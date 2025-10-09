Aparente final judicial de una guerra digital: @itscroa le ganó a @mis2centavos

En el texto también se mencionó como participante de las acciones del supuesto KFC a Croata (@itscroa), quien consideró que la involucraban en forma equivocada y con malicia.

Fue el disparador de los cruces entre @itscroa y @@mis2centavos, y el 22/07/2024 apareció algo muy siniestro desde la cuenta @DiarioClarin_ (avatar "Todo ilegal. Swiftie liberal"):

no hay que doxxearla a ella, sino al viejo, raidearle la clínica, por las malas va a aprender a dejar de baitear con esto. no hay que doxxearla a ella, sino al viejo, raidearle la clínica, por las malas va a aprender a dejar de baitear con esto.

Era una invitación a cruzar límites.

Doxxear es revelar intencional y públicamente información personal sobre un individuo u organización.

es revelar intencional y públicamente información personal sobre un individuo u organización. Raidear es un término de la jerga gamer que puede referirse a unirse a una incursión (raid) en un juego multijugador online para invadir la base de otro jugador, robar su botín o eliminarlo en juegos de supervivencia.

es un término de la jerga gamer que puede referirse a unirse a una incursión (raid) en un juego multijugador online para invadir la base de otro jugador, robar su botín o eliminarlo en juegos de supervivencia. Baitear es atraer a un oponente hacia una trampa o engaño, en videojuegos o en redes sociales.

Algo sucedió porque hubo una causa judicial -que Feinmann informó que tiene sentencia- y porque este contexto permite inferir que alguien cruzó límites:

Embed Ya que Sofia Cvitanovic (Croata) sigue difamándome, les muestro la conversación completa con el integrante de la bandita de lúmpenes "KFC" que mandó a tenderme una trampa.



Mejor suerte la próxima.



(Y no publiqué ninguna fotografía, solo se la mandé por DM a su "amigo"). pic.twitter.com/emTLJBb8cE — Javier Smaldone (@mis2centavos) July 23, 2024

Ahora, Julio Ernesto Lopez desde @julitolopez difundió, como respuesta a Feinmann, un recorte de Clarín con firma de @alejandroalfie que informa que la defensa de @itscroa la realizó el abogado Alejandro Sarubbi Benítez -conocido por su participación en streamings que simpatizan con Javier Milei y denunciado por la diputada nacional ex LLA, Marcela Pagano-:

"Sarubbi Benítez es abogado de Daniel Parisini (Gordo Dan), Fernando Cerimedo (dueño del 50% de La Derecha Diario), Esteban Glavinich (TraductorTeAma), Sofía Cvitanovic (Croata) y el vocero presidencial Manuel Adorni, entre otros."

Ocurrieron algunos festejos por la difusión de la condena:

Embed pense que era conmigo, pero veo que somos muchos pic.twitter.com/V0EgQ4DaZa — E M I (@kapaxkapax_) October 8, 2025

@darcyissues: Nos bloqueó a muchos cuando flasheaba que Bullrich lo quería meter preso, flasheó que era Julián Assange.

A su vez Smaldone afirma que no baja sus banderas.

@mis2centavos: Me importa tanto lo que me diga un boludo acá, como lo que me digan mil boludos acá. Pero, como son boludos, siguen tomándose la molestia. Se creen que me jode que me quieran boludear los trolls. Se creen que tengo 12 años.

Embed No borro. No me callo. No corro.



Fin. — Javier Smaldone (@mis2centavos) October 9, 2025

Todo lleva a suponer que es el futuro es inestable.

