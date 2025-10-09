Scott Bessent le pidió auxilio a CFK y el peronismo para rescatar a Javier Milei

Pero hay otra: un pedido a la oposición argentina, liderada por el Partido justicialista o peronismo para que respalde la agenda que viene:

"El Ministro Caputo me informó de su estrecha coordinación con el FMI respecto a los compromisos de Argentina en el marco de su programa. Las políticas argentinas, cuando se basan en la disciplina fiscal, son sólidas. Su banda cambiaria sigue siendo adecuada para su propósito."

Y esta idea está reforzada por el propio Bessent: "Revisamos el amplio consenso político en Argentina para la segunda mitad del mandato del Presidente @JMilei".

Es cierto que Bessent está descontando un triunfo electoral de Milei pero también, probablemente, está diciendo que no es suficiene para aprobar ciertas leyes en el Congreso o para pagar el costo político emergente.

Bessent sabe que sin la oposición no es sostenible lo que pretenden que ejecute Milei. La líder del Partido Justicialista, al menos por ahora, sigue siendo CFK, pese a su prisión domiciliaria.

Por ese motivo la chicana de algunos: "¿Bessent le está pidiendo ayuda a Cristina Fernández de Kirchner?".

