"Estoy podrida": Yanina Latorre visitó a Mario Pergolini y lo paró en seco

Yanina Latorre expuso a Federico Bal y lo destruyó

Por otro lado, es preciso recordar que Yanina Latorre aprovechó su rol de conductora en el ciclo radial que lleva adelante por El Observador para exponer a Federico Bal al aire al leer la conversación que mantuvieron vía WhatsApp.

Luego de sus declaraciones al respecto de lo que tanto le cuesta ser fiel con sus parejas es que le preguntó: "¿Me explicás cuántas relaciones sin compromiso tenés al mismo tiempo?". A lo que le contestó: "Un montón. Estoy muy suelto, haciéndome cargo de mis deseos, de mi sexo, de mi sinceridad. Y cuando sos así de sincero se valora muchísimo".

"Es de verdad el mejor momento de mi vida, no soy mal chabón. Y muchas veces lastimé porque no podía controlarlo. Ahora ya no. Todos saben por mí el tipo de vínculo que puedo ofrecer", añadió el hijo de Carmen Barbieri.

Acto seguido, la comunicadora fue insistente: "¿Cuándo te enamores vas a estar solo con una?". "No, creo que nunca más, Yani. Este estado no se compara con nada de lo que sentí antes. Cada mujer es un nuevo universo", respondió para sorpresa su sorpresa y arremetió: "Es un versero. Ahora entiendo por qué las minas se enganchan".

