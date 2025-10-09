China refuerza la seguridad sobre sus tierras raras en la antesala de la cumbre Xi - Trump

En ese sentido, el presidente estadounidense Donald Trump ha dicho que si China no entrega los imanes que EE.UU. demanda, impondría aranceles del 200 % aproximadamente. “Tienen que darnos imanes; si no, cobramos 200% de arancel o algo así”, ha declarado hace algún tiempo.

De hecho, en la última reunión entre las delegaciones de Pekín y Washington, en junio de este año, en plena rivalidad y negociaciones por los aranceles desorbitantes que Trump le impuso al gigante asiático, ambos se comprometieron a avanzar en un documento que incluía que China proveería por adelantado las tierras raras necesarias para la industria estadounidense, algo que, sin duda, ha quedado en la nebulosa.

Qué son las tierras raras: Trump puso el ojo en las de China y Ucrania

Las tierras raras, un grupo de 17 elementos químicos utilizados en la fabricación de dispositivos electrónicos, baterías, sistemas de defensa, telecomunicaciones y energías renovables, están presentes en Ucrania y China, entre otros países.

El gigante asiático controla entre el 60 % y 70 % de su extracción y alrededor del 90 % de su procesamiento y refinación, por lo que un eventual bloqueo de exportaciones de tierras raras podría paralizar la industria automotriz, tecnólogica y la defensa de Estados Unidos.

image El mayor depósito de tierras raras de China | GENTILEZA DE IMAGEN

En cuanto a las tierras raras de Ucrania, el otro atractivo para EE.UU., Trump selló en febrero el preámbulo de un acuerdo con Ucrania sobre la explotación de sus minerales estratégicos y tierras raras como una manera de que Kiev le retribuya lo que gastó en su guerra con Rusia.

"Hemos podido llegar a un acuerdo en el que recuperaremos nuestro dinero y obtendremos mucho dinero en el futuro", dijo Trump "Le dije [a Ucrania] que quiero el equivalente a unos US$500.000 millones en tierras raras, y básicamente han accedido a hacerlo", agregó.

Definitivamente, el interés de Washington sobre los minerales ucranianos se centra en uno de los más valiosos, el litio, que se usa para las baterías eléctricas y para el sector electrónico, y que se encuentra en una zona a 10 km de la línea de combate, en la localidad de Shevchenko. Las tierras raras son altamente preciadas porque se emplean en metalurgia, para aumentar la dureza de las aleaciones (cerio), para fabricar los cristales empleados en láseres de estado sólido (holmio) o como catalizadores y aditivos en otros procesos industriales.

