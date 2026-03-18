Una escena terminó en una sanción millonaria y dejó una advertencia clara para todo el sector retail. La Justicia confirmó una multa de $750.000 contra la empresa Dorinka S.R.L., operadora de la cadena Chango Más, por no respetar el precio exhibido en góndola, en un caso que volvió a poner bajo la lupa las prácticas en supermercados.
PRECIO ENGAÑOSO
Supermercado recibe multa explosiva por cobrar de más y ahora lo pagan caro
En este sentido, la Justicia consideró que la multa por $750.000 al supermercado, son razonables y proporcionales.
El fallo fue dictado por la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de Santa Rosa, que rechazó el recurso presentado por la firma y avaló la sanción aplicada por la Dirección General de Defensa del Consumidor de La Pampa.
La multa al supermercado por cobrar distinto en caja y góndola
El conflicto comenzó el 9 de mayo de 2025, cuando una clienta detectó que un pack de cerveza tenía un precio en góndola que no coincidía con el valor cobrado en caja. La diferencia era de apenas $259, pero lo que parecía un detalle menor escaló rápidamente.
Según la denuncia, la consumidora reclamó en el local, pero lejos de obtener una solución inmediata, recibió respuestas contradictorias por parte del personal, que incluso puso en duda las fotos que había tomado como prueba.
Frente a esa situación, inició un reclamo formal ante Defensa del Consumidor.
Multa al supermercado: ¿Por qué la Justicia consideró grave el hecho?
Aunque el monto del perjuicio fue bajo, el tribunal dejó en claro que lo que se sanciona no es la diferencia de dinero, sino la conducta del proveedor.
En su resolución, la Cámara sostuvo que el precio exhibido en góndola forma parte de la oferta y, por lo tanto, del contrato con el consumidor. Cobrar un valor distinto en caja constituye una violación directa a la Ley de Defensa del Consumidor.
Además, los jueces remarcaron que la empresa no reconoció el error de manera inmediata y que obligó a la clienta a iniciar un reclamo administrativo para obtener una respuesta.
Multa por reincidencia: Qué antecedentes pesaron
Uno de los puntos más duros del fallo fue la reincidencia. Según consta en el expediente, la empresa tenía al menos 15 antecedentes sancionatorios previos.
Este historial inclinó la balanza al momento de fijar el monto de la multa, ya que la normativa prevé sanciones más severas para quienes repiten conductas que perjudican a los consumidores.
En este sentido, la Justicia consideró que los $750.000 son razonables y proporcionales.
Ley de Defensa del Consumidor: ¿Qué derechos tenés?
El caso vuelve a poner sobre la mesa derechos básicos que muchas veces pasan desapercibidos:
- El precio exhibido debe respetarse sí o sí.
- La publicidad forma parte de la oferta.
- El consumidor tiene derecho a un trato digno.
- Las empresas deben brindar información clara y veraz.
Si alguno de estos puntos se incumple, podés reclamar tanto en el comercio como ante organismos de Defensa del Consumidor.
Qué pasa si te ocurre lo mismo en otro supermercado o local comercial
Sacar fotos del precio en góndola, guardar el ticket y reclamar en el momento. Si no hay respuesta, el siguiente paso es hacer la denuncia formal.
En muchos casos, como este, lo que empieza como una diferencia mínima puede terminar en sanciones importantes si se comprueba una conducta sistemática o un incumplimiento reiterado.
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