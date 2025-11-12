Por qué Boca tiene un partido clave vs. Tigre si quiere ser campeón del Clausura

El Xeneize y sus certezas

La victoria ante River del domingo pasado, sin embargo, no fue aislada. De los últimos 11 partidos, Boca ganó 7, perdió 2 y empató 2. Una senda que comenzó con el triunfo frente a Independiente Rivadavia, a mediados de agosto. Todavía con Russo en el banco de suplentes, aquel partido contra la Lepra fue el envión que ha llevado al Xeneize a liderar la Zona A del Torneo Clausura, sacar boleto a los playoffs varias fechas antes, clasificarse a la Copa Libertadores 2026.

Y, eso, con un funcionamiento que ha escalado en una curva ascendente. Aunque sin brillo, sin sobradas variantes colectivas, sin rendimientos superlativos, Boca fue poco a poco reconociendo sus virtudes y afianzándolas. Siempre con Leandro Paredes eje. Como el kilómetro cero.

Algunas de ellas: los centrales (antes era Di Lollo con Pellegrino, hoy es con Costa) imprimieron seguridad en el fondo, el doble cinco (sea Battaglia o Delgado quien acompañe a Paredes) se complementa a la perfección, Merentiel parece entenderse mejor con Giménez, Zeballos recuperó su nivel.

El techo de este equipo es aun lejano. Todavía quedan cosas por pulir y el margen de mejora es amplio, en vistas de imprimirle muchos más matices al colectivo. Pero va en camino.

El partido ante Tigre puede ser determinante si Boca quiere ser campeón del Torneo Clausura. Quizás el más determinante luego del Superclásico. No a ese nivel, pero casi. Porque la victoria frente a River le dio al equipo pruebas empíricas de que ha mejorado sustancialmente y le permite ahora sentirse superior a cualquiera.

El recorrido comenzado ante Independiente Rivadavia encontró su gran premio en la victoria del Superclásico. El Superclásico era la curva más pronunciada que el Xeneize tenía que tomar, la maniobra que más esfuerzo le demandaba. La superó, y con creces.

Pero si quiere ser campeón es el momento para demostrar que, después de esa curva, todavía le queda energía para afrontar la recta final.

El duelo vs. Tigre es la oportunidad de ratificar que la actuación contra River no fue solo producto de un escenario especial. Es la oportunidad de mantener esos niveles de concentración, compromiso e intensidad (los picos más altos del semestre) más allá de un partido. Para lograr ser sostenible en su competitividad, que es lo que hace campeón a un equipo.

