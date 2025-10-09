Finalmente se conoció la asistencia financiera que Estados Unidos dará a Argentina. Por un lado se determinó un swap de US$ 20.000 millones, por otro lado el Tesoro comandado por Bessent compró pesos argentinos. Los mercados recibieron la noticia con entusiasmo.
AMISTADES PELIGROSAS
El apoyo de Estados Unidos a Argentina deja dos cuestiones en claro
La intervención de Estados Unidos en el mercado cambiario local deja en claro dos cuestiones: se seguirá interviniendo y no se flexibilizarán las bandas.
A simple vista, se pudo ver un contundente aumento de los bonos argentinos, por hasta 10%. También los ADR relejaron importantes subas. Dentro de las más relevantes, BBVA subió 17,49% e YPF lo hizo por 8,89%. Supervielle creció un sorprendente 27,3%.
¿Qué piensan los inversores tras el anuncio del Tesoro de Estados Unidos?
Según Auxtin Maquieyra, gerente comercial de Sailing Inversiones, la señal de Bessent es de una magnitud pocas veces vista: “Implica un apoyo directo y explícito a la estabilidad financiera del país. No se trata sólo de una línea de crédito o un swap, sino de una validación política y económica al programa en curso. En términos de lectura de mercado, este gesto “marca la cancha” y refuerza la idea de que Estados Unidos está dispuesto a sostener a la Argentina cueste lo que cueste”.
Los inversores se sienten contenidos y con mayor confianza en el mercado local. Así lo explica Maquieyra:
Este respaldo de Estados Unidos representa un aliciente para seguir invirtiendo en el mercado local y para mantener las tenencias. Ya con la compra de pesos que realizó Estados Unidos hoy, se logró una baja en el tipo de cambio con respecto al peso argentina. El mercado cerró con un dólar mayorista de $1.420, $10 menos que ayer. El dólar oficial cerró en $1.459,28, poco menos que $3 con respecto al miércoles 08/10.
Las cotizaciones que más cayeron fueron el dólar MEP y el CCL, que cotizaron $1.440,81 y $1.453,22, respectivamente. Casi un 6% menos que la jornada anterior.
Qué esperar en el mercado cambiario con Estados Unidos jugando de manera directa
Con este acuerdo algo queda claro. No habrá ni más flexibilización cambiaria, ni se dejará de intervenir. Hoy no intervino el Tesoro argentino, pero sí el Tesoro estadounidense. Y ahora el gobierno local cuenta con más dólares del swap como colchón, que podría usar (con un costo) en caso de necesitarlos. De todas maneras, casi sin dólares en las cuentas del Tesoro argentino, aún hay US$ 20.000 millones de reservas líquidas en el BCRA para intervenir en el mercado cambiario, pero ¿alcanzarán a contener la tendencia alcista hasta que se modifique la política cambiaria?
Y en ese sentido, la entrada de Estados Unidos directamente al carry trade hace pensar que el gobierno de Javier Milei mantendrá el tipo de cambio relativamente estable hasta que el aliado que lo está salvando del pozo pueda sacar su inversión con cierto rédito. Entonces, ¿habrá cambio de política cambiaria después de las elecciones del 26 de octubre?
