En la noche del miércoles (08/10) Yanina Latorre estuvo como invitada en el programa Otro día perdido por la pantalla de El Trece, teniendo en cuenta que en la actualidad se convirtió en una de las comunicadoras referentes del mundo del espectáculo.
NO LA VIO VENIR
"Estoy podrida": Yanina Latorre visitó a Mario Pergolini y lo paró en seco
Yanina Latorre fue entrevistada por el conductor de Otro día perdido y en un momento lo sorprendió al aire al ponerle un freno cuando hablaban de los chismes.
Si bien la nota se dio de manera distendida y reinaron las risas, lo cierto es que en un determinado momento le puso un freno a Mario Pergolini cuando se referían a los chimentos. "El chisme boludo no me gusta", comenzó diciendo y luego añadió tajante: "Aparte la palabra 'chisme' la usas como algo menor. Estoy podrida de los periodistas que se creen cool porque hacen política".
Y siguió, con una ninguneada mediante: "Por algo hay tantos programas haciendo lo que hacemos nosotros. Por algo estoy acá sentada". Asimismo, recordó que en enero estaba el país hablando de los conflicos de Wanda Nara que lo había instalado desde sus redes sociales.
Fue en ese entonces que el conductor tomó la palabra y explicó que lo que le molesta es cuando lanzan una primicia sobre alguna figura de perfil bajo, sin chequear que sea cierto. "A mí me gusta mucho más hablar de alguien como vos que no le gusta exponer su vida que la que lo expone".
Yanina Latorre expuso a Federico Bal y lo destruyó
Por otro lado, es preciso recordar que Yanina Latorre aprovechó su rol de conductora en el ciclo radial que lleva adelante por El Observador para exponer a Federico Bal al aire al leer la conversación que mantuvieron vía WhatsApp.
Luego de sus declaraciones al respecto de lo que tanto le cuesta ser fiel con sus parejas es que le preguntó: "¿Me explicás cuántas relaciones sin compromiso tenés al mismo tiempo?". A lo que le contestó: "Un montón. Estoy muy suelto, haciéndome cargo de mis deseos, de mi sexo, de mi sinceridad. Y cuando sos así de sincero se valora muchísimo".
"Es de verdad el mejor momento de mi vida, no soy mal chabón. Y muchas veces lastimé porque no podía controlarlo. Ahora ya no. Todos saben por mí el tipo de vínculo que puedo ofrecer", añadió el hijo de Carmen Barbieri.
Acto seguido, la comunicadora fue insistente: "¿Cuándo te enamores vas a estar solo con una?". "No, creo que nunca más, Yani. Este estado no se compara con nada de lo que sentí antes. Cada mujer es un nuevo universo", respondió para sorpresa su sorpresa y arremetió: "Es un versero. Ahora entiendo por qué las minas se enganchan".
