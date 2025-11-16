Boca 2-0 Tigre: el Xeneize firmó otro gran partido y atornilló su chapa de candidato

Boca Juniors venció 2-0 a Tigre por la fecha 16 del Torneo Clausura, la última fecha de la fase regular de la competencia. El Xeneize, ya clasificado a los playoffs desde el triunfo del Superclásico, ratificó su gran momento. Ayrton Costa y Edinson Cavani (de penal), los goles.

Embed El Xeneize firmó otro gran partido. No solo ganó, sino que lo hizo con firmeza. Con solidez. Con la seguridad de quien se sabe fuerte, envalentonado. De quien sabe que tomó envión y va corriendo a toda velocidad y es capaz de llevarse puesto lo que tenga enfrente.

Era importante el partido de esta noche para Boca. Llegaba con la tranquilidad estar clasificado a los playoffs y también a la Copa Libertadores 2026. Llegaba con la victoria del Superclásico a cuestas. Pero, si quería ser campeón, era fundamental que el encuentro ante el Matador sirviera para ratificar lo hecho frente a River y sus paulatinas mejorías desde hace algunos meses.

Boca vs. Tigre El Xeneize ganó y, por ahora, jugaría con Sarmiento en octavos de final FOTO NA: @BocaJrsOficial Era la oportunidad de confirmar que la actuación contra River no había sido solo producto de un escenario especial. La oportunidad de mantener esos niveles de concentración, compromiso e intensidad (los picos más altos del semestre) más allá de un partido. Lograr ser sostenible en su competitividad, que es lo que hace campeón a un equipo.

El equipo de Claudio Úbeda así lo hizo. Jugando un fútbol con rigidez táctica para darle orden a la estructura, pero al mismo tiempo con mucha flexibilidad para permitir que sus piezas intercambien posiciones con naturalidad. Del otro lado, Tigre sabía que necesitaba ganar si no quería depender de otros para la clasificación a los playoffs. Además, le servía sumar para mantenerse en la zona de clasificación a la Copa Sudamericana 2026. Con la derrota, tendrá que esperar a los partidos de mañana para definir su futuro. 2025_11_251116859-scaled Paredes fue la figura de Boca ante Tigre FOTO NA: @AFA Además del gol de Costa, quien se anotó un punto importante fue Cavani, que marcó el segundo. Fue de penal, luego de que Paredes le diera la pelota para que sea el uruguayo quien lo pateara. El Xeneize quedó puntero de la Zona A y así se asegura definir en su cancha los partidos de playoffs. Resumen del partido Live Blog Post Final del partido: Boca venció 2-0 a Tigre Live Blog Post ¡GOL DE BOCA! VIDEO: Cavani cambia el penal por gol y sella el 2-0 Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1990227097743188167&partner=&hide_thread=false ¡¡VOLVIÓ EL URUGUAYO!! En su vuelta a las canchas, EDINSON CAVANI la aseguró y firmó el 2-0 de Boca ante Tigre.ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/uVMjTwBayl — SportsCenter (@SC_ESPN) November 17, 2025 Live Blog Post ¡Penal para Boca! [VAR] Tras la revisión, el árbitro detecta una mano en el área del defensor de Tigre Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1990227358939304337&partner=&hide_thread=false ¡POR ESTA MANO DE CARDONA HUBO PENAL PARA BOCA EN LA BOMBONERA Y LLEGÓ EL GOL DE CAVANI PARA EL 2-0 VS. TIGRE!



ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/epMpTpyg27 — SportsCenter (@SC_ESPN) November 17, 2025 Live Blog Post Úbeda y el timing humano: Tras el gol, manda a la cancha a Cavani y saca a Herrera A pesar de llevar la ventaja en el marcador, el DT suma otro delantero. Edinson Cavani vuelve a jugar así tras varios partidos ausente por una lesión. Úbeda percibe un escenario ideal para que el uruguayo sume minutos, se reconcilie con el gol y acumule minutos de cara a los playoffs. Live Blog Post ¡GOL DE BOCA! VIDEO: Costa metió un cabezazo impecable tras un gran centro de Paredes Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1990222086514581601&partner=&hide_thread=false ¡¡LLEGÓ EL PRIMERO!! Ayrton Costa ganó de cabeza y marcó un verdadero GOLAZO para el 1-0 de Boca vs. Tigre.ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/VYFdpRVvXn — SportsCenter (@SC_ESPN) November 17, 2025 VER + Live Blog Post Sobra Palacios: Por qué Boca necesita un reemplazo para el chileno No fue un buen partido de Carlos Palacios, que no se ha podido acoplar de manera eficiente a las secuencias de pases del equipo. En general, recibió en zonas poco productivas y no pudo detectar los espacios que generaban sus compañeros en sectores más peligrosos. Con volantes que han hecho un buen trabajo y se repartieron muy bien el mediocampo, como Paredes, Delgado y Herrera (incluso Zeballos, acercándose para asociarse), está claro que el Xeneize necesita otra pieza. O un mediapunta u otro delantero, pero alguien que pueda lastimar más cerca del área porque Merentiel queda muy cerca. VER + Live Blog Post ¡Era un golazo de Boca! Tras una larga secuencia de pases, Paredes sacó un remate a colocar Zenobio le sacó un remate complicado a Paredes. Boca la movió bien, con paciencia y, tras una larga secuencia de asociación entre los futbolistas, el capitán cerró con un buen disparo al arco. Live Blog Post Comienza el 2T Live Blog Post Final del 1T Live Blog Post ¡Johnny Depp en la Bombonera! VIDEO: El actor dice presente para ver al equipo de Úbeda Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/la12tuittera/status/1990191056894537865&partner=&hide_thread=false JOHNNY DEPP está en uno de los palcos de #LaBombonera para ver a #Boca ante Tigre. pic.twitter.com/QE76gHNq6z — Boca Juniors - La12Tuittera (@la12tuittera) November 16, 2025 VER + Live Blog Post Boca merodea con peligro el área de Tigre, pero no puede rematar al arco El Xeneize está mejor, domina y toca con criterio la pelota. Sin embargo, le falta ser más incisivo hacia el arco del Matador. Live Blog Post Paredes y su curiosa posición en el campo, al estilo Toni Kroos En un Boca con varios jugadores sin posiciones fijas, Paredes es uno de los que más alterna. Si no se para como 5, se ubica en una zona poco ortodoxa: de lateral izquierdo. El capitán Xeneize se vuelca sobre la posición de 3, una imagen que se popularizó durante el último tiempo de Toni Kroos en el Real Madrid, cuando el alemán se paraba allí para tener toda la cancha de frente. En efecto, para los futbolistas de buen pie (derecho) que suelen comandar los hilos desde una posición central de la mitad de cancha, pararse a la altura del 3 les permite una visión más cómoda y periférica VER + Live Blog Post ¡Qué tapadón de Marchesín! VIDEO: El arquero metió un manotazo firme y se interpuso en un latigazo que iba directo al arco Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1990202945661501907&partner=&hide_thread=false VOLADA FENOMENAL: Agustín Marchesín se lució con esta atajada a López para evitar el 1-0 de Tigre ante Boca en La Bombonera.ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/MmF4J38UhJ — SportsCenter (@SC_ESPN) November 16, 2025 Live Blog Post Un Boca activo y con movilidad impone condiciones Con rotaciones constante de los jugadores, el Xeneize es un equipo flexible que mueve la pelota con agilidad e intensidad. Por ahora es todo de Boca. Live Blog Post Comienza el partido Live Blog Post "Hay que estar atento, pelear todas y confiar en que lo venimos haciendo bien" En la previa, el defensor de Tigre Joaquín Laso dijo: "Nos habíamos preparado a principio de año para otra cosa, hoy nos encuentra muy bien, peleando arriba. Estamos esperanzados de poder hacer un buen partido. Tuvimos un gran año más que nada de profesionalismo, de responsabilidad. Es un gran premio del grupo por todo lo que hemos hecho". Sobre cómo jugarle al Xeneize, expresó: "Como a todos. Tienen muchísimas individualidades, muchísima jerarquía. Hay que estar atento. Pelear todas y confiar en que lo venimos haciendo bien y que el destino nos va a ayudar". VER + Live Blog Post La Bombonera recibe al equipo sin banderas por la insólita sanción del Superclásico El Comité de Seguridad en el Fútbol sancionó a Boca por el colorido y folklórico recibimiento de las tribunas al equipo. Según señaló el organismo, los papelitos y serpentinas fueron excesivos y, como sanción, le prohibió utilizar banderas ante Tigre. Live Blog Post Ander Herrera, titular: "Con la misma entrega que cuando no me toca hacerlo" El vasco vuelve a la titularidad en Boca. La última había sido en el partido inaugural del Mundial de Clubes, ante Benfica. Sobre su regreso al XI inicial, dijo: "Siempre he dicho que soy un jugador de equipo, quiero que Boca gane e intentar conseguir los máximos logros posibles. Tenemos una plantilla buena, larga, y para mí representar a Boca es un regalo. Encantado de hacerlo de titular, pero con la misma ilusión y entrega y ganas que cuando no me toca hacerlo". VER + Live Blog Post Nacho Russo, hijo de Miguel Ángel Russo y delantero de Tigre, pisa la Bombonera en un partido especial El hijo del entrenador, uno de los goleadores del conjunto de Victoria, volverá a la cancha de Boca tras el reciente fallecimiento de su padre y ex entrenador Xeneize. Apenas hace unos días, Nacho Russo había confesado que todo Boca había tenido grandes gestos hacia su padre durante el último tiempo. "Nosotros en la familia no podíamos creer el trato que tuvieron hacia él. No solo los futbolistas, sino que también la comisión directiva y todo el mundo". VER + Live Blog Post TV: Dónde ver Boca vs. Tigre El partido se transmite por ESPN Premium. Live Blog Post Equipos confirmados en Boca y Tigre Boca: Marchesín; Barinaga, Figal, Costa, Blanco; Herrera, Paredes, Delgado, Palacios; Merentiel, Zeballos Tigre: Zenobbio; Soto, Laso, Carmona, Álvarez; Elías, Cabrera, López, Medina; Russo, Romero VER +