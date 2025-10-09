Última carta del Gobierno en su intento de que Diego Santilli encabece la lista de candidatos de La Libertad Avanza en provincia de Buenos Aires: apeló el fallo de Ramos Padilla, quien concedió y ahora debe definir la Cámara Electoral. Si el fallo es adverso al oficialismo ¿hay tiempo de hacer renunciar a Karen Reichardt o reimprimir las boletas?
"ARBITRARIO"
¿Última carta?: Conceden la apelación para que Diego Santilli reemplace a Espert y define la Cámara Electoral
El Gobierno apeló el fallo de Ramos Padilla para que Diego Santilli encabece la lista de candidatos de LLA. El juez corrió traslado ¿hay tiempo para el cambio?
Horas decisivas para Diego Santilli
Alejo Ramos Padilla, titular del juzgado federal N° 1 de La Plata, que tiene a su cargo la elección en la provincia de Buenos Aires, aceptó este jueves (9/10) la apelación realizada por La Libertad Avanza (LLA) para que Diego Santilli reemplace a José Luis Espert como cabeza de la lista de candidatos a diputados nacionales por el distrito de la provincia de Buenos Aires, tras la renuncia del economista por el escándalo de los aportes del presunto narco Fred Machado y el rechazo de Padilla al cambio entendiendo que debe haber un corrimiento al seguro postulante, en este caso la actriz y conductora de TV, Karen Reichardt.
En el escrito, los apoderados de LLA consideraron que el rechazo de Ramos Padilla fue "extremadamente arbitrario" y se advirtió que la sentencia " genera un profundo daño al sistema electoral", reveló la agencia Noticias Argentinas.
"Violación a derechos políticos"
En el escrito al que tuvo acceso la agencia noticiosa, desde LLA hacen un fuerte descargo: "Se incurre en una flagrante violación a los derechos políticos y electorales de los ciudadanos ", dijeron en relación a que tras la renuncia de Espert no se acepta que Diego Santilli ocupe el primer lugar en la boleta de candidatos a diputados para las elecciones del 26 de octubre.
Además, se advierte que Ramos Padilla "abandona el texto de la norma la cual establece un mecanismo constitucional, claro y coherente para determinar los reemplazos de los candidatos a diputados, para fijar como regla una interpretación forzada y arbitraria de un juez".
