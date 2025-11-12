Miguel Borja atraviesa lo que serían sus últimos días en River. El colombiano tiene contrato hasta el próximo 31 de diciembre y todo indica que se marchará en condición de libre, ya que desde el club no habría interés en prolongar su vínculo contractual.
Miguel Borja se va de River: los clubes que quieren al colombiano
Resistido por los hinchas, Miguel Borja transita sus últimos días en River Plate. Los clubes que quieren quedarse con el colombiano.
El centrodelantero tiene vínculo hasta fin de año, y aunque en varias oportunidades se habló de su renovación, las negociaciones ni siquiera se iniciaron. Luego de tres años y medio de estadía en el cuadro de Núñez, su relación con la gente ya está muy desgastada y su rol en el equipo pasó a ser totalmente secundario.
Aunque él lo pidió y lo considera valioso para el plantel, Marcelo Gallardo prefiere otro tipo de 9 y no pondría frenos para su salida.
Juan Pablo Pachón, representante de Borja, dijo sobre el futuro de su representado: "Hay que esperar a que acabe el año. Ya veremos en enero, intereses existen. Normal. Nada concreto". Y sobre su continuidad en River, manifestó: "Todo es posible".
Actualmente relegado en la consideración del Muñeco, el atacante tiene todo preparado para partir. Sus números no dejan de ser más que buenos: 62 goles en 159 partidos con la camiseta de River.
Los clubes que están tras los pasos de Borja
A raíz de esto, Borja ya habría empezado a negociar con dos clubes pensando en su futuro a partir de 2026. Según se informó desde Colombia, el delantero de 32 años tuvo contactos con una institución mexicana, cuyo nombre no se reveló, y con el América de Cali de su país.
" Miguel Borja tiene documentación adelantada con un equipo mexicano. El América de Cali sí ha adelantado también charlas y creemos que si ellos se acercan a las cifras de México seguro se quedan con él", dijo Óscar Arturo Martan, presidente de Inter Palmira, club en el cual jugó Borja cuando todavía se llamaba Cortuluá, y cercano al entorno del Colibrí, en el programa Zona Libre de Humo.
En esta carrera, Martan reveló que México sería el destino que pica en punta para tener al futbolista cafetero a partir del próximo año. "Están en una fase exploratoria, pero lo de México está avanzado, es una propuesta muy interesante para él, que busca unos años más de buena competencia, tiene pretensiones, pero si América lo busca, podrían llegar a un acuerdo".
