HERENCIA DE LAZOS
Vínculos y afecto: Por qué Argentina es uno de los países más familieros del mundo
El Global Mind Project 2025 resaltó la cercanía afectiva en la familia argentina y desde Urgente24 analizamos qué hay detrás de este fenómeno.
La socióloga Verónica Giménez Béliveau puso el foco en el valor de los rituales cotidianos para sostener estos vínculos. “Los rituales van sosteniendo las creencias”, explicó, y ejemplificó con prácticas como “el ritual de ir a la cancha, de cantar, de estar en conjunto con el otro”, que generan cercanía y emociones compartidas. Además, en el ámbito doméstico, señaló que “las reuniones familiares, los encuentros como rituales”, como juntarse los domingos a comer, no solo fortalecen los lazos afectivos sino que también “terminan creando los sustratos identitarios”, reforzando el lugar central de la familia en la vida social.
Por otro lado, Isabella Cosse, investigadora del Conicet y profesora de la Universidad Nacional de San Martín, advirtió que aunque el país sea considerado “familiero”, la idea de una “familia tradicional” fue más “un ideal que una realidad”, ya que históricamente coexistieron múltiples formas de organización. Indicó que siempre hubo “una enorme diversidad de formas familiares”, atravesadas por factores como la clase social, las desigualdades y las condiciones de vida, lo que permite cuestionar miradas simplificadoras sobre el pasado.
Asimismo, quien en octubre del 2025 lanzó el libro "Rotos corazones" sostuvo que muchos arreglos actuales, como hogares monoparentales o ensamblados, no son novedosos, sino que antes estaban “estigmatizados” o carecían de reconocimiento legal. Remarcó que las transformaciones recientes implican una ampliación de derechos y mayor aceptación social de esa heterogeneidad. De este modo, el carácter de apego en el país se sostiene en vínculos de “cuidado, respeto y acuerdos afectivos”, más allá de un único modelo.
Argentina y Suiza: contrastes marcados en la forma de construir lazos sociales
Micaela López, argentina que reside en Suiza desde hace ocho años, explicó que la distancia modifica profundamente la dinámica cotidiana con la familia. “Claramente son más distantes, no tienen nada que ver. La distancia que hay entre una familia argentina y una familia suiza”, señaló al describir las diferencias culturales.
En ese sentido, remarcó que el contexto suizo tiende a relaciones más reservadas e individualistas. “La cultura ya es mucho más individualista, por ende las familias son distantes”, afirmó. Según su mirada, los vínculos en ese país suelen mantenerse en una “línea de base”, mientras que en Argentina es más habitual compartir aspectos de la vida personal y generar cercanía a partir de lo cotidiano.
“Me resultó difícil adaptarme a una cultura mucho más distante”, recordó, y destacó que su red afectiva más cercana continúa estando en tierras argentinas señalando que sus vínculos principales en el país europeo se construyen mayormente con personas de su misma cultura, lo que le permite mantener un sentido de pertenencia.
Al mismo tiempo, asegura que la separación fortaleció su vínculo familiar: “La distancia me incitó a trabajar ese vínculo y a alimentarlo cada vez más”. En su caso, la comunicación frecuente hizo que la cercanía emocional se mantenga, aunque mediada por nuevas formas de contacto a la distancia.
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