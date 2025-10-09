La frase de Scott Bessent al postear en X acerca del rescate financiero de Javier Milei: "(...) El éxito de la agenda de reformas de Argentina es de importancia sistémica, y una Argentina fuerte y estable que contribuya a consolidar un hemisferio occidental próspero redunda en el interés estratégico de Estados Unidos. Su éxito debería ser una prioridad bipartidista. (...)".
Scott Bessent le pidió auxilio a CFK y el peronismo para rescatar a Javier Milei
En su posteo, Scott Bessent explicó que el éxito de Javier Milei debería ser una prioridad bipartidista: ¿Le habló a los Demócratas o al PJ? ¿A CFK?
¿A qué bipartidismo se refirió Bessent?
En USA existe claramente un régimen bipartidista: Partido Republicano y Partido Demócrata. ¿Bessent le está pidiendo al Partido Demócrata que lo ayude a rescatar a la Argentina no preguntando el uso del Fondo de Estabilización que tiene el US Treasury de dónde provendrían los dólares que se usaron para comprar pesos argentinos? ¿Bessent espera que el Partido Demócrata no pregunte cúal será el límite de la intervención para asistir a Javier Milei?
En USA hay 'shutdown' por falta de suficiente Presupuesto. Complicado para Bessent, en particular si debe renovar la intervención del Tesoro en más jornadas cambiarias.
Es muy posible que aparezcan preguntas demócratas acerca de la asistencia a un Estado extranjero con recursos estadounidenses en días de escasez presupuestaria. Es una interpretación.
Pero hay otra: un pedido a la oposición argentina, liderada por el Partido justicialista o peronismo para que respalde la agenda que viene:
"El Ministro Caputo me informó de su estrecha coordinación con el FMI respecto a los compromisos de Argentina en el marco de su programa. Las políticas argentinas, cuando se basan en la disciplina fiscal, son sólidas. Su banda cambiaria sigue siendo adecuada para su propósito."
Y esta idea está reforzada por el propio Bessent: "Revisamos el amplio consenso político en Argentina para la segunda mitad del mandato del Presidente @JMilei".
Es cierto que Bessent está descontando un triunfo electoral de Milei pero también, probablemente, está diciendo que no es suficiene para aprobar ciertas leyes en el Congreso o para pagar el costo político emergente.
Bessent sabe que sin la oposición no es sostenible lo que pretenden que ejecute Milei. La líder del Partido Justicialista, al menos por ahora, sigue siendo CFK, pese a su prisión domiciliaria.
Por ese motivo la chicana de algunos: "¿Bessent le está pidiendo ayuda a Cristina Fernández de Kirchner?".
