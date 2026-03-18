Supermercado recibe multa explosiva por cobrar de más y ahora lo pagan caro

supermercado, multa

Multa al supermercado: ¿Por qué la Justicia consideró grave el hecho?

Aunque el monto del perjuicio fue bajo, el tribunal dejó en claro que lo que se sanciona no es la diferencia de dinero, sino la conducta del proveedor.

En su resolución, la Cámara sostuvo que el precio exhibido en góndola forma parte de la oferta y, por lo tanto, del contrato con el consumidor. Cobrar un valor distinto en caja constituye una violación directa a la Ley de Defensa del Consumidor.

Además, los jueces remarcaron que la empresa no reconoció el error de manera inmediata y que obligó a la clienta a iniciar un reclamo administrativo para obtener una respuesta.

Multa por reincidencia: Qué antecedentes pesaron

Uno de los puntos más duros del fallo fue la reincidencia. Según consta en el expediente, la empresa tenía al menos 15 antecedentes sancionatorios previos.

Este historial inclinó la balanza al momento de fijar el monto de la multa, ya que la normativa prevé sanciones más severas para quienes repiten conductas que perjudican a los consumidores.

En este sentido, la Justicia consideró que los $750.000 son razonables y proporcionales.

Ley de Defensa del Consumidor: ¿Qué derechos tenés?

El caso vuelve a poner sobre la mesa derechos básicos que muchas veces pasan desapercibidos:

El precio exhibido debe respetarse sí o sí.

La publicidad forma parte de la oferta.

El consumidor tiene derecho a un trato digno.

Las empresas deben brindar información clara y veraz.

Si alguno de estos puntos se incumple, podés reclamar tanto en el comercio como ante organismos de Defensa del Consumidor.

supermercado, multa, 2

Qué pasa si te ocurre lo mismo en otro supermercado o local comercial

Sacar fotos del precio en góndola, guardar el ticket y reclamar en el momento. Si no hay respuesta, el siguiente paso es hacer la denuncia formal.

En muchos casos, como este, lo que empieza como una diferencia mínima puede terminar en sanciones importantes si se comprueba una conducta sistemática o un incumplimiento reiterado.

Más noticias en Urgente24

ANSES ofrece hasta $80 millones por desvincularse: El plan que sacude al organismo

Buenos Aires inauguró un outlet de marca con precios ultra baratos

Gallardo le dijo que no a San Lorenzo y confirmó dónde dirigirá tras su salida de River

Argentina pierde un componente clave para la red eléctrica: Festejan China, Brasil y Colombia

Banco Nación anunció el cambio que sorprende a todos los usuarios