante el uso del sistema informático SIIPFIS como herramienta de aparente transparencia", aludió el fiscal respecto a los delitos investigados. La causa se inició en agosto pasado, cuando salieron a la luz audios en los que supuestamente Spagnuolo aseguraba que existía un circuito de coimas alrededor de la compra de medicamentos para personas con discapacidad, lo que derivó en su salida del cargo, dispuesta por el presidente Javier Milei. El primero de la lista en comparecer fue Calvete, quien este martes se presentó ante el magistrado que lleva adelante la causa, pero se negó a declarar. Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/caidodelcatre2/status/1989460728877920608&partner=&hide_thread=false Diego Spagnuolo fue filmado entrando con una mochila a la casa de Calvete y hay un audio de Calvete diciéndole a su esposa que debía darle $5.000.000 a Spagnuolo.El papudo incestuoso ya tiene a su propio José López pero los sobornos molestan solo si los sobornados son peronistas pic.twitter.com/ZiUmZT7PlU — @caidodelcatre (@caidodelcatre2) November 14, 2025 VER NOTA VER +

