¿Última carta?: Conceden la apelación para que Diego Santilli reemplace a Espert y define la Cámara Electoral

Horas decisivas para Diego Santilli

Alejo Ramos Padilla, titular del juzgado federal N° 1 de La Plata, que tiene a su cargo la elección en la provincia de Buenos Aires, aceptó este jueves (9/10) la apelación realizada por La Libertad Avanza (LLA) para que Diego Santilli reemplace a José Luis Espert como cabeza de la lista de candidatos a diputados nacionales por el distrito de la provincia de Buenos Aires, tras la renuncia del economista por el escándalo de los aportes del presunto narco Fred Machado y el rechazo de Padilla al cambio entendiendo que debe haber un corrimiento al seguro postulante, en este caso la actriz y conductora de TV, Karen Reichardt.