El mundo del fútbol está conmovido por el fallecimiento del entrenador de Boca Juniors, Miguel Ángel Russo. En este contexto, Gabriel Anello aprovechó para criticar a Juan Román Riquelme y terminó siendo duramente cuestionado en redes (incluso Ariel Senosiain le respondió de manera directa).
"POLITIZAR UNA MUERTE"
Repudio masivo a Gabriel Anello por sus dichos tras la muerte de Miguel Ángel Russo
Gabriel Anello habló sobre el fallecimiento de Miguel Ángel Russo y fue repudiado en redes. Involucró a Juan Román Riquelme y hasta Ariel Senosiain respondió.
Miguelo, sin duda, se ha ganado un lugar muy importante en el fútbol argentino y latinoamericano. En las últimas semanas reinó un gran respeto hacia él y, por eso mismo, muchos acusaron al periodista de Radio La Red de haber hecho un comentario fuera de lugar.
Los tuits de Gabriel Anello (Miguel Ángel Russo y Juan Román Riquelme)
Gabriel Anello ha estado en el foco en el último tiempo por distintos comentarios dirigidos al presidente de Boca, Juan Román Riquelme.
Minutos después de que se conociera el fallecimiento de Miguel Ángel Russo, el periodista publicó dos mensajes en X que generaron, como era de esperar, una fuerte repercusión negativa.
El primero decía: “Riquelme hizo que un señor con un estado de salud deteriorado y transitando una enfermedad terminal tome las riendas del equipo con más presión de América solo para lavarse las manos con el hincha y usarlo de paraguas protector. No existen palabras para describir a esta basura humana. QEPD Miguel Ángel Russo”.
El segundo, que tuiteó pocos minutos después y luego borró, expresaba: “Riquelme con Russo hizo lo mismo que los dirigentes de GELP a Maradona. Los usaron y lo llevaron a la muerte”.
De manera casi unánime, usuarios de todas las hinchadas le respondieron a Gabriel Anello señalándole que no era ni el momento ni la forma.
Respuesta de Ariel Senosiain
Tanto Ariel Senosiain como otros periodistas deportivos le respondieron a Gabriel Anello.
El habitual comentarista de la Selección Argentina citó al periodista de Radio La Red y le escribió, de manera muy atinada: “El periodismo requiere sensibilidad, Gabriel. Así como también incluye no usarlo en función de intereses personales. Tal vez en algunos casos eso sea más difícil de entender. Es muy linda esta profesión como para seguir destrozándola.”
Otro de los que reaccionó fue Guido Bercovich, también de TyC Sports: “Una reacción tan previsible como increíble. Lo único que vale es que la frase final es lo menos relevante para Anello, que la escribe con fórceps y prioriza politizar una muerte que duele a muchísimos. En seis líneas se muestra lo inhumano que se puede ser.”
Daniel Retamozzo, conductor de TyC Sports, también le respondió: “¿No hay límite, Gabriel? Ya usar la muerte de un tipo tan querido como Miguel para saciar tu encono personal puede sonar a demasiado. El click fácil y la viralización en redes no pueden estar por encima del respeto al periodismo y a la familia.”
Al igual que ellos, muchos otros comunicadores salieron a pregonar el respeto hacia Miguel Ángel Russo antes que la politización de su muerte.
