Lista negra en River: Qué pasa con Nacho Fernández, Miguel Borja y Paulo Díaz

En esta sintonía hay algunos nombres que empiezan a sonar como posible fin de ciclo una vez que finalice el año.

El periodista de AZZ Renzo Pantich habló sobre la posibilidad de que Paulo Díaz, Enzo Pérez, Nacho Fernández y Miguel Borja dejen la institución.

Paulo Díaz: "hay un rumor que crece a pasos agigantados que asegura que Paulo Díaz no va a continuar en River y volvería al fúbol de Arabia Saudita. Yo tengo que Paulo Díaz va a definir su situación a finales de este año. Está muy bien remunerado y a esta no se iría de River"

Miguel Borja: "lo están dando en Independiente a Miguel Borja. A esta hora se iría de River y le ofrecen un dinero exhorbitante en Junior de Barranquilla."

Nacho Fernández : "si se va de River, jugaría en Gimnasia de La Plata".

: Enzo Pérez: "no está confirmada la continuidad de Enzo Pérez en el año 2026"

Embed - CEF EN VIVO CAVANI NUEVAMENTE LESIONADO - Y UN DÍA MORETTI REGRESÓ - ¿SE REFUERZA RACING?

En conclusión, podría haber una limpieza importante de jugadores de renombre en River Plate.

Continuidad de River

Si bien River Plate ya no tiene la Copa Libertadores como objetivo en este 2025, aún le queda el Torneo Clausura y la Copa Argentina como para terminar el año de buena manera.

En cuanto a la Liga Profesional, el próximo encuentro para el equipo de Marcelo Gallardo será el domingo 12 de octubre desde las 19:15 horas en el estadio Monumental.

En lo que respecta a las semifinales de la Copa Argentina, luego de eliminar a Racing Club, el Millonario se enfrentará a Independiente Rivadavia de Mendoza.

Embed

Se confirmó que dicho encuentro será el viernes 24 de octubre a las 21hs en el Estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba.

+ EN GOLAZO 24

Tras la muerte de Russo, Claudio Úbeda será el DT de Boca hasta fin de año

Repudio masivo a Gabriel Anello por sus dichos tras la muerte de Miguel Ángel Russo

Arde Twitter contra Germán García Grova por la muerte de Russo

"Ropa de Boca": El impactante pedido de Miguel Ángel Russo a su familia

Boca vs. Barracas Central queda suspendido por el fallecimiento de Russo

Día y hora del velatorio de Russo en la Bombonera: será abierto para todos