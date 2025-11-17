Crisis y denuncia: El Gobierno va a la Justicia contra el jefe de ATE y Aguiar redobla la apuesta

Aunque el propio dirigente aclaró luego sus palabras tras la advertencia del entrevistador, el Ministerio de Seguridad consideró que la frase constituye una amenaza pública e idónea de entorpecer el normal funcionamiento de las instituciones. El texto subraya que Aguiar ejerce la representación de trabajadores estatales y que, por lo tanto, sus manifestaciones tienen especial peso político y social.

Además, el ministerio remarcó que las declaraciones se replicaron en distintos medios y plataformas digitales, lo que amplificó su alcance y su impacto.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/perfilcom/status/1989456060038680691&partner=&hide_thread=false El secretario de ATE, Rodolfo Aguiar, habló en @programaqr sobre el rol de la organización en el gobierno de Milei.



“Nuestro trabajo es provocar la crisis de este gobierno”, aseguró.



La conversación se dio mientras el gremio lanzó un paro en protesta por el anuncio del… pic.twitter.com/k6WjEVRpws — Perfil.com (@perfilcom) November 14, 2025

Qué sostiene la denuncia contra Aguiar

Según el escrito presentado ante la Justicia, proponer una “crisis” gubernamental en respuesta al envío de un proyecto de ley podría afectar el ejercicio del mandato presidencial y condicionar iniciativas constitucionales del Poder Ejecutivo. Con ese argumento, el ministerio pidió la apertura de una causa penal para determinar si existió una amenaza orientada a obstaculizar el funcionamiento institucional.

La respuesta del dirigente sindical

Aguiar respondió a Bullrich con un mensaje público en el que acusó al Gobierno de usar la Justicia como mecanismo de persecución. El titular de ATE sostuvo que sus declaraciones fueron “malinterpretadas” y que el oficialismo aplica un “criterio de doble vara” al evaluar los discursos políticos.

También cuestionó el protocolo antipiquetes del Ministerio de Seguridad y advirtió que la denuncia se formula pocos días antes del primer paro convocado contra la reforma laboral. Para Aguiar, la acusación no busca proteger el orden democrático, sino “disciplinar y acallar” a quienes expresan críticas al Gobierno.

"Lo suyo es enfermizo y temerario. Hay un fuerte intento de disciplinar y acallar las voces de protesta. No es casual que esta denuncia llegue dos días antes del primer paro contra una reforma laboral regresiva. Si alguien dice que el Gobierno se desestabiliza por unas declaraciones televisivas, no es más que aceptar lo endeble de una gestión que depende todos los días del azar de la timba financiera y del precio del dólar", disparó en su cuenta de X.

Qué puede pasar ahora

Con la presentación formalizada, será la Justicia la que defina si la causa avanza y si corresponde imputar al dirigente. La denuncia aparece en un contexto de alta tensión entre el Ejecutivo y los gremios estatales, en vísperas de un nuevo ciclo de movilizaciones y en plena discusión sobre el alcance de los cambios laborales que impulsa la Casa Rosada.

