Repudio masivo a Gabriel Anello por sus dichos tras la muerte de Miguel Ángel Russo

El segundo, que tuiteó pocos minutos después y luego borró, expresaba: “Riquelme con Russo hizo lo mismo que los dirigentes de GELP a Maradona. Los usaron y lo llevaron a la muerte”.

De manera casi unánime, usuarios de todas las hinchadas le respondieron a Gabriel Anello señalándole que no era ni el momento ni la forma.

image

Respuesta de Ariel Senosiain

Tanto Ariel Senosiain como otros periodistas deportivos le respondieron a Gabriel Anello.

El habitual comentarista de la Selección Argentina citó al periodista de Radio La Red y le escribió, de manera muy atinada: “El periodismo requiere sensibilidad, Gabriel. Así como también incluye no usarlo en función de intereses personales. Tal vez en algunos casos eso sea más difícil de entender. Es muy linda esta profesión como para seguir destrozándola.”

Otro de los que reaccionó fue Guido Bercovich, también de TyC Sports: “Una reacción tan previsible como increíble. Lo único que vale es que la frase final es lo menos relevante para Anello, que la escribe con fórceps y prioriza politizar una muerte que duele a muchísimos. En seis líneas se muestra lo inhumano que se puede ser.”

Daniel Retamozzo, conductor de TyC Sports, también le respondió: “¿No hay límite, Gabriel? Ya usar la muerte de un tipo tan querido como Miguel para saciar tu encono personal puede sonar a demasiado. El click fácil y la viralización en redes no pueden estar por encima del respeto al periodismo y a la familia.”

image

Al igual que ellos, muchos otros comunicadores salieron a pregonar el respeto hacia Miguel Ángel Russo antes que la politización de su muerte.

