Vínculos y afecto: Por qué Argentina es uno de los países más familieros del mundo

En ese sentido, remarcó que el contexto suizo tiende a relaciones más reservadas e individualistas. “La cultura ya es mucho más individualista, por ende las familias son distantes”, afirmó. Según su mirada, los vínculos en ese país suelen mantenerse en una “línea de base”, mientras que en Argentina es más habitual compartir aspectos de la vida personal y generar cercanía a partir de lo cotidiano.

Embed - Cosas que me hubiese gustado saber antes de VIVIR en SUIZA | Mica Lopez

“Me resultó difícil adaptarme a una cultura mucho más distante”, recordó, y destacó que su red afectiva más cercana continúa estando en tierras argentinas señalando que sus vínculos principales en el país europeo se construyen mayormente con personas de su misma cultura, lo que le permite mantener un sentido de pertenencia.

Al mismo tiempo, asegura que la separación fortaleció su vínculo familiar: “La distancia me incitó a trabajar ese vínculo y a alimentarlo cada vez más”. En su caso, la comunicación frecuente hizo que la cercanía emocional se mantenga, aunque mediada por nuevas formas de contacto a la distancia.

---------------------

Más noticias en Urgente24:

"Mandriles, caraduras, cavernícolas y salvajes": un Milei en llamas cargó contra opositores en Tucumán

Los Adorni cerca de un récord: sumaron 4 escándalos diferentes en apenas una semana

ANSES ofrece hasta $80 millones por desvincularse: El plan que sacude al organismo

Experimento Argentina: otra prueba más de la mentira del efecto derrame

Cuba: China y Rusia al rescate de Miguel Díaz-Canel