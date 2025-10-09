Aparente final judicial de una guerra digital: @itscroa le ganó a @mis2centavos

Eduardo Feinmann desde su cuenta @edufeiok, informó el desenlace judicial de un conflicto que comenzó digital, arrobando a @mis2centavos: "CONDENARON al informático Javier Carlos Lorenzo Smaldone (51) por intimidación a una influencer antikirchnerista (25)."
Rastreando la secuencia, se trata de @itscroa (hoy cuenta suspendida en X), que Smaldone había identificado con Sofia Cvitanovic.
Es difícil conocer el inicio verdadero de sus cuitas pero es posible establecer como hito del choque una investigación de la revista cultural de izquierda Crisis titulada Las Milicias Digitales de la Ultraderecha, firmada por Equipo de Investigación Política (EdiPo).
Smaldone reposteó el contenido de la investigación, que acusó: "La ultraderecha ensaya nuevas formas de violencia paraestatal, que comienzan como ataques virtuales en las redes pero derraman hacia los domicilios y familiares de sus objetivos. Esta investigación revela quiénes son los integrantes de uno de los grupos más despiadados y describe de manera pormenorizada su modo de operar. También avanza en cuáles son sus terminales con el Poder Ejecutivo. Conocer estos vericuetos es clave para poner en juego estrategias de autodefensa."
El texto apuntó, en parte al traumatólogo del Hospital Alemán, Alberto Muzzio (@soycarpintero11) y a @BarraniBad (@barrani44 / @badbarrani), Federico Javier Gorga, a quienes vinculó con KFC (Kiosco, Falopa y Coquita), anagrama de CFK, proyecto digital iniciado en su momento por la periodista Tabatha Barrera Carlini, según Crisis.
En el texto también se mencionó como participante de las acciones del supuesto KFC a Croata (@itscroa), quien consideró que la involucraban en forma equivocada y con malicia.
Fue el disparador de los cruces entre @itscroa y @@mis2centavos, y el 22/07/2024 apareció algo muy siniestro desde la cuenta @DiarioClarin_ (avatar "Todo ilegal. Swiftie liberal"):
Era una invitación a cruzar límites.
- Doxxear es revelar intencional y públicamente información personal sobre un individuo u organización.
- Raidear es un término de la jerga gamer que puede referirse a unirse a una incursión (raid) en un juego multijugador online para invadir la base de otro jugador, robar su botín o eliminarlo en juegos de supervivencia.
- Baitear es atraer a un oponente hacia una trampa o engaño, en videojuegos o en redes sociales.
Algo sucedió porque hubo una causa judicial -que Feinmann informó que tiene sentencia- y porque este contexto permite inferir que alguien cruzó límites:
Ahora, Julio Ernesto Lopez desde @julitolopez difundió, como respuesta a Feinmann, un recorte de Clarín con firma de @alejandroalfie que informa que la defensa de @itscroa la realizó el abogado Alejandro Sarubbi Benítez -conocido por su participación en streamings que simpatizan con Javier Milei y denunciado por la diputada nacional ex LLA, Marcela Pagano-:
"Sarubbi Benítez es abogado de Daniel Parisini (Gordo Dan), Fernando Cerimedo (dueño del 50% de La Derecha Diario), Esteban Glavinich (TraductorTeAma), Sofía Cvitanovic (Croata) y el vocero presidencial Manuel Adorni, entre otros."
Ocurrieron algunos festejos por la difusión de la condena:
@darcyissues: Nos bloqueó a muchos cuando flasheaba que Bullrich lo quería meter preso, flasheó que era Julián Assange.
A su vez Smaldone afirma que no baja sus banderas.
@mis2centavos: Me importa tanto lo que me diga un boludo acá, como lo que me digan mil boludos acá. Pero, como son boludos, siguen tomándose la molestia. Se creen que me jode que me quieran boludear los trolls. Se creen que tengo 12 años.
Todo lleva a suponer que es el futuro es inestable.
--------------------------
Más noticias en Urgente24
Tiene 6 episodios y es la miniserie más inteligente y entretenida del moment
Sin Machado / Espert en las noticias, la cruda verdad: El dólar disciplina al león
'Panic Show' del Congreso a Milei: Aprobada la ley que limita los DNU (pero vuelve al Senado)
El rockstar Milei no convence a mercados y sigue quemando dólares (tic, tac..)