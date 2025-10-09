River Plate de Marcelo Gallardo no ha tenido un buen 2025 y buscará finalizar el año de la mejor manera posible. Aunque aún restan algunos meses, en el club ya se analiza el futuro de jugadores como Nacho Fernández, Miguel Borja y Paulo Díaz.
¿VAN A INDEPENDIENTE?
Lista negra en River: Qué pasa con Nacho Fernández, Miguel Borja y Paulo Díaz
Nacho Fernández, Miguel Borja y Paulo Díaz son nombres de los que se está hablando en River Plate. ¿Qué pasó?
El equipo del Muñeco tiene dos objetivos en la mira —Copa Argentina y Torneo Clausura— y espera cerrar el año con al menos un título, o incluso con ambos.
Nacho Fernández, Paulo Díaz, Miguel Borja y Enzo Pérez
El objetivo de River Plate en los últimos años, siempre ha sido la Copa Libertadores y en este 2025 ha quedado fuera en cuartos de final tras perder con Palmeiras.
Marcelo Gallardo aún no logró encontrar el equipo y en sus propias palabras, el Millonario "es un equipo que está en construcción".
Algunos de los cuestionamientos hacia el entrenador del club de Núñez, se basan en la utilización de algunos futbolistas que ya no tienen el nivel acorde para sumar los minutos que suman.
En esta sintonía hay algunos nombres que empiezan a sonar como posible fin de ciclo una vez que finalice el año.
El periodista de AZZ Renzo Pantich habló sobre la posibilidad de que Paulo Díaz, Enzo Pérez, Nacho Fernández y Miguel Borja dejen la institución.
- Paulo Díaz: "hay un rumor que crece a pasos agigantados que asegura que Paulo Díaz no va a continuar en River y volvería al fúbol de Arabia Saudita. Yo tengo que Paulo Díaz va a definir su situación a finales de este año. Está muy bien remunerado y a esta no se iría de River"
- Miguel Borja: "lo están dando en Independiente a Miguel Borja. A esta hora se iría de River y le ofrecen un dinero exhorbitante en Junior de Barranquilla."
- Nacho Fernández: "si se va de River, jugaría en Gimnasia de La Plata".
- Enzo Pérez: "no está confirmada la continuidad de Enzo Pérez en el año 2026"
En conclusión, podría haber una limpieza importante de jugadores de renombre en River Plate.
Continuidad de River
Si bien River Plate ya no tiene la Copa Libertadores como objetivo en este 2025, aún le queda el Torneo Clausura y la Copa Argentina como para terminar el año de buena manera.
En cuanto a la Liga Profesional, el próximo encuentro para el equipo de Marcelo Gallardo será el domingo 12 de octubre desde las 19:15 horas en el estadio Monumental.
En lo que respecta a las semifinales de la Copa Argentina, luego de eliminar a Racing Club, el Millonario se enfrentará a Independiente Rivadavia de Mendoza.
Se confirmó que dicho encuentro será el viernes 24 de octubre a las 21hs en el Estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba.
