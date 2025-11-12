Miguel Borja se va de River: los clubes que quieren al colombiano

image ¿Qué imagen quedará de Miguel Borja en River: la de goleador infalible dentro del área, o la del errático 9 que le cuestan hasta los controles y los pases cortos?

Los clubes que están tras los pasos de Borja

A raíz de esto, Borja ya habría empezado a negociar con dos clubes pensando en su futuro a partir de 2026. Según se informó desde Colombia, el delantero de 32 años tuvo contactos con una institución mexicana, cuyo nombre no se reveló, y con el América de Cali de su país.

" Miguel Borja tiene documentación adelantada con un equipo mexicano. El América de Cali sí ha adelantado también charlas y creemos que si ellos se acercan a las cifras de México seguro se quedan con él", dijo Óscar Arturo Martan, presidente de Inter Palmira, club en el cual jugó Borja cuando todavía se llamaba Cortuluá, y cercano al entorno del Colibrí, en el programa Zona Libre de Humo.

En esta carrera, Martan reveló que México sería el destino que pica en punta para tener al futbolista cafetero a partir del próximo año. "Están en una fase exploratoria, pero lo de México está avanzado, es una propuesta muy interesante para él, que busca unos años más de buena competencia, tiene pretensiones, pero si América lo busca, podrían llegar a un acuerdo".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ZonaLibreDeHumo/status/1987979859847528720?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1987979859847528720%7Ctwgr%5Eb56ca961e1d7130af06f65bf7b0b038ab5b8a33f%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Flapaginamillonaria.com%2Friver-plate%2Fa-un-paso-de-irse-libre-de-river-dos-clubes-empezaron-a-negociar-con-miguel-borja&partner=&hide_thread=false “Miguel Borja tiene documentación adelantada con un equipo Mexicano, el @AmericadeCali si ha adelantado también charlas y creemos que sí ellos se acercan a las cifras de México seguro se quedan con el, todo es posible“ Óscar Arturo Martan, @InterPalmira pic.twitter.com/bwhMbG4hrW — #ZonaLibreDeHumo (@ZonaLibreDeHumo) November 10, 2025

Más noticias de Golazo24

Insólito: La camiseta de Miguel Ángel Russo que Boca lanzó al cielo apareció en Uruguay

Diego Latorre también plantea que Marcelo Gallardo "vive de improvisaciones"

La respuesta de Joan Laporta: ¿Puede volver Lionel Messi a FC Barcelona?

Cuánto dinero pierde River si no juega Copa Libertadores de América

Pablo Gravellone, de TN, la sigue pudriendo contra los "nenazos"