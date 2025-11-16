Boca Juniors venció 2-0 a Tigre por la fecha 16 del Torneo Clausura, la última fecha de la fase regular de la competencia. El Xeneize, ya clasificado a los playoffs desde el triunfo del Superclásico, ratificó su gran momento. Ayrton Costa y Edinson Cavani (de penal), los goles.
Boca 2-0 Tigre: el Xeneize firmó otro gran partido y atornilló su chapa de candidato
Boca se impuso con autoridad ante Tigre. Con buen juego, actitud y una Bombonera extasiada, el Xeneize confirmó que es un claro candidato al título.
EN VIVO
-
22:00
Final del partido: Boca venció 2-0 a Tigre
-
22:11
¡GOL DE BOCA! VIDEO: Cavani cambia el penal por gol y sella el 2-0
-
22:08
¡Penal para Boca! [VAR] Tras la revisión, el árbitro detecta una mano en el área del defensor de Tigre
-
21:53
Úbeda y el timing humano: Tras el gol, manda a la cancha a Cavani y saca a Herrera
-
21:51
¡GOL DE BOCA! VIDEO: Costa metió un cabezazo impecable tras un gran centro de Paredes
-
21:46
Sobra Palacios: Por qué Boca necesita un reemplazo para el chileno
-
21:36
¡Era un golazo de Boca! Tras una larga secuencia de pases, Paredes sacó un remate a colocar
-
21:25
Comienza el 2T
-
21:04
Final del 1T
-
20:57
¡Johnny Depp en la Bombonera! VIDEO: El actor dice presente para ver al equipo de Úbeda
-
20:53
Boca merodea con peligro el área de Tigre, pero no puede rematar al arco
-
20:42
Paredes y su curiosa posición en el campo, al estilo Toni Kroos
-
20:35
¡Qué tapadón de Marchesín! VIDEO: El arquero metió un manotazo firme y se interpuso en un latigazo que iba directo al arco
-
20:29
Un Boca activo y con movilidad impone condiciones
-
20:18
Comienza el partido
-
20:05
"Hay que estar atento, pelear todas y confiar en que lo venimos haciendo bien"
-
20:02
La Bombonera recibe al equipo sin banderas por la insólita sanción del Superclásico
-
19:58
Ander Herrera, titular: "Con la misma entrega que cuando no me toca hacerlo"
-
19:47
Nacho Russo, hijo de Miguel Ángel Russo y delantero de Tigre, pisa la Bombonera en un partido especial
-
19:35
TV: Dónde ver Boca vs. Tigre
-
19:33
Equipos confirmados en Boca y Tigre
El Xeneize firmó otro gran partido. No solo ganó, sino que lo hizo con firmeza. Con solidez. Con la seguridad de quien se sabe fuerte, envalentonado. De quien sabe que tomó envión y va corriendo a toda velocidad y es capaz de llevarse puesto lo que tenga enfrente.
Era importante el partido de esta noche para Boca. Llegaba con la tranquilidad estar clasificado a los playoffs y también a la Copa Libertadores 2026. Llegaba con la victoria del Superclásico a cuestas. Pero, si quería ser campeón, era fundamental que el encuentro ante el Matador sirviera para ratificar lo hecho frente a River y sus paulatinas mejorías desde hace algunos meses.
Era la oportunidad de confirmar que la actuación contra River no había sido solo producto de un escenario especial. La oportunidad de mantener esos niveles de concentración, compromiso e intensidad (los picos más altos del semestre) más allá de un partido. Lograr ser sostenible en su competitividad, que es lo que hace campeón a un equipo.
El equipo de Claudio Úbeda así lo hizo. Jugando un fútbol con rigidez táctica para darle orden a la estructura, pero al mismo tiempo con mucha flexibilidad para permitir que sus piezas intercambien posiciones con naturalidad.
Del otro lado, Tigre sabía que necesitaba ganar si no quería depender de otros para la clasificación a los playoffs. Además, le servía sumar para mantenerse en la zona de clasificación a la Copa Sudamericana 2026. Con la derrota, tendrá que esperar a los partidos de mañana para definir su futuro.
Además del gol de Costa, quien se anotó un punto importante fue Cavani, que marcó el segundo. Fue de penal, luego de que Paredes le diera la pelota para que sea el uruguayo quien lo pateara.
El Xeneize quedó puntero de la Zona A y así se asegura definir en su cancha los partidos de playoffs.
